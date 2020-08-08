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الصين: 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

تم تسجيل 25 حالة في منطقة شينجيانغ

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم السبت، أنها تلقت تقارير عن تسجيل 31 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كرونا الجديد (كوفيد-19) في البر الرئيسي الصيني خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت اللجنة في تقريرها اليومي أنه من بين الإصابات الجديدة تم تسجيل 25 حالة في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم والحالات الست الباقية كانت لأشخاص قادمين من الخارج.

وبحسب التقرير: بلغت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بر الصين الرئيسي حتى الجمعة 84596 حالة، بما في ذلك 839 مريضًا لا يزالون يتلقون العلاج، وتعافي 79123 شخصًا بعد شفائهم، وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.

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الصين: 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
سبق

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم السبت، أنها تلقت تقارير عن تسجيل 31 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كرونا الجديد (كوفيد-19) في البر الرئيسي الصيني خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت اللجنة في تقريرها اليومي أنه من بين الإصابات الجديدة تم تسجيل 25 حالة في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم والحالات الست الباقية كانت لأشخاص قادمين من الخارج.

وبحسب التقرير: بلغت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بر الصين الرئيسي حتى الجمعة 84596 حالة، بما في ذلك 839 مريضًا لا يزالون يتلقون العلاج، وتعافي 79123 شخصًا بعد شفائهم، وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.

08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441
10:26 AM

الصين: 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

تم تسجيل 25 حالة في منطقة شينجيانغ

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم السبت، أنها تلقت تقارير عن تسجيل 31 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كرونا الجديد (كوفيد-19) في البر الرئيسي الصيني خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت اللجنة في تقريرها اليومي أنه من بين الإصابات الجديدة تم تسجيل 25 حالة في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم والحالات الست الباقية كانت لأشخاص قادمين من الخارج.

وبحسب التقرير: بلغت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بر الصين الرئيسي حتى الجمعة 84596 حالة، بما في ذلك 839 مريضًا لا يزالون يتلقون العلاج، وتعافي 79123 شخصًا بعد شفائهم، وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.

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