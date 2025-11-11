النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
وقع في مقبرة الخواجات القديمة بجنوب غرب المحافظة

إمارة مكة: حادث فاشل وجبان أثناء حضور قنصل فرنسا بجدة ينجم عن إصابتين طفيفتين

الإمارات: "اعتداء جدة" يتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية

أعربت في بيان الخارجية عن استنكارها وإدانتها الشديدين لهذا العمل

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الاعتداء الجبان في مدينة جدة، والذي أدّى إلى إصابة شخصين بجروح.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها عن استنكارها وإدانتها الشديدين لهذا العمل الذي يتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وأكدت تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد لأمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الإمارات: "اعتداء جدة" يتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية
سبق

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الاعتداء الجبان في مدينة جدة، والذي أدّى إلى إصابة شخصين بجروح.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها عن استنكارها وإدانتها الشديدين لهذا العمل الذي يتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وأكدت تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد لأمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
06:33 PM

الإمارات: "اعتداء جدة" يتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية

أعربت في بيان الخارجية عن استنكارها وإدانتها الشديدين لهذا العمل

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
765

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الاعتداء الجبان في مدينة جدة، والذي أدّى إلى إصابة شخصين بجروح.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها عن استنكارها وإدانتها الشديدين لهذا العمل الذي يتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وأكدت تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد لأمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,730
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,995
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,206
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,202

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

"سموم" مراكز الأبحاث..!

"سموم" مراكز الأبحاث..!

عبدالسلام المشيطي
"سـاهر" منفعة عامة..!!

"سـاهر" منفعة عامة..!!

محمد الصيعري
سلوكك مرآة تفكيرك

سلوكك مرآة تفكيرك

مها الجبر
نادي النصر.. مع السلامة!

نادي النصر.. مع السلامة!

ماجد البريكان
مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

غسان محمد عسيلان
قراءة في محاضرات المساجد

قراءة في محاضرات المساجد

عبدالرحمن المرشد
حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

بندر الشهري
إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

علي آل شرمة
أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان
قطر ولعنة الازدواجية..!

قطر ولعنة الازدواجية..!

ابتسام منصور القحطاني
احذروا.. إنهم يكذبون

احذروا.. إنهم يكذبون

أفنان آل زايد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة