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بالفيديو.. وزير التعليم لبرنامج يا هلا بالعرفج: لدينا حلول للطلاب.. وسننقل المدرسة للمنزل

أكد أن الطلاب يعيشون اليوم عصرهم الذهبي


سبق- الرياض: خرج وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، عبر برنامج يا هلا بالعرفج؛ ليؤكد للناس أن هناك باقة من الحلول لكل طالب؛ ليتم نقل المدرسة إلى منزله. مشيرًا إلى أن اليوم الوطني يذكّرنا جميعًا بوحدة المملكة العربية السعودية، والتقارب بين أفراد المجتمع.

فيما أكد عامل المعرفة "أحمد العرفج" أن الطلاب يعيشون اليوم عصرهم الذهبي مع تجربة ‫"التعليم عن بُعد".

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء ضمن احتفالية قناة روتانا خليجية باليوم الوطني.

وفي فقرة "مزاين الكتب" تحدث الإعلامي "هادي الفقيه" عن كتاب "مقابلة مع سفينة نوح.. سيرة ذاتية لرؤية 2030 السعودية". مضيفًا بالقول: أتمنى أن يتحول جزء من هذا الكتاب إلى منهج دراسي في مدارسنا.

وقد أيّده المؤثر في مواقع التواصل الاجتماعي "نايفكو"، الذي أكد أن الكتاب جميل وشامل، وبسط مفاهيم وأهداف الرؤية، مقترحًا أن يتم تدريسه للطلاب.

كما استعرض برنامج "يا هلا بالعرفج" قصة أغنية "وطن السعودية" للفنان صالح خيري، وقصة أغنية "حنا رجال أبو فهد" لفنان العرب ‫محمد عبده.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. وزير التعليم لبرنامج يا هلا بالعرفج: لدينا حلول للطلاب.. وسننقل المدرسة للمنزل
سبق


سبق- الرياض: خرج وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، عبر برنامج يا هلا بالعرفج؛ ليؤكد للناس أن هناك باقة من الحلول لكل طالب؛ ليتم نقل المدرسة إلى منزله. مشيرًا إلى أن اليوم الوطني يذكّرنا جميعًا بوحدة المملكة العربية السعودية، والتقارب بين أفراد المجتمع.

فيما أكد عامل المعرفة "أحمد العرفج" أن الطلاب يعيشون اليوم عصرهم الذهبي مع تجربة ‫"التعليم عن بُعد".

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء ضمن احتفالية قناة روتانا خليجية باليوم الوطني.

وفي فقرة "مزاين الكتب" تحدث الإعلامي "هادي الفقيه" عن كتاب "مقابلة مع سفينة نوح.. سيرة ذاتية لرؤية 2030 السعودية". مضيفًا بالقول: أتمنى أن يتحول جزء من هذا الكتاب إلى منهج دراسي في مدارسنا.

وقد أيّده المؤثر في مواقع التواصل الاجتماعي "نايفكو"، الذي أكد أن الكتاب جميل وشامل، وبسط مفاهيم وأهداف الرؤية، مقترحًا أن يتم تدريسه للطلاب.

كما استعرض برنامج "يا هلا بالعرفج" قصة أغنية "وطن السعودية" للفنان صالح خيري، وقصة أغنية "حنا رجال أبو فهد" لفنان العرب ‫محمد عبده.

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
11:50 PM

بالفيديو.. وزير التعليم لبرنامج يا هلا بالعرفج: لدينا حلول للطلاب.. وسننقل المدرسة للمنزل

أكد أن الطلاب يعيشون اليوم عصرهم الذهبي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سبق- الرياض: خرج وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، عبر برنامج يا هلا بالعرفج؛ ليؤكد للناس أن هناك باقة من الحلول لكل طالب؛ ليتم نقل المدرسة إلى منزله. مشيرًا إلى أن اليوم الوطني يذكّرنا جميعًا بوحدة المملكة العربية السعودية، والتقارب بين أفراد المجتمع.

فيما أكد عامل المعرفة "أحمد العرفج" أن الطلاب يعيشون اليوم عصرهم الذهبي مع تجربة ‫"التعليم عن بُعد".

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء ضمن احتفالية قناة روتانا خليجية باليوم الوطني.

وفي فقرة "مزاين الكتب" تحدث الإعلامي "هادي الفقيه" عن كتاب "مقابلة مع سفينة نوح.. سيرة ذاتية لرؤية 2030 السعودية". مضيفًا بالقول: أتمنى أن يتحول جزء من هذا الكتاب إلى منهج دراسي في مدارسنا.

وقد أيّده المؤثر في مواقع التواصل الاجتماعي "نايفكو"، الذي أكد أن الكتاب جميل وشامل، وبسط مفاهيم وأهداف الرؤية، مقترحًا أن يتم تدريسه للطلاب.

كما استعرض برنامج "يا هلا بالعرفج" قصة أغنية "وطن السعودية" للفنان صالح خيري، وقصة أغنية "حنا رجال أبو فهد" لفنان العرب ‫محمد عبده.

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