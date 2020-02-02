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"صفقة القرن" .. "التعاون الإسلامي" تدعو وسائل الإعلام إلى اجتماعها الطارئ غداً بجدة

خطة اقترحها الرئيس الأمريكي يراها تهدف إلى حل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني والسلام

دعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وسائل الإعلام، إلى حضور الاجتماع الطارئ مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية، غداً الاثنين، لبحث موقف المنظمة من "صفقة القرن"؛ وذلك بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة.

و"صفقة القرن" هي اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ للسلام، أو خطة سلام تهدف إلى حل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني.

الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي صفقة القرن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صفقة القرن" .. "التعاون الإسلامي" تدعو وسائل الإعلام إلى اجتماعها الطارئ غداً بجدة
سبق

دعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وسائل الإعلام، إلى حضور الاجتماع الطارئ مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية، غداً الاثنين، لبحث موقف المنظمة من "صفقة القرن"؛ وذلك بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة.

و"صفقة القرن" هي اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ للسلام، أو خطة سلام تهدف إلى حل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني.

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
11:44 AM

"صفقة القرن" .. "التعاون الإسلامي" تدعو وسائل الإعلام إلى اجتماعها الطارئ غداً بجدة

خطة اقترحها الرئيس الأمريكي يراها تهدف إلى حل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني والسلام

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عبدالله الراجحي - جدة
1
1,014

دعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وسائل الإعلام، إلى حضور الاجتماع الطارئ مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية، غداً الاثنين، لبحث موقف المنظمة من "صفقة القرن"؛ وذلك بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة.

و"صفقة القرن" هي اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ للسلام، أو خطة سلام تهدف إلى حل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني.

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