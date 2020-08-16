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"الوهيبي": عودة الدراسة عن بعد تؤكد حرص القيادة على صحة أبنائنا وبناتنا

نوه بدور المعلمين والمعلمات لإدارة العملية التعليمية عبر منصة "مدرستي"

أكد مدير عام تعليم الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، أن قرار وزارة التعليم بعودة الدراسة عن بعد للأسابيع السبعة الأولى، دليل على حرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - على صحة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، مع استمرار عملية التعليم من خلال توفير منصة مدرستي للتعلم الإلكتروني مع أدوات التواصل الخاصة بها لجميع المدارس، بما يمكن الطلاب والطالبات من أداء رحلتهم التعليمية عن بعد، وبما يحقق نواتج التعلم المستهدفة، في ظل ظروف جائحة فيروس كوفيد - 19.

ونوه "الوهيبي" بالدور المحوري للمعلمين والمعلمات لإدارة العملية التعليمية عن بعد عبر منصة مدرستي ، والتواصل مع طلابهم وطالباتهم بما يعزز معارفهم ويزيد من نواتج التعلم لديهم.

وأهاب "الوهيبي" بأهمية دور الأسرة في نجاح العملية التعليمية لأبنائهم، وذلك من خلال متابعتهم وتوفير البيئة المناسبة لاستذكار دروسهم، بما يعزز نجاحهم وتميزهم الدراسي.

وزارة التعليم فيروس كورونا الجديد التعليم عن بعد منصة مدرستي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الوهيبي": عودة الدراسة عن بعد تؤكد حرص القيادة على صحة أبنائنا وبناتنا
سبق

أكد مدير عام تعليم الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، أن قرار وزارة التعليم بعودة الدراسة عن بعد للأسابيع السبعة الأولى، دليل على حرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - على صحة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، مع استمرار عملية التعليم من خلال توفير منصة مدرستي للتعلم الإلكتروني مع أدوات التواصل الخاصة بها لجميع المدارس، بما يمكن الطلاب والطالبات من أداء رحلتهم التعليمية عن بعد، وبما يحقق نواتج التعلم المستهدفة، في ظل ظروف جائحة فيروس كوفيد - 19.

ونوه "الوهيبي" بالدور المحوري للمعلمين والمعلمات لإدارة العملية التعليمية عن بعد عبر منصة مدرستي ، والتواصل مع طلابهم وطالباتهم بما يعزز معارفهم ويزيد من نواتج التعلم لديهم.

وأهاب "الوهيبي" بأهمية دور الأسرة في نجاح العملية التعليمية لأبنائهم، وذلك من خلال متابعتهم وتوفير البيئة المناسبة لاستذكار دروسهم، بما يعزز نجاحهم وتميزهم الدراسي.

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
12:34 AM

"الوهيبي": عودة الدراسة عن بعد تؤكد حرص القيادة على صحة أبنائنا وبناتنا

نوه بدور المعلمين والمعلمات لإدارة العملية التعليمية عبر منصة "مدرستي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد مدير عام تعليم الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، أن قرار وزارة التعليم بعودة الدراسة عن بعد للأسابيع السبعة الأولى، دليل على حرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - على صحة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، مع استمرار عملية التعليم من خلال توفير منصة مدرستي للتعلم الإلكتروني مع أدوات التواصل الخاصة بها لجميع المدارس، بما يمكن الطلاب والطالبات من أداء رحلتهم التعليمية عن بعد، وبما يحقق نواتج التعلم المستهدفة، في ظل ظروف جائحة فيروس كوفيد - 19.

ونوه "الوهيبي" بالدور المحوري للمعلمين والمعلمات لإدارة العملية التعليمية عن بعد عبر منصة مدرستي ، والتواصل مع طلابهم وطالباتهم بما يعزز معارفهم ويزيد من نواتج التعلم لديهم.

وأهاب "الوهيبي" بأهمية دور الأسرة في نجاح العملية التعليمية لأبنائهم، وذلك من خلال متابعتهم وتوفير البيئة المناسبة لاستذكار دروسهم، بما يعزز نجاحهم وتميزهم الدراسي.

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