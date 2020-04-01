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نيوزيلندا تسجّل 61 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة 708 حالات

السلطات الصحية شدّدت على استمرار توخي الحذر لوقف الانتشار

أعلنت نيوزيلندا، اليوم الأربعاء، تسجيل 61 إصابة إضافية بفيروس كورونا؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 708 حالات.

وتتراجع حالات الإصابة الجديدة منذ يوم الجمعة الماضي الذي شهد أعلى حصيلة يومية حيث تم تسجيل 85 حالة، بينما يمكث السكان في منازلهم بموجب إغلاق تام لمدة شهر.

وشددت السلطات الصحية النيوزيلندية على أنه في الوقت الذي يتراجع فيه معدل حالات الإصابة، ينبغي استمرار توخي الحذر بشأن وقف انتشار الفيروس.

وقالت مديرة الصحة العامة بوزارة الصحة كارولين ماكيلناي: "الأرقام مشجعة إلا أنه من المبكر القول ماذا تعني".

وأضافت، أن المسؤولين يتوقعون زيادة الحالات بعدما وسّعت الحكومة مفهوم تعريف الإصابة وسمحت لأي شخص يعاني أعراض الإصابة بأن يجري الاختبارات اللازمة.

فيروس كورونا الجديد نيوزيلندا

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نيوزيلندا تسجّل 61 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة 708 حالات
سبق

أعلنت نيوزيلندا، اليوم الأربعاء، تسجيل 61 إصابة إضافية بفيروس كورونا؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 708 حالات.

وتتراجع حالات الإصابة الجديدة منذ يوم الجمعة الماضي الذي شهد أعلى حصيلة يومية حيث تم تسجيل 85 حالة، بينما يمكث السكان في منازلهم بموجب إغلاق تام لمدة شهر.

وشددت السلطات الصحية النيوزيلندية على أنه في الوقت الذي يتراجع فيه معدل حالات الإصابة، ينبغي استمرار توخي الحذر بشأن وقف انتشار الفيروس.

وقالت مديرة الصحة العامة بوزارة الصحة كارولين ماكيلناي: "الأرقام مشجعة إلا أنه من المبكر القول ماذا تعني".

وأضافت، أن المسؤولين يتوقعون زيادة الحالات بعدما وسّعت الحكومة مفهوم تعريف الإصابة وسمحت لأي شخص يعاني أعراض الإصابة بأن يجري الاختبارات اللازمة.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
08:45 AM

نيوزيلندا تسجّل 61 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة 708 حالات

السلطات الصحية شدّدت على استمرار توخي الحذر لوقف الانتشار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت نيوزيلندا، اليوم الأربعاء، تسجيل 61 إصابة إضافية بفيروس كورونا؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 708 حالات.

وتتراجع حالات الإصابة الجديدة منذ يوم الجمعة الماضي الذي شهد أعلى حصيلة يومية حيث تم تسجيل 85 حالة، بينما يمكث السكان في منازلهم بموجب إغلاق تام لمدة شهر.

وشددت السلطات الصحية النيوزيلندية على أنه في الوقت الذي يتراجع فيه معدل حالات الإصابة، ينبغي استمرار توخي الحذر بشأن وقف انتشار الفيروس.

وقالت مديرة الصحة العامة بوزارة الصحة كارولين ماكيلناي: "الأرقام مشجعة إلا أنه من المبكر القول ماذا تعني".

وأضافت، أن المسؤولين يتوقعون زيادة الحالات بعدما وسّعت الحكومة مفهوم تعريف الإصابة وسمحت لأي شخص يعاني أعراض الإصابة بأن يجري الاختبارات اللازمة.

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