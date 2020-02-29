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تصادم ثم انقلاب مركبة يسفران عن إصابة 6 أشخاص بمكة

باشرته 4 فِرق إسعافية وتم نقل المصابين إلى المستشفى

أُصيب 6 أشخاص في حادث مروري، وقع في حي الفيحاء بمكة المكرمة نتيجة تصادم، أسفر عن انقلاب مركبة.

وفي التفاصيل، تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة عصر اليوم بلاغًا من مواطن، يفيد بوجود حادث تصادم وانقلاب في حي الفيحاء بمكة المكرمة، وبه عدد من المصابين. وفور تلقي البلاغ تم توجيه 4 فرق إسعافية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان أنه حين وصول أول فرقة إسعافية للموقع تبيَّن وجود 6 إصابات، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونُقلت 5 إصابات إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر، بينما عولجت إصابة في الموقع، ورفضت النقل.

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تصادم ثم انقلاب مركبة يسفران عن إصابة 6 أشخاص بمكة
سبق

أُصيب 6 أشخاص في حادث مروري، وقع في حي الفيحاء بمكة المكرمة نتيجة تصادم، أسفر عن انقلاب مركبة.

وفي التفاصيل، تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة عصر اليوم بلاغًا من مواطن، يفيد بوجود حادث تصادم وانقلاب في حي الفيحاء بمكة المكرمة، وبه عدد من المصابين. وفور تلقي البلاغ تم توجيه 4 فرق إسعافية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان أنه حين وصول أول فرقة إسعافية للموقع تبيَّن وجود 6 إصابات، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونُقلت 5 إصابات إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر، بينما عولجت إصابة في الموقع، ورفضت النقل.

29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
09:05 PM

تصادم ثم انقلاب مركبة يسفران عن إصابة 6 أشخاص بمكة

باشرته 4 فِرق إسعافية وتم نقل المصابين إلى المستشفى

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,981

أُصيب 6 أشخاص في حادث مروري، وقع في حي الفيحاء بمكة المكرمة نتيجة تصادم، أسفر عن انقلاب مركبة.

وفي التفاصيل، تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة عصر اليوم بلاغًا من مواطن، يفيد بوجود حادث تصادم وانقلاب في حي الفيحاء بمكة المكرمة، وبه عدد من المصابين. وفور تلقي البلاغ تم توجيه 4 فرق إسعافية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان أنه حين وصول أول فرقة إسعافية للموقع تبيَّن وجود 6 إصابات، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونُقلت 5 إصابات إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر، بينما عولجت إصابة في الموقع، ورفضت النقل.

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