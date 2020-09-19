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"الدوشي" ملازمًا من كلية الملك فهد الأمنية

تلقّى الملازم وائل جابر يحيى دوشي، التهاني والتبريكات، بمناسبة تخرجه برتبة ملازم، من كلية الملك فهد الأمنية.
ودعا "الدوشي" اللهَ أن يكون هذا التخرج انطلاقة مباركة لخدمة الدين والوطن وقيادة هذا البلد الكريم.

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"الدوشي" ملازمًا من كلية الملك فهد الأمنية
سبق

تلقّى الملازم وائل جابر يحيى دوشي، التهاني والتبريكات، بمناسبة تخرجه برتبة ملازم، من كلية الملك فهد الأمنية.
ودعا "الدوشي" اللهَ أن يكون هذا التخرج انطلاقة مباركة لخدمة الدين والوطن وقيادة هذا البلد الكريم.

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
09:38 AM

"الدوشي" ملازمًا من كلية الملك فهد الأمنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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379

تلقّى الملازم وائل جابر يحيى دوشي، التهاني والتبريكات، بمناسبة تخرجه برتبة ملازم، من كلية الملك فهد الأمنية.
ودعا "الدوشي" اللهَ أن يكون هذا التخرج انطلاقة مباركة لخدمة الدين والوطن وقيادة هذا البلد الكريم.

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