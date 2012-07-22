نجاة رئيس مدغشقر من محاولة اغتيال

توقيف فرنسييْن اثنين على خلفية الحادثة

أعلنت النيابة العامة في مدغشقر، صباح الخميس، نجاة رئيس البلاد، أندريه راجولينا، من محاولة اغتيال.

كما أعلنت النيابة العامة توقيف فرنسييْن اثنين على خلفية محاولة الاغتيال.