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مفاجأة صينية: سيدة مصابة بكورونا تضع طفلة خالية من الفيروس

بعد ولادة قيصرية

أنجبت سيدة مصابة بفيروس كورونا بمدينة هاربين الصينية طفلة معافاة تمامًا من المرض الذي غزا البلاد.

وفي هذا الإطار أوضحت لجنة الصحة المحلية في المدينة الواقعة شمال شرقي الصين أن الطفلة التي وُلدت الخميس الماضي تزن 3.5 كيلوجرام، وتتمتع بصحة جيدة، بحسب ما ذكرت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية.

ووفقًا لما ذكرته "سكاي نيوز" نقلاً عن الصحيفة الصينية، فإن الاختبارَيْن اللذين أُجريا للوليدة التي جاءت بعد 38 أسبوعًا من الحمل أثبتا خلوها من فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 360 شخصًا في الصين حتى الآن.

وبعد أيام في الحجر الصحي أكدت مصادر طبية أن حالة الأم مستقرة بعد أن أُجريت لها ولادة قيصرية بإشراف أطباء التوليد والجهاز التنفسي والأطفال حديثي الولادة.

مدينة هاربين الصينية فيروس كورونا الجديد

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مفاجأة صينية: سيدة مصابة بكورونا تضع طفلة خالية من الفيروس
سبق

أنجبت سيدة مصابة بفيروس كورونا بمدينة هاربين الصينية طفلة معافاة تمامًا من المرض الذي غزا البلاد.

وفي هذا الإطار أوضحت لجنة الصحة المحلية في المدينة الواقعة شمال شرقي الصين أن الطفلة التي وُلدت الخميس الماضي تزن 3.5 كيلوجرام، وتتمتع بصحة جيدة، بحسب ما ذكرت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية.

ووفقًا لما ذكرته "سكاي نيوز" نقلاً عن الصحيفة الصينية، فإن الاختبارَيْن اللذين أُجريا للوليدة التي جاءت بعد 38 أسبوعًا من الحمل أثبتا خلوها من فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 360 شخصًا في الصين حتى الآن.

وبعد أيام في الحجر الصحي أكدت مصادر طبية أن حالة الأم مستقرة بعد أن أُجريت لها ولادة قيصرية بإشراف أطباء التوليد والجهاز التنفسي والأطفال حديثي الولادة.

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
08:52 PM

مفاجأة صينية: سيدة مصابة بكورونا تضع طفلة خالية من الفيروس

بعد ولادة قيصرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,569

أنجبت سيدة مصابة بفيروس كورونا بمدينة هاربين الصينية طفلة معافاة تمامًا من المرض الذي غزا البلاد.

وفي هذا الإطار أوضحت لجنة الصحة المحلية في المدينة الواقعة شمال شرقي الصين أن الطفلة التي وُلدت الخميس الماضي تزن 3.5 كيلوجرام، وتتمتع بصحة جيدة، بحسب ما ذكرت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية.

ووفقًا لما ذكرته "سكاي نيوز" نقلاً عن الصحيفة الصينية، فإن الاختبارَيْن اللذين أُجريا للوليدة التي جاءت بعد 38 أسبوعًا من الحمل أثبتا خلوها من فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 360 شخصًا في الصين حتى الآن.

وبعد أيام في الحجر الصحي أكدت مصادر طبية أن حالة الأم مستقرة بعد أن أُجريت لها ولادة قيصرية بإشراف أطباء التوليد والجهاز التنفسي والأطفال حديثي الولادة.

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