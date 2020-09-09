حصيلة إصابات "كورونا" في المغرب ترتفع إلى 77.878
تسجيل 2.151 حالة جديدة
سجل المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 2.151 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 77.878.
وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم (الأربعاء)، بأنها سجلت 26 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 1.453.
وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 59.723، وأن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 16.702، من بينها 244 حالة خطيرة.
حصيلة إصابات "كورونا" في المغرب ترتفع إلى 77.878
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-09-09
سجل المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 2.151 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 77.878.
وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم (الأربعاء)، بأنها سجلت 26 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 1.453.
وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 59.723، وأن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 16.702، من بينها 244 حالة خطيرة.
09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
08:46 PM
حصيلة إصابات "كورونا" في المغرب ترتفع إلى 77.878
تسجيل 2.151 حالة جديدة
سجل المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 2.151 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 77.878.
وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم (الأربعاء)، بأنها سجلت 26 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 1.453.
وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 59.723، وأن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 16.702، من بينها 244 حالة خطيرة.