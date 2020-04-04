النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مكتبة دارة الملك عبدالعزيز تقدم خدماتها إلكترونيًّا

وفرت بوابة بحث تتيح للباحث الاطلاع على المحتويات

حرصت دارة الملك عبدالعزيز منذ صدور التوجيهات بتعليق الحضور لمقرات العمل في مختلف الجهات الحكومية وتفعيل إجراءات العمل عن بعد؛ على إبقاء خدماتها المقدمة للمستفيدين متاحة باستمرار، وعملت على تسخير التقنية الحديثة لتحقيق هذا الغرض، مستفيدة من خبرتها المتقدمة في مجال تقنية المعلومات .

وتضمنت أبرز الخدمات، التي اهتمت الدارة باستمرارها: خدمات مكتبة الدارة الإلكترونية؛ حيث وفرت بوابة بحث إلكتروني تتيح للباحث الاطلاع على محتويات المكتبة من كتب ورسائل علمية، وطلبها إلكترونيًّا.

وتوفر بوابة البحث خدمة للجهات البحثية والإعلامية بالدارة لضمان استمرار أدائها كالسابق.

ويمكن الاستفادة من بوابة البحث في المكتبة بالدخول على الرابط التالي: http://www.darahlibrary.org.sa .

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مكتبة دارة الملك عبدالعزيز تقدم خدماتها إلكترونيًّا
سبق

حرصت دارة الملك عبدالعزيز منذ صدور التوجيهات بتعليق الحضور لمقرات العمل في مختلف الجهات الحكومية وتفعيل إجراءات العمل عن بعد؛ على إبقاء خدماتها المقدمة للمستفيدين متاحة باستمرار، وعملت على تسخير التقنية الحديثة لتحقيق هذا الغرض، مستفيدة من خبرتها المتقدمة في مجال تقنية المعلومات .

وتضمنت أبرز الخدمات، التي اهتمت الدارة باستمرارها: خدمات مكتبة الدارة الإلكترونية؛ حيث وفرت بوابة بحث إلكتروني تتيح للباحث الاطلاع على محتويات المكتبة من كتب ورسائل علمية، وطلبها إلكترونيًّا.

وتوفر بوابة البحث خدمة للجهات البحثية والإعلامية بالدارة لضمان استمرار أدائها كالسابق.

ويمكن الاستفادة من بوابة البحث في المكتبة بالدخول على الرابط التالي: http://www.darahlibrary.org.sa .

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
12:17 PM

مكتبة دارة الملك عبدالعزيز تقدم خدماتها إلكترونيًّا

وفرت بوابة بحث تتيح للباحث الاطلاع على المحتويات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
127

حرصت دارة الملك عبدالعزيز منذ صدور التوجيهات بتعليق الحضور لمقرات العمل في مختلف الجهات الحكومية وتفعيل إجراءات العمل عن بعد؛ على إبقاء خدماتها المقدمة للمستفيدين متاحة باستمرار، وعملت على تسخير التقنية الحديثة لتحقيق هذا الغرض، مستفيدة من خبرتها المتقدمة في مجال تقنية المعلومات .

وتضمنت أبرز الخدمات، التي اهتمت الدارة باستمرارها: خدمات مكتبة الدارة الإلكترونية؛ حيث وفرت بوابة بحث إلكتروني تتيح للباحث الاطلاع على محتويات المكتبة من كتب ورسائل علمية، وطلبها إلكترونيًّا.

وتوفر بوابة البحث خدمة للجهات البحثية والإعلامية بالدارة لضمان استمرار أدائها كالسابق.

ويمكن الاستفادة من بوابة البحث في المكتبة بالدخول على الرابط التالي: http://www.darahlibrary.org.sa .

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,862
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,797
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,519
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,873

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة
كورونا يجعلنا نتوّج الهلال قبل الموعد

كورونا يجعلنا نتوّج الهلال قبل الموعد

حسن آل عمير
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

نورة الجايز
"كورونا".. النموذج السعودي!

"كورونا".. النموذج السعودي!

صالح المرواني
جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

محمد الصيـعري
الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

ماجد الجوهري
"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

حسن آل عمير
اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

منيف الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة