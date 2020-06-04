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رفع جودة خدمات "البلديات" في مناقشات "الشورى".. نجاحات وتحديات

في اجتماع عقدته لجنة الحج والإسكان عن بُعد ناقش التقرير السنوي للوزارة

عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى، اجتماعًا "عن بُعد" برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل.

وناقش أعضاء اللجنة، خلال اجتماعهم "عن بُعد"، التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1441/1440هـ، وبحث المجتمعون أبرز ما جاء في التقرير حول أداء الوزارة والنجاحات التي تحققت، والصعوبات التي واجهتها أثناء سنة التقرير؛ بما يسهم في تطوير العمل في القطاع البلدي ورفع جودة الخدمات التي تقدمها الوزارة.


كما استعرض الاجتماع عددًا من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاصات اللجنة المحالة إليها؛ لدراستها وإبداء الرأي حيالها تمهيدًا لرفعها إلى المجلس.

مجلس الشورى

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رفع جودة خدمات "البلديات" في مناقشات "الشورى".. نجاحات وتحديات
سبق

عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى، اجتماعًا "عن بُعد" برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل.

وناقش أعضاء اللجنة، خلال اجتماعهم "عن بُعد"، التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1441/1440هـ، وبحث المجتمعون أبرز ما جاء في التقرير حول أداء الوزارة والنجاحات التي تحققت، والصعوبات التي واجهتها أثناء سنة التقرير؛ بما يسهم في تطوير العمل في القطاع البلدي ورفع جودة الخدمات التي تقدمها الوزارة.


كما استعرض الاجتماع عددًا من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاصات اللجنة المحالة إليها؛ لدراستها وإبداء الرأي حيالها تمهيدًا لرفعها إلى المجلس.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
11:21 AM

رفع جودة خدمات "البلديات" في مناقشات "الشورى".. نجاحات وتحديات

في اجتماع عقدته لجنة الحج والإسكان عن بُعد ناقش التقرير السنوي للوزارة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى، اجتماعًا "عن بُعد" برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل.

وناقش أعضاء اللجنة، خلال اجتماعهم "عن بُعد"، التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1441/1440هـ، وبحث المجتمعون أبرز ما جاء في التقرير حول أداء الوزارة والنجاحات التي تحققت، والصعوبات التي واجهتها أثناء سنة التقرير؛ بما يسهم في تطوير العمل في القطاع البلدي ورفع جودة الخدمات التي تقدمها الوزارة.


كما استعرض الاجتماع عددًا من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاصات اللجنة المحالة إليها؛ لدراستها وإبداء الرأي حيالها تمهيدًا لرفعها إلى المجلس.

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