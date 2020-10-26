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مصر تسجِّل 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

مجاهد: إجمالي الإصابات بلغ 106540 والوفيات 6199 شخصًا

سجَّلت مصر 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 106540 إصابة.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث باسم الوزارة، الدكتور خالد مجاهد، في بيان أمس أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 98903 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات 6199 حالة وفاة.

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مصر تسجِّل 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة
سبق

سجَّلت مصر 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 106540 إصابة.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث باسم الوزارة، الدكتور خالد مجاهد، في بيان أمس أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 98903 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات 6199 حالة وفاة.

26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
01:52 AM

مصر تسجِّل 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

مجاهد: إجمالي الإصابات بلغ 106540 والوفيات 6199 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهره
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سجَّلت مصر 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 106540 إصابة.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث باسم الوزارة، الدكتور خالد مجاهد، في بيان أمس أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 98903 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات 6199 حالة وفاة.

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