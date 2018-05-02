النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في أزمتها الحادة مع الفلبين.. سيادة الكويت خط أحمر

بواعث الأزمة السياسية الحادة بين الكويت والفلبين، لم تكن لتنشأ لولا أن مانيلا عبثت وبشكل لم يسبق له مثيل، بسيادة دولة تعتبر القانون الدولي ناهيك عن الأعراف الدبلوماسية نهجًا لا يمكن الحياد عنه.

ولكل ذلك، لم يكن مفاجئًا تلك الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الكويت ردًا على خطوة الفلبين بتهريب عمالتها من منازل مكفوليهم وأرباب العمل، وهو ما عده مراقبون انتهاكًا صارخًا بحق سيادة الدولة الخليجية، ما يعطيها كامل الحق في الرد على ذلك بكل الأساليب الدبلوماسية المتاحة.

وطبقًا لتفاعلات الأزمة الحالية التي باتت تعصف بالعلاقات الكويتية الفلبينية، فيتوقع أن تلجأ الكويت لإجراءات أكثر صرامة بحق مانيلا، عبر تصعيد هذا الملف إلى الأمم المتحدة، حيث أن ما جرى لا يختلف عن أي سلوك سلبي يعاقب عليه القانون الدولي تحت طائلة التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية، بل يتجاوزه إلى تهديد الأمن القومي لدولة عضو في الأمم المتحدة وتشغل عضوية مجلس الأمن في دورته الحالية.

ومن السيناريوهات المتوقعة في حال فشلت جهود التهدئة بين البلدين، أن تلجأ الكويت إلى إرسال رسالة احتجاج شديدة اللهجة لأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، تشكو فيها تعدي الفلبين على سيادتها بتهريب عمالتها من البلاد بطرق غير مشروعة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
في أزمتها الحادة مع الفلبين.. سيادة الكويت خط أحمر
سبق

بواعث الأزمة السياسية الحادة بين الكويت والفلبين، لم تكن لتنشأ لولا أن مانيلا عبثت وبشكل لم يسبق له مثيل، بسيادة دولة تعتبر القانون الدولي ناهيك عن الأعراف الدبلوماسية نهجًا لا يمكن الحياد عنه.

ولكل ذلك، لم يكن مفاجئًا تلك الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الكويت ردًا على خطوة الفلبين بتهريب عمالتها من منازل مكفوليهم وأرباب العمل، وهو ما عده مراقبون انتهاكًا صارخًا بحق سيادة الدولة الخليجية، ما يعطيها كامل الحق في الرد على ذلك بكل الأساليب الدبلوماسية المتاحة.

وطبقًا لتفاعلات الأزمة الحالية التي باتت تعصف بالعلاقات الكويتية الفلبينية، فيتوقع أن تلجأ الكويت لإجراءات أكثر صرامة بحق مانيلا، عبر تصعيد هذا الملف إلى الأمم المتحدة، حيث أن ما جرى لا يختلف عن أي سلوك سلبي يعاقب عليه القانون الدولي تحت طائلة التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية، بل يتجاوزه إلى تهديد الأمن القومي لدولة عضو في الأمم المتحدة وتشغل عضوية مجلس الأمن في دورته الحالية.

ومن السيناريوهات المتوقعة في حال فشلت جهود التهدئة بين البلدين، أن تلجأ الكويت إلى إرسال رسالة احتجاج شديدة اللهجة لأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، تشكو فيها تعدي الفلبين على سيادتها بتهريب عمالتها من البلاد بطرق غير مشروعة.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
11:32 AM

في أزمتها الحادة مع الفلبين.. سيادة الكويت خط أحمر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
874

بواعث الأزمة السياسية الحادة بين الكويت والفلبين، لم تكن لتنشأ لولا أن مانيلا عبثت وبشكل لم يسبق له مثيل، بسيادة دولة تعتبر القانون الدولي ناهيك عن الأعراف الدبلوماسية نهجًا لا يمكن الحياد عنه.

ولكل ذلك، لم يكن مفاجئًا تلك الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الكويت ردًا على خطوة الفلبين بتهريب عمالتها من منازل مكفوليهم وأرباب العمل، وهو ما عده مراقبون انتهاكًا صارخًا بحق سيادة الدولة الخليجية، ما يعطيها كامل الحق في الرد على ذلك بكل الأساليب الدبلوماسية المتاحة.

وطبقًا لتفاعلات الأزمة الحالية التي باتت تعصف بالعلاقات الكويتية الفلبينية، فيتوقع أن تلجأ الكويت لإجراءات أكثر صرامة بحق مانيلا، عبر تصعيد هذا الملف إلى الأمم المتحدة، حيث أن ما جرى لا يختلف عن أي سلوك سلبي يعاقب عليه القانون الدولي تحت طائلة التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية، بل يتجاوزه إلى تهديد الأمن القومي لدولة عضو في الأمم المتحدة وتشغل عضوية مجلس الأمن في دورته الحالية.

ومن السيناريوهات المتوقعة في حال فشلت جهود التهدئة بين البلدين، أن تلجأ الكويت إلى إرسال رسالة احتجاج شديدة اللهجة لأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، تشكو فيها تعدي الفلبين على سيادتها بتهريب عمالتها من البلاد بطرق غير مشروعة.

شارك برأيك
72
468

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,448
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
35,168
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,201
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,324

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة