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مدير مركز عمليات 911 بمكة يقلّد عددًا من الضباط رتبهم الجديدة

قلّد مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة العقيد علي بن عطية الغامدي، بمكتبه، عددًا من الضباط رتبهم الجديدة بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بترقيتهم؛ متمنيًا لهم التوفيق في مسيرتهم العملية وخدمة الوطن.
شَمِلت الترقية كلًا من: المقدم فهد عوض الله محمد الثبيتي، النقيب خالد محمد نامش الغامدي، النقيب مهندس محمد يوسف علي حداد.
من جانبهم، عبّر الضباط المترقون عن شكرهم وتقديرهم للثقة التي مُنِحوها؛ مؤكدين أن ترقيتهم تُعَد دافعًا لمواصلة العطاء خدمة لدينهم ثم مليكهم ووطنهم.

مركز العمليات الأمنية الموحدة مكة المكرمة

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مدير مركز عمليات 911 بمكة يقلّد عددًا من الضباط رتبهم الجديدة
سبق

قلّد مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة العقيد علي بن عطية الغامدي، بمكتبه، عددًا من الضباط رتبهم الجديدة بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بترقيتهم؛ متمنيًا لهم التوفيق في مسيرتهم العملية وخدمة الوطن.
شَمِلت الترقية كلًا من: المقدم فهد عوض الله محمد الثبيتي، النقيب خالد محمد نامش الغامدي، النقيب مهندس محمد يوسف علي حداد.
من جانبهم، عبّر الضباط المترقون عن شكرهم وتقديرهم للثقة التي مُنِحوها؛ مؤكدين أن ترقيتهم تُعَد دافعًا لمواصلة العطاء خدمة لدينهم ثم مليكهم ووطنهم.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
12:16 PM

مدير مركز عمليات 911 بمكة يقلّد عددًا من الضباط رتبهم الجديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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قلّد مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة العقيد علي بن عطية الغامدي، بمكتبه، عددًا من الضباط رتبهم الجديدة بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بترقيتهم؛ متمنيًا لهم التوفيق في مسيرتهم العملية وخدمة الوطن.
شَمِلت الترقية كلًا من: المقدم فهد عوض الله محمد الثبيتي، النقيب خالد محمد نامش الغامدي، النقيب مهندس محمد يوسف علي حداد.
من جانبهم، عبّر الضباط المترقون عن شكرهم وتقديرهم للثقة التي مُنِحوها؛ مؤكدين أن ترقيتهم تُعَد دافعًا لمواصلة العطاء خدمة لدينهم ثم مليكهم ووطنهم.

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