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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8045.32 نقطة

بتداولات بلغت 3 مليارات ريال لحوالي 120 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 44.99 نقطة ليقفل عند مستوى 8045.32 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها ثلاثة مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة 120 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 120 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 111 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 65 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الكثيري، وثوب الأصيل، وأبو معطي، وأسمن اليمامة، واللجين الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أمانة للتأمين، وباتك، والأهلية، وسلامة، والعربي، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 3.82%.

وكانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، وكيان السعودية، وأسمنت نجران، وأبو معطي هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم الراجحي، والإنماء، وسابك، والأهلي، وأبو معطي، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 272.72 نقطة ليقفل عند مستوى 5082.96 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 31 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 800 ألف سهم تقاسمتها 1562 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية تداول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8045.32 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 44.99 نقطة ليقفل عند مستوى 8045.32 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها ثلاثة مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة 120 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 120 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 111 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 65 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الكثيري، وثوب الأصيل، وأبو معطي، وأسمن اليمامة، واللجين الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أمانة للتأمين، وباتك، والأهلية، وسلامة، والعربي، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 3.82%.

وكانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، وكيان السعودية، وأسمنت نجران، وأبو معطي هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم الراجحي، والإنماء، وسابك، والأهلي، وأبو معطي، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 272.72 نقطة ليقفل عند مستوى 5082.96 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 31 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 800 ألف سهم تقاسمتها 1562 صفقة.

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
04:36 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8045.32 نقطة

بتداولات بلغت 3 مليارات ريال لحوالي 120 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 44.99 نقطة ليقفل عند مستوى 8045.32 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها ثلاثة مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة 120 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 120 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 111 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 65 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الكثيري، وثوب الأصيل، وأبو معطي، وأسمن اليمامة، واللجين الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أمانة للتأمين، وباتك، والأهلية، وسلامة، والعربي، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 3.82%.

وكانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، وكيان السعودية، وأسمنت نجران، وأبو معطي هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم الراجحي، والإنماء، وسابك، والأهلي، وأبو معطي، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 272.72 نقطة ليقفل عند مستوى 5082.96 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 31 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 800 ألف سهم تقاسمتها 1562 صفقة.

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