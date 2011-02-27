النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"صحة المدينة" تنظم ورشة "مراقبة المخزون مفاهيم وتطبيقات"

"مدني": بداية لسلسلة نشاطات تدريبية لإثراء المعرفة

عقدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة ممثلة في إدارة المخزون بصحة المدينة بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون الأكاديمية والتدريب، صباح اليوم؛ ورشة عمل بعنوان "مراقبة المخزون مفاهيم وتطبيقات".

الدورة تستمر لمدة ثلاثة أيام برعاية مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالحميد بن عبدالرحمن الصبحي، وبحضور المشرف العام على إدارة مراقبة المخزون بوزارة الصحة الدكتور البدري بن محمد أبوهادي، وذلك بالمركز الثقافي بإدارة التدريب والابتعاث.

وأوضح المشرف العام على إدارة مراقبة المخزون بالوزارة الدكتور البدري بن محمد أبو هادي؛ أن القيام بدور مراقبة المخزون والرقابة بشكل عام يجب ألا ينفك عنه الإخلاص والولاء والحرص وتقديم المصلحة العامة والمحافظة على المال العام.

وأضاف أن "الخطوات تتسارع لترتقي بعمل مراقبة المخزون من خلال تأسيس وتطوير الأنظمة الآلية التي تسهم في ضبط وتنظيم عملية الرقابة؛ فإننا نلمس بوضوح الوعي المتزايد لأهمية الرقابة من عامة الناس، فضلًا عن المسؤولين والعاملين بهذا المجال"، مبينًا أهمية ورشة العمل وحث المشاركين على الاستفادة مما يقدم فيها من موضوعات وورش عمل.

وبين مدير إدارة المخزون بصحة منطقة المدينة المنورة مصطفى بن جميل المدني أن ورشة العمل ستكون بداية لسلسلة من النشاطات التدريبية التي تعتزم الإدارة القيام بها لإثراء المعرفة وتطوير المهارات لكافة منسوبي إدارة ووحدات وأقسام إدارة مراقبة المخزون لتحقيق الاستجابة للتغيير والاحتياجات العمل؛ وبالتالي الوصول إلى ما تتطلع إليه الإدارة.

وأضاف أن المستهدفين من الدورة هم العاملون في إدارة ووحدات مراقبة المخزون بصحة المدينة المنورة.

وذكر أن الهدف العام من هذه الدورة تزويد المشاركين بالمفاهيم والمعارف والمهارات المتعلقة بمفهوم وإجراءات وتطبيقات مراقبة المخزون، وأن الأهداف النوعية لتلك الورشة هي: إيضاح مفهوم وأهداف الرقابة على المخزون، وتخطيط الإمداد، وتحديد الإجراءات المتعلقة بتخزين المواد الطبية وغير الطبية، وإجراءات استلامها وصرفها وإدارتها، والتعريف بالعهد ومسؤولية المحافظة عليها وإجراءات تنظيمها وإرجاعها، وشرح إجراءات الجرد وبيان أنواعه وخطواته وتقاريره والتعامل مع الأصناف المكدسة والراكدة وطرق معالجتها والرقابة على الأدوية المخدرة والتعريف بأنظمتها ولوائحها والتعريف ببرنامج "موارد" ERP، وأدوار الرقابة على المخزون، وأخلاقيات مراقب المخزون وتطوير مهاراته الرقابية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"صحة المدينة" تنظم ورشة "مراقبة المخزون مفاهيم وتطبيقات"
سبق

عقدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة ممثلة في إدارة المخزون بصحة المدينة بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون الأكاديمية والتدريب، صباح اليوم؛ ورشة عمل بعنوان "مراقبة المخزون مفاهيم وتطبيقات".

الدورة تستمر لمدة ثلاثة أيام برعاية مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالحميد بن عبدالرحمن الصبحي، وبحضور المشرف العام على إدارة مراقبة المخزون بوزارة الصحة الدكتور البدري بن محمد أبوهادي، وذلك بالمركز الثقافي بإدارة التدريب والابتعاث.

وأوضح المشرف العام على إدارة مراقبة المخزون بالوزارة الدكتور البدري بن محمد أبو هادي؛ أن القيام بدور مراقبة المخزون والرقابة بشكل عام يجب ألا ينفك عنه الإخلاص والولاء والحرص وتقديم المصلحة العامة والمحافظة على المال العام.

وأضاف أن "الخطوات تتسارع لترتقي بعمل مراقبة المخزون من خلال تأسيس وتطوير الأنظمة الآلية التي تسهم في ضبط وتنظيم عملية الرقابة؛ فإننا نلمس بوضوح الوعي المتزايد لأهمية الرقابة من عامة الناس، فضلًا عن المسؤولين والعاملين بهذا المجال"، مبينًا أهمية ورشة العمل وحث المشاركين على الاستفادة مما يقدم فيها من موضوعات وورش عمل.

وبين مدير إدارة المخزون بصحة منطقة المدينة المنورة مصطفى بن جميل المدني أن ورشة العمل ستكون بداية لسلسلة من النشاطات التدريبية التي تعتزم الإدارة القيام بها لإثراء المعرفة وتطوير المهارات لكافة منسوبي إدارة ووحدات وأقسام إدارة مراقبة المخزون لتحقيق الاستجابة للتغيير والاحتياجات العمل؛ وبالتالي الوصول إلى ما تتطلع إليه الإدارة.

وأضاف أن المستهدفين من الدورة هم العاملون في إدارة ووحدات مراقبة المخزون بصحة المدينة المنورة.

وذكر أن الهدف العام من هذه الدورة تزويد المشاركين بالمفاهيم والمعارف والمهارات المتعلقة بمفهوم وإجراءات وتطبيقات مراقبة المخزون، وأن الأهداف النوعية لتلك الورشة هي: إيضاح مفهوم وأهداف الرقابة على المخزون، وتخطيط الإمداد، وتحديد الإجراءات المتعلقة بتخزين المواد الطبية وغير الطبية، وإجراءات استلامها وصرفها وإدارتها، والتعريف بالعهد ومسؤولية المحافظة عليها وإجراءات تنظيمها وإرجاعها، وشرح إجراءات الجرد وبيان أنواعه وخطواته وتقاريره والتعامل مع الأصناف المكدسة والراكدة وطرق معالجتها والرقابة على الأدوية المخدرة والتعريف بأنظمتها ولوائحها والتعريف ببرنامج "موارد" ERP، وأدوار الرقابة على المخزون، وأخلاقيات مراقب المخزون وتطوير مهاراته الرقابية.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
06:55 PM
اخر تعديل
27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
01:00 AM

"صحة المدينة" تنظم ورشة "مراقبة المخزون مفاهيم وتطبيقات"

"مدني": بداية لسلسلة نشاطات تدريبية لإثراء المعرفة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
0
207

عقدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة ممثلة في إدارة المخزون بصحة المدينة بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون الأكاديمية والتدريب، صباح اليوم؛ ورشة عمل بعنوان "مراقبة المخزون مفاهيم وتطبيقات".

الدورة تستمر لمدة ثلاثة أيام برعاية مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالحميد بن عبدالرحمن الصبحي، وبحضور المشرف العام على إدارة مراقبة المخزون بوزارة الصحة الدكتور البدري بن محمد أبوهادي، وذلك بالمركز الثقافي بإدارة التدريب والابتعاث.

وأوضح المشرف العام على إدارة مراقبة المخزون بالوزارة الدكتور البدري بن محمد أبو هادي؛ أن القيام بدور مراقبة المخزون والرقابة بشكل عام يجب ألا ينفك عنه الإخلاص والولاء والحرص وتقديم المصلحة العامة والمحافظة على المال العام.

وأضاف أن "الخطوات تتسارع لترتقي بعمل مراقبة المخزون من خلال تأسيس وتطوير الأنظمة الآلية التي تسهم في ضبط وتنظيم عملية الرقابة؛ فإننا نلمس بوضوح الوعي المتزايد لأهمية الرقابة من عامة الناس، فضلًا عن المسؤولين والعاملين بهذا المجال"، مبينًا أهمية ورشة العمل وحث المشاركين على الاستفادة مما يقدم فيها من موضوعات وورش عمل.

وبين مدير إدارة المخزون بصحة منطقة المدينة المنورة مصطفى بن جميل المدني أن ورشة العمل ستكون بداية لسلسلة من النشاطات التدريبية التي تعتزم الإدارة القيام بها لإثراء المعرفة وتطوير المهارات لكافة منسوبي إدارة ووحدات وأقسام إدارة مراقبة المخزون لتحقيق الاستجابة للتغيير والاحتياجات العمل؛ وبالتالي الوصول إلى ما تتطلع إليه الإدارة.

وأضاف أن المستهدفين من الدورة هم العاملون في إدارة ووحدات مراقبة المخزون بصحة المدينة المنورة.

وذكر أن الهدف العام من هذه الدورة تزويد المشاركين بالمفاهيم والمعارف والمهارات المتعلقة بمفهوم وإجراءات وتطبيقات مراقبة المخزون، وأن الأهداف النوعية لتلك الورشة هي: إيضاح مفهوم وأهداف الرقابة على المخزون، وتخطيط الإمداد، وتحديد الإجراءات المتعلقة بتخزين المواد الطبية وغير الطبية، وإجراءات استلامها وصرفها وإدارتها، والتعريف بالعهد ومسؤولية المحافظة عليها وإجراءات تنظيمها وإرجاعها، وشرح إجراءات الجرد وبيان أنواعه وخطواته وتقاريره والتعامل مع الأصناف المكدسة والراكدة وطرق معالجتها والرقابة على الأدوية المخدرة والتعريف بأنظمتها ولوائحها والتعريف ببرنامج "موارد" ERP، وأدوار الرقابة على المخزون، وأخلاقيات مراقب المخزون وتطوير مهاراته الرقابية.

شارك برأيك
52
291

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,613
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,480
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
45,047
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,665

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

الوافد يختطف الوظيفة من السعودي

الوافد يختطف الوظيفة من السعودي

جمعان الكرت
تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

خالد الحقباني
مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

حواء القرني
لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة