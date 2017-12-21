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أسواق عبدالله العثيم تفتتح أحدث فروعها على مستوى المملكة

ضمن استراتيجيتها التوسعية دشّنت الفرعين 270 و271

دشّنت شركة أسواق عبدالله العثيم -الشركة الرائدة في مجال البيع بالتجزئة- أحدث فروع الشركة بالمنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية، واللذين يحملان الرقم 270 والرقم 271 على مستوى المملكة، وتم الافتتاح في ظل التقيد بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الجهات الرسمية.

وأوضحت الشركة أنها مستمرة في استراتيجيتها التوسعية داخل مدن ومحافظات المملكة، وتطوير فروعها الحالية.

وجاء افتتاح الفرعين في الدمام وخميس البحر نظرًا لمكانتيهما المتميزتين في السوق المحلي، وللوصول إلى أكبر شريحة من العملاء وتقديم أفضل المنتجات الاستهلاكية والغذائية التي تتميز بالطلب المرتفع وبأقل الأسعار.

وأضافت أن "القطاع الخاص بالمملكة وقطاع التجزئة تحديدًا يشهد تطورات ملحوظة، وهو ما يعكس خدمات الشركة لكل شرائح المجتمع ودورها الفعال لتطوير واستقطاب الكفاءات الوطنية، من خلال خلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي وفق مستهدفات تحقيق رؤية المملكة 2030 تحت مظلة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز".

وبينت الشركة أن الفرعين الجديدين يحظيان بمواقع مميزة، حيث يقع الفرع 270 على الطريق العام ببحر أبوسكينة في المنطقة الجنوبية، ويقام على مساحة إجمالية بلغت 1797 مترًا مربعًا، ويقع الفرع 271 على طريق الدمام الرياض السريع بحي الفرسان بالمنطقة الشرقية، ويقام على مساحة إجمالية بلغت 2138 مترًا مربعًا، مجهزةً بأحدث التقنيات والمعدات وبأطقم عمل متخصصة لتقديم أفضل الخدمات للعملاء.

يُذكر أن برنامج الافتتاح يتضمّن عروضًا قوية على مئات الأصناف، إضافة إلى المزايا الخاصة للعملاء الذين يحملون برنامج الولاء "اكتساب".

وتوفر أسواق عبدالله العثيم، الاشتراك المجاني في برنامج "اكتساب" لجميع العملاء من خلال تحميل تطبيق "اكتساب" للأجهزة الذكية عبر متجر جوجل بلاي أو أبل ستور، وتفعيل فوري للعضوية، أو التسجيل بالتطبيق للعملاء الذين لديهم عضوية مفعلة سابقًا، وذلك للاستفادة من الخصومات والعروض المتميزة التي يقدّمها البرنامج للمتسوقين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أسواق عبدالله العثيم تفتتح أحدث فروعها على مستوى المملكة
سبق

دشّنت شركة أسواق عبدالله العثيم -الشركة الرائدة في مجال البيع بالتجزئة- أحدث فروع الشركة بالمنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية، واللذين يحملان الرقم 270 والرقم 271 على مستوى المملكة، وتم الافتتاح في ظل التقيد بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الجهات الرسمية.

وأوضحت الشركة أنها مستمرة في استراتيجيتها التوسعية داخل مدن ومحافظات المملكة، وتطوير فروعها الحالية.

وجاء افتتاح الفرعين في الدمام وخميس البحر نظرًا لمكانتيهما المتميزتين في السوق المحلي، وللوصول إلى أكبر شريحة من العملاء وتقديم أفضل المنتجات الاستهلاكية والغذائية التي تتميز بالطلب المرتفع وبأقل الأسعار.

وأضافت أن "القطاع الخاص بالمملكة وقطاع التجزئة تحديدًا يشهد تطورات ملحوظة، وهو ما يعكس خدمات الشركة لكل شرائح المجتمع ودورها الفعال لتطوير واستقطاب الكفاءات الوطنية، من خلال خلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي وفق مستهدفات تحقيق رؤية المملكة 2030 تحت مظلة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز".

