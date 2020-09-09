النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حصيلة إصابات "كورونا" في المغرب ترتفع إلى 77.878

تسجيل 2.151 حالة جديدة

سجل المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 2.151 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 77.878.

وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم (الأربعاء)، بأنها سجلت 26 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 1.453.

وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 59.723، وأن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 16.702، من بينها 244 حالة خطيرة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
حصيلة إصابات "كورونا" في المغرب ترتفع إلى 77.878
سبق

سجل المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 2.151 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 77.878.

وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم (الأربعاء)، بأنها سجلت 26 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 1.453.

وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 59.723، وأن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 16.702، من بينها 244 حالة خطيرة.

09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
08:46 PM

حصيلة إصابات "كورونا" في المغرب ترتفع إلى 77.878

تسجيل 2.151 حالة جديدة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرباط
0
121

سجل المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 2.151 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 77.878.

وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم (الأربعاء)، بأنها سجلت 26 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 1.453.

وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 59.723، وأن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 16.702، من بينها 244 حالة خطيرة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,817
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,810
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,384
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,415

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة