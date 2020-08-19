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في سطور.. تعرَّف على مميزات تطبيق "تباعد" في الحد من انتشار "كورونا"

استحدثته "سدايا" لمساندة الجهود الحكومية في مواجهة الفيروس

تتزايد الحاجة كل يوم إلى مشاركة الأفراد من المواطنين والمقيمين يدًا بيد في السيطرة على تفشي جائحة الفيروس التاجي، واستشعار مسؤوليتهم؛ للحد من تزايد الإصابات والوفيات، والعودة سريعًا للحياة الطبيعية.

وكانت السعودية سبّاقة وحريصة على الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها من خطر انتشار الفيروس. وانطلاقًا من ذلك قامت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بإطلاق تطبيق "تباعد" لمساندة الجهود الحكومية في مواجهة الفيروس التاجي.

ويتميز "تباعد" بعدد من المزايا التي يذكرها الموقع الرسمي للتطبيق، وتمكِّن المستخدم من اكتشاف مخالطته لمصاب بـ"كورونا"؛ وبالتالي أخذ احتياطاته، وعزل نفسه، وطلب مساعدة وزارة الصحة. ويمكن سرد تلك المميزات بإيجاز في السطور الآتية:

1- عند تحميل التطبيق على الجوال الذكي يمكنه عبر تقنية البلوتوث اكتشاف الجوالات الذكية الأخرى القريبة التي تعمل أيضًا على التطبيق نفسه.

2- يستطيع التطبيق التعرف عن مدى قُربه من الجوالات الذكية الأخرى التي تستخدم التطبيق نفسه؛ ما يسمح للتطبيق بتكوين فكرة عن الجوالات الذكية الأكثر قُربًا؛ وبالتالي إشعار مستخدميها الأكثر عرضة للخطر.

3- إذا أبلغ مستخدم التطبيق بأنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، وتم التأكد من ذلك بالربط بين التطبيق ووزارة الصحة، فإن مستخدمي جميع الجوالات الذكية الذين كانوا قريبين منه خلال الـ 14 يومًا السابقة سيتلقون إشعارًا من التطبيق لأخذ الاحترازات اللازمة.

4- سيعرف مستخدمو التطبيق من خلال الإشعارات التي تصلهم أنهم ربما يكونون بالقرب من شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد؛ وذلك لاتخاذ الاحتياطات اللازمة، والإبلاغ عن أي حالة مخالطة من خلال التطبيق أيضًا.

5- يساعد التطبيق على تحذير الأشخاص الذين قد يصابون نتيجة الاختلاط بأشخاص ثبتت إصابتهم.

فيروس كورونا الجديد تطبيق تباعد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في سطور.. تعرَّف على مميزات تطبيق "تباعد" في الحد من انتشار "كورونا"
سبق

تتزايد الحاجة كل يوم إلى مشاركة الأفراد من المواطنين والمقيمين يدًا بيد في السيطرة على تفشي جائحة الفيروس التاجي، واستشعار مسؤوليتهم؛ للحد من تزايد الإصابات والوفيات، والعودة سريعًا للحياة الطبيعية.

وكانت السعودية سبّاقة وحريصة على الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها من خطر انتشار الفيروس. وانطلاقًا من ذلك قامت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بإطلاق تطبيق "تباعد" لمساندة الجهود الحكومية في مواجهة الفيروس التاجي.

ويتميز "تباعد" بعدد من المزايا التي يذكرها الموقع الرسمي للتطبيق، وتمكِّن المستخدم من اكتشاف مخالطته لمصاب بـ"كورونا"؛ وبالتالي أخذ احتياطاته، وعزل نفسه، وطلب مساعدة وزارة الصحة. ويمكن سرد تلك المميزات بإيجاز في السطور الآتية:

1- عند تحميل التطبيق على الجوال الذكي يمكنه عبر تقنية البلوتوث اكتشاف الجوالات الذكية الأخرى القريبة التي تعمل أيضًا على التطبيق نفسه.

2- يستطيع التطبيق التعرف عن مدى قُربه من الجوالات الذكية الأخرى التي تستخدم التطبيق نفسه؛ ما يسمح للتطبيق بتكوين فكرة عن الجوالات الذكية الأكثر قُربًا؛ وبالتالي إشعار مستخدميها الأكثر عرضة للخطر.

3- إذا أبلغ مستخدم التطبيق بأنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، وتم التأكد من ذلك بالربط بين التطبيق ووزارة الصحة، فإن مستخدمي جميع الجوالات الذكية الذين كانوا قريبين منه خلال الـ 14 يومًا السابقة سيتلقون إشعارًا من التطبيق لأخذ الاحترازات اللازمة.

4- سيعرف مستخدمو التطبيق من خلال الإشعارات التي تصلهم أنهم ربما يكونون بالقرب من شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد؛ وذلك لاتخاذ الاحتياطات اللازمة، والإبلاغ عن أي حالة مخالطة من خلال التطبيق أيضًا.

5- يساعد التطبيق على تحذير الأشخاص الذين قد يصابون نتيجة الاختلاط بأشخاص ثبتت إصابتهم.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
02:04 AM
اخر تعديل
19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
02:38 AM

في سطور.. تعرَّف على مميزات تطبيق "تباعد" في الحد من انتشار "كورونا"

استحدثته "سدايا" لمساندة الجهود الحكومية في مواجهة الفيروس

A A A
ياسر نجدي - الرياض
1
427

تتزايد الحاجة كل يوم إلى مشاركة الأفراد من المواطنين والمقيمين يدًا بيد في السيطرة على تفشي جائحة الفيروس التاجي، واستشعار مسؤوليتهم؛ للحد من تزايد الإصابات والوفيات، والعودة سريعًا للحياة الطبيعية.

وكانت السعودية سبّاقة وحريصة على الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها من خطر انتشار الفيروس. وانطلاقًا من ذلك قامت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بإطلاق تطبيق "تباعد" لمساندة الجهود الحكومية في مواجهة الفيروس التاجي.

ويتميز "تباعد" بعدد من المزايا التي يذكرها الموقع الرسمي للتطبيق، وتمكِّن المستخدم من اكتشاف مخالطته لمصاب بـ"كورونا"؛ وبالتالي أخذ احتياطاته، وعزل نفسه، وطلب مساعدة وزارة الصحة. ويمكن سرد تلك المميزات بإيجاز في السطور الآتية:

1- عند تحميل التطبيق على الجوال الذكي يمكنه عبر تقنية البلوتوث اكتشاف الجوالات الذكية الأخرى القريبة التي تعمل أيضًا على التطبيق نفسه.

2- يستطيع التطبيق التعرف عن مدى قُربه من الجوالات الذكية الأخرى التي تستخدم التطبيق نفسه؛ ما يسمح للتطبيق بتكوين فكرة عن الجوالات الذكية الأكثر قُربًا؛ وبالتالي إشعار مستخدميها الأكثر عرضة للخطر.

3- إذا أبلغ مستخدم التطبيق بأنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، وتم التأكد من ذلك بالربط بين التطبيق ووزارة الصحة، فإن مستخدمي جميع الجوالات الذكية الذين كانوا قريبين منه خلال الـ 14 يومًا السابقة سيتلقون إشعارًا من التطبيق لأخذ الاحترازات اللازمة.

4- سيعرف مستخدمو التطبيق من خلال الإشعارات التي تصلهم أنهم ربما يكونون بالقرب من شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد؛ وذلك لاتخاذ الاحتياطات اللازمة، والإبلاغ عن أي حالة مخالطة من خلال التطبيق أيضًا.

5- يساعد التطبيق على تحذير الأشخاص الذين قد يصابون نتيجة الاختلاط بأشخاص ثبتت إصابتهم.

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