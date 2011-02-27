"صحة المدينة" تنظم ورشة "مراقبة المخزون مفاهيم وتطبيقات"

"مدني": بداية لسلسلة نشاطات تدريبية لإثراء المعرفة

عقدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة ممثلة في إدارة المخزون بصحة المدينة بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون الأكاديمية والتدريب، صباح اليوم؛ ورشة عمل بعنوان "مراقبة المخزون مفاهيم وتطبيقات".

الدورة تستمر لمدة ثلاثة أيام برعاية مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالحميد بن عبدالرحمن الصبحي، وبحضور المشرف العام على إدارة مراقبة المخزون بوزارة الصحة الدكتور البدري بن محمد أبوهادي، وذلك بالمركز الثقافي بإدارة التدريب والابتعاث.

وأوضح المشرف العام على إدارة مراقبة المخزون بالوزارة الدكتور البدري بن محمد أبو هادي؛ أن القيام بدور مراقبة المخزون والرقابة بشكل عام يجب ألا ينفك عنه الإخلاص والولاء والحرص وتقديم المصلحة العامة والمحافظة على المال العام.

وأضاف أن "الخطوات تتسارع لترتقي بعمل مراقبة المخزون من خلال تأسيس وتطوير الأنظمة الآلية التي تسهم في ضبط وتنظيم عملية الرقابة؛ فإننا نلمس بوضوح الوعي المتزايد لأهمية الرقابة من عامة الناس، فضلًا عن المسؤولين والعاملين بهذا المجال"، مبينًا أهمية ورشة العمل وحث المشاركين على الاستفادة مما يقدم فيها من موضوعات وورش عمل.

وبين مدير إدارة المخزون بصحة منطقة المدينة المنورة مصطفى بن جميل المدني أن ورشة العمل ستكون بداية لسلسلة من النشاطات التدريبية التي تعتزم الإدارة القيام بها لإثراء المعرفة وتطوير المهارات لكافة منسوبي إدارة ووحدات وأقسام إدارة مراقبة المخزون لتحقيق الاستجابة للتغيير والاحتياجات العمل؛ وبالتالي الوصول إلى ما تتطلع إليه الإدارة.

وأضاف أن المستهدفين من الدورة هم العاملون في إدارة ووحدات مراقبة المخزون بصحة المدينة المنورة.

وذكر أن الهدف العام من هذه الدورة تزويد المشاركين بالمفاهيم والمعارف والمهارات المتعلقة بمفهوم وإجراءات وتطبيقات مراقبة المخزون، وأن الأهداف النوعية لتلك الورشة هي: إيضاح مفهوم وأهداف الرقابة على المخزون، وتخطيط الإمداد، وتحديد الإجراءات المتعلقة بتخزين المواد الطبية وغير الطبية، وإجراءات استلامها وصرفها وإدارتها، والتعريف بالعهد ومسؤولية المحافظة عليها وإجراءات تنظيمها وإرجاعها، وشرح إجراءات الجرد وبيان أنواعه وخطواته وتقاريره والتعامل مع الأصناف المكدسة والراكدة وطرق معالجتها والرقابة على الأدوية المخدرة والتعريف بأنظمتها ولوائحها والتعريف ببرنامج "موارد" ERP، وأدوار الرقابة على المخزون، وأخلاقيات مراقب المخزون وتطوير مهاراته الرقابية.