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نجاة رئيس مدغشقر من محاولة اغتيال

توقيف فرنسييْن اثنين على خلفية الحادثة

أعلنت النيابة العامة في مدغشقر، صباح الخميس، نجاة رئيس البلاد، أندريه راجولينا، من محاولة اغتيال.

كما أعلنت النيابة العامة توقيف فرنسييْن اثنين على خلفية محاولة الاغتيال.

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نجاة رئيس مدغشقر من محاولة اغتيال
سبق

أعلنت النيابة العامة في مدغشقر، صباح الخميس، نجاة رئيس البلاد، أندريه راجولينا، من محاولة اغتيال.

كما أعلنت النيابة العامة توقيف فرنسييْن اثنين على خلفية محاولة الاغتيال.

22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442
11:09 AM

نجاة رئيس مدغشقر من محاولة اغتيال

توقيف فرنسييْن اثنين على خلفية الحادثة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت النيابة العامة في مدغشقر، صباح الخميس، نجاة رئيس البلاد، أندريه راجولينا، من محاولة اغتيال.

كما أعلنت النيابة العامة توقيف فرنسييْن اثنين على خلفية محاولة الاغتيال.

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