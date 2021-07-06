النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البرودة والاعتدال سِمَتها.. نبض السياحة في عسير: طبيعة وثقافة وتاريخ

تحظى بمكانة قديمة وذاكرة عريقة من الارتباط مع السائح.. ضمن صيف السعودية

لطالما كانت عسير في مقدمة الوجهات السياحية في السعودية لارتفاعها الشاهق؛ مما يجعل البرودة واعتدال الجو بشكل عام سمتها الدائمة وما فيها من طبيعة مثالية وخلابة تبسط خضرتها بانسيابية في جميع اتجاهاتها.

وزائر عسير مسبقًا يعلم جيدًا كم أن الكرم والروح الطيبة سمة مشتركة وسائدة هناك؛ حيث كل ما يطمح إليه أبناء منطقة عسير هو تقديم التراث والثقافة للسائح وتعريفه بالمنطقة وكنوزها عن طريق إثرائه بسحر القصة والسرد وبلهجة أهل الجنوب الفريدة.

وتحتضن عسير -بفعل السياحة- الكثير من المتاحف التي تحتوي على قطع فنية تجذب الزوار مصنوعة بأيادي أهل المنطقة، كما افتتحت مراكز ثقافية تعرض أعمال الحِرَفيين والفنانين الإقليميين.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه الهيئة السعودية للسياحة عبر منصة "روح السعودية" عن إطلاق برنامج صيف السعودية 2021م تحت شعار "صيفنا على جوك"، خلال الفترة من 24 يونيو وحتى نهاية شهر سبتمبر في 11 وجهة سياحية، ويقدم من خلالها ما يزيد على 500 تجربة سياحية عبر أكثر من 250 شريكًا من القطاع الخاص؛ فإن منطقة عسير تحظى بمكانة قديمة وذاكرة عريقة من الارتباط مع السائح؛ حيث يتباهى أهل المنطقة أمام ضيوفهم بخطوتهم الجنوبية ورائحة القهوة المعدة على الحطب وصوت الفناجيل الحاد وهي تهتز فوق بعضها، وبحسن الضيافة والكرم، ولا يقتصر ذلك على المأكل والمشرب بل حتى على البسمة ورقة الحديث.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
البرودة والاعتدال سِمَتها.. نبض السياحة في عسير: طبيعة وثقافة وتاريخ
سبق

لطالما كانت عسير في مقدمة الوجهات السياحية في السعودية لارتفاعها الشاهق؛ مما يجعل البرودة واعتدال الجو بشكل عام سمتها الدائمة وما فيها من طبيعة مثالية وخلابة تبسط خضرتها بانسيابية في جميع اتجاهاتها.

وزائر عسير مسبقًا يعلم جيدًا كم أن الكرم والروح الطيبة سمة مشتركة وسائدة هناك؛ حيث كل ما يطمح إليه أبناء منطقة عسير هو تقديم التراث والثقافة للسائح وتعريفه بالمنطقة وكنوزها عن طريق إثرائه بسحر القصة والسرد وبلهجة أهل الجنوب الفريدة.

وتحتضن عسير -بفعل السياحة- الكثير من المتاحف التي تحتوي على قطع فنية تجذب الزوار مصنوعة بأيادي أهل المنطقة، كما افتتحت مراكز ثقافية تعرض أعمال الحِرَفيين والفنانين الإقليميين.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه الهيئة السعودية للسياحة عبر منصة "روح السعودية" عن إطلاق برنامج صيف السعودية 2021م تحت شعار "صيفنا على جوك"، خلال الفترة من 24 يونيو وحتى نهاية شهر سبتمبر في 11 وجهة سياحية، ويقدم من خلالها ما يزيد على 500 تجربة سياحية عبر أكثر من 250 شريكًا من القطاع الخاص؛ فإن منطقة عسير تحظى بمكانة قديمة وذاكرة عريقة من الارتباط مع السائح؛ حيث يتباهى أهل المنطقة أمام ضيوفهم بخطوتهم الجنوبية ورائحة القهوة المعدة على الحطب وصوت الفناجيل الحاد وهي تهتز فوق بعضها، وبحسن الضيافة والكرم، ولا يقتصر ذلك على المأكل والمشرب بل حتى على البسمة ورقة الحديث.

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
11:32 AM

البرودة والاعتدال سِمَتها.. نبض السياحة في عسير: طبيعة وثقافة وتاريخ

تحظى بمكانة قديمة وذاكرة عريقة من الارتباط مع السائح.. ضمن صيف السعودية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
0
1,253

لطالما كانت عسير في مقدمة الوجهات السياحية في السعودية لارتفاعها الشاهق؛ مما يجعل البرودة واعتدال الجو بشكل عام سمتها الدائمة وما فيها من طبيعة مثالية وخلابة تبسط خضرتها بانسيابية في جميع اتجاهاتها.

وزائر عسير مسبقًا يعلم جيدًا كم أن الكرم والروح الطيبة سمة مشتركة وسائدة هناك؛ حيث كل ما يطمح إليه أبناء منطقة عسير هو تقديم التراث والثقافة للسائح وتعريفه بالمنطقة وكنوزها عن طريق إثرائه بسحر القصة والسرد وبلهجة أهل الجنوب الفريدة.

وتحتضن عسير -بفعل السياحة- الكثير من المتاحف التي تحتوي على قطع فنية تجذب الزوار مصنوعة بأيادي أهل المنطقة، كما افتتحت مراكز ثقافية تعرض أعمال الحِرَفيين والفنانين الإقليميين.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه الهيئة السعودية للسياحة عبر منصة "روح السعودية" عن إطلاق برنامج صيف السعودية 2021م تحت شعار "صيفنا على جوك"، خلال الفترة من 24 يونيو وحتى نهاية شهر سبتمبر في 11 وجهة سياحية، ويقدم من خلالها ما يزيد على 500 تجربة سياحية عبر أكثر من 250 شريكًا من القطاع الخاص؛ فإن منطقة عسير تحظى بمكانة قديمة وذاكرة عريقة من الارتباط مع السائح؛ حيث يتباهى أهل المنطقة أمام ضيوفهم بخطوتهم الجنوبية ورائحة القهوة المعدة على الحطب وصوت الفناجيل الحاد وهي تهتز فوق بعضها، وبحسن الضيافة والكرم، ولا يقتصر ذلك على المأكل والمشرب بل حتى على البسمة ورقة الحديث.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,475
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,964
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,332
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,676

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري
حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

علي آل شرمة
حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة