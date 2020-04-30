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ألمانيا تحظر جماعة "حزب الله" اللبنانية على أراضيها وتُصنّفها منظمة إرهابية

مداهمات لأوكار وعناصر الجماعة واعتقالهم

قالت وزارة الداخلية الألمانية يوم الخميس: إن ألمانيا حظرت أنشطة جماعة "حزب الله" اللبنانية المدعومة من إيران على أراضيها، وصنّفتها منظمة إرهابية.

ونفّذت الشرطة مداهمات في الصباح الباكر في ألمانيا لاعتقال أشخاص يُشتبه في كونهم أعضاء في الجماعة، ويعتقد مسؤولون أمنيون أن ما يصل إلى 1050 شخصًا في ألمانيا أعضاء في جناح متطرف بـ"حزب الله".

وقال متحدث باسم الوزارة على "تويتر": "حظر وزير الداخلية هورست زيهوفر جماعة حزب الله الإرهابية الشيعية في ألمانيا".

وأضاف: "سيادة القانون قادرة على التصرف حتى في أوقات الأزمة".

ووافق البرلمان الألماني في ديسمبر الماضي على اقتراح يحثّ حكومة المستشارة أنجيلا ميركل على حظر جميع أنشطة جماعة "حزب الله" على الأراضي الألمانية؛ فيما أرجعه إلى "أنشطتها الإرهابية" خاصة في سوريا.

وتصنّف الولايات المتحدة بالفعل الجماعة المسلحة منظمة إرهابية.

ألمانيا

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ألمانيا تحظر جماعة "حزب الله" اللبنانية على أراضيها وتُصنّفها منظمة إرهابية
سبق

قالت وزارة الداخلية الألمانية يوم الخميس: إن ألمانيا حظرت أنشطة جماعة "حزب الله" اللبنانية المدعومة من إيران على أراضيها، وصنّفتها منظمة إرهابية.

ونفّذت الشرطة مداهمات في الصباح الباكر في ألمانيا لاعتقال أشخاص يُشتبه في كونهم أعضاء في الجماعة، ويعتقد مسؤولون أمنيون أن ما يصل إلى 1050 شخصًا في ألمانيا أعضاء في جناح متطرف بـ"حزب الله".

وقال متحدث باسم الوزارة على "تويتر": "حظر وزير الداخلية هورست زيهوفر جماعة حزب الله الإرهابية الشيعية في ألمانيا".

وأضاف: "سيادة القانون قادرة على التصرف حتى في أوقات الأزمة".

ووافق البرلمان الألماني في ديسمبر الماضي على اقتراح يحثّ حكومة المستشارة أنجيلا ميركل على حظر جميع أنشطة جماعة "حزب الله" على الأراضي الألمانية؛ فيما أرجعه إلى "أنشطتها الإرهابية" خاصة في سوريا.

وتصنّف الولايات المتحدة بالفعل الجماعة المسلحة منظمة إرهابية.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
10:42 AM

ألمانيا تحظر جماعة "حزب الله" اللبنانية على أراضيها وتُصنّفها منظمة إرهابية

مداهمات لأوكار وعناصر الجماعة واعتقالهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وزارة الداخلية الألمانية يوم الخميس: إن ألمانيا حظرت أنشطة جماعة "حزب الله" اللبنانية المدعومة من إيران على أراضيها، وصنّفتها منظمة إرهابية.

ونفّذت الشرطة مداهمات في الصباح الباكر في ألمانيا لاعتقال أشخاص يُشتبه في كونهم أعضاء في الجماعة، ويعتقد مسؤولون أمنيون أن ما يصل إلى 1050 شخصًا في ألمانيا أعضاء في جناح متطرف بـ"حزب الله".

وقال متحدث باسم الوزارة على "تويتر": "حظر وزير الداخلية هورست زيهوفر جماعة حزب الله الإرهابية الشيعية في ألمانيا".

وأضاف: "سيادة القانون قادرة على التصرف حتى في أوقات الأزمة".

ووافق البرلمان الألماني في ديسمبر الماضي على اقتراح يحثّ حكومة المستشارة أنجيلا ميركل على حظر جميع أنشطة جماعة "حزب الله" على الأراضي الألمانية؛ فيما أرجعه إلى "أنشطتها الإرهابية" خاصة في سوريا.

وتصنّف الولايات المتحدة بالفعل الجماعة المسلحة منظمة إرهابية.

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