وبينت الشركة أن الفرعين الجديدين يحظيان بمواقع مميزة، حيث يقع الفرع 270 على الطريق العام ببحر أبوسكينة في المنطقة الجنوبية، ويقام على مساحة إجمالية بلغت 1797 مترًا مربعًا، ويقع الفرع 271 على طريق الدمام الرياض السريع بحي الفرسان بالمنطقة الشرقية، ويقام على مساحة إجمالية بلغت 2138 مترًا مربعًا، مجهزةً بأحدث التقنيات والمعدات وبأطقم عمل متخصصة لتقديم أفضل الخدمات للعملاء.

يُذكر أن برنامج الافتتاح يتضمّن عروضًا قوية على مئات الأصناف، إضافة إلى المزايا الخاصة للعملاء الذين يحملون برنامج الولاء "اكتساب".

وتوفر أسواق عبدالله العثيم، الاشتراك المجاني في برنامج "اكتساب" لجميع العملاء من خلال تحميل تطبيق "اكتساب" للأجهزة الذكية عبر متجر جوجل بلاي أو أبل ستور، وتفعيل فوري للعضوية، أو التسجيل بالتطبيق للعملاء الذين لديهم عضوية مفعلة سابقًا، وذلك للاستفادة من الخصومات والعروض المتميزة التي يقدّمها البرنامج للمتسوقين.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
06:19 PM
اخر تعديل
21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
08:08 PM

أسواق عبدالله العثيم تفتتح أحدث فروعها على مستوى المملكة

ضمن استراتيجيتها التوسعية دشّنت الفرعين 270 و271

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشّنت شركة أسواق عبدالله العثيم -الشركة الرائدة في مجال البيع بالتجزئة- أحدث فروع الشركة بالمنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية، واللذين يحملان الرقم 270 والرقم 271 على مستوى المملكة، وتم الافتتاح في ظل التقيد بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الجهات الرسمية.

وأوضحت الشركة أنها مستمرة في استراتيجيتها التوسعية داخل مدن ومحافظات المملكة، وتطوير فروعها الحالية.

وجاء افتتاح الفرعين في الدمام وخميس البحر نظرًا لمكانتيهما المتميزتين في السوق المحلي، وللوصول إلى أكبر شريحة من العملاء وتقديم أفضل المنتجات الاستهلاكية والغذائية التي تتميز بالطلب المرتفع وبأقل الأسعار.

وأضافت أن "القطاع الخاص بالمملكة وقطاع التجزئة تحديدًا يشهد تطورات ملحوظة، وهو ما يعكس خدمات الشركة لكل شرائح المجتمع ودورها الفعال لتطوير واستقطاب الكفاءات الوطنية، من خلال خلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي وفق مستهدفات تحقيق رؤية المملكة 2030 تحت مظلة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز".

وبينت الشركة أن الفرعين الجديدين يحظيان بمواقع مميزة، حيث يقع الفرع 270 على الطريق العام ببحر أبوسكينة في المنطقة الجنوبية، ويقام على مساحة إجمالية بلغت 1797 مترًا مربعًا، ويقع الفرع 271 على طريق الدمام الرياض السريع بحي الفرسان بالمنطقة الشرقية، ويقام على مساحة إجمالية بلغت 2138 مترًا مربعًا، مجهزةً بأحدث التقنيات والمعدات وبأطقم عمل متخصصة لتقديم أفضل الخدمات للعملاء.

يُذكر أن برنامج الافتتاح يتضمّن عروضًا قوية على مئات الأصناف، إضافة إلى المزايا الخاصة للعملاء الذين يحملون برنامج الولاء "اكتساب".

وتوفر أسواق عبدالله العثيم، الاشتراك المجاني في برنامج "اكتساب" لجميع العملاء من خلال تحميل تطبيق "اكتساب" للأجهزة الذكية عبر متجر جوجل بلاي أو أبل ستور، وتفعيل فوري للعضوية، أو التسجيل بالتطبيق للعملاء الذين لديهم عضوية مفعلة سابقًا، وذلك للاستفادة من الخصومات والعروض المتميزة التي يقدّمها البرنامج للمتسوقين.

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