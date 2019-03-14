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السفارة بالفلبين تُجلي أكثر 250 مواطنًا سعوديًا

"البصيري" يساهم بتسريع الإجراءات

أجلت السفارة السعودية بالفلبين اليوم أكثر من 250 مواطنًا سعوديًا من مطار مانيلا بسبب تفشي فايروس كورونا، وقد ساهم السفير الدكتور عبدالله البصيري بتسريع إجراءات سفرهم مع موظفي السفارة الذين تواجدوا منذ وقت مبكر للإشراف عليهم حتى غادروا المطار.

وجاءت خطة الإجلاء للسعودية بعد التوجيه السامي الكريم بإجلاء المواطنين السعوديين وتقديم المساعدة لهم، فقد تم اليوم مغادرتهم بمساعدة من مدير محطة الخطوط السعودية علي الخضير.

الفلبين السفارة السعودية بالفلبين مطار مانيلا فيروس كورونا الجديد إجلاء المواطنين السعوديين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفارة بالفلبين تُجلي أكثر 250 مواطنًا سعوديًا
سبق

أجلت السفارة السعودية بالفلبين اليوم أكثر من 250 مواطنًا سعوديًا من مطار مانيلا بسبب تفشي فايروس كورونا، وقد ساهم السفير الدكتور عبدالله البصيري بتسريع إجراءات سفرهم مع موظفي السفارة الذين تواجدوا منذ وقت مبكر للإشراف عليهم حتى غادروا المطار.

وجاءت خطة الإجلاء للسعودية بعد التوجيه السامي الكريم بإجلاء المواطنين السعوديين وتقديم المساعدة لهم، فقد تم اليوم مغادرتهم بمساعدة من مدير محطة الخطوط السعودية علي الخضير.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
05:52 PM
اخر تعديل
14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
07:05 PM

السفارة بالفلبين تُجلي أكثر 250 مواطنًا سعوديًا

"البصيري" يساهم بتسريع الإجراءات

A A A
بدر العتيبي - الرياض
0
3,524

أجلت السفارة السعودية بالفلبين اليوم أكثر من 250 مواطنًا سعوديًا من مطار مانيلا بسبب تفشي فايروس كورونا، وقد ساهم السفير الدكتور عبدالله البصيري بتسريع إجراءات سفرهم مع موظفي السفارة الذين تواجدوا منذ وقت مبكر للإشراف عليهم حتى غادروا المطار.

وجاءت خطة الإجلاء للسعودية بعد التوجيه السامي الكريم بإجلاء المواطنين السعوديين وتقديم المساعدة لهم، فقد تم اليوم مغادرتهم بمساعدة من مدير محطة الخطوط السعودية علي الخضير.

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