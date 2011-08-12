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"الهاتف المجاني" للحجاج.. مئات الآلاف من الاستفسارات والرد بـ 10 لغات

تابع للشؤون الإسلامية ويعمل على مدار الساعة من خلال كبار العلماء والمختصين

استقبلت غرف الإفتاء العلمية لإجابة السائل عبر الهاتف المجاني التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مئات الآلاف من اتصالات الحجاج.

وأوضح أمين عام اللجنة العلمية للإجابة عن السائل سلمان بن جابر المالكي أن غرف الإفتاء يجتمع فيها عدد من كبار العلماء والمختصين في الإفتاء والدعاة وأعضاء الجامعات لإجابة السائل عن أحكام الحج والعمرة وغيرها من الأحكام الشرعية.

وأفاد المالكي بأن الهاتف المجاني يستقبل المكالمات على مدار الساعة إضافة إلى 10 مترجمين بجميع اللغات.

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"الهاتف المجاني" للحجاج.. مئات الآلاف من الاستفسارات والرد بـ 10 لغات
سبق

استقبلت غرف الإفتاء العلمية لإجابة السائل عبر الهاتف المجاني التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مئات الآلاف من اتصالات الحجاج.

وأوضح أمين عام اللجنة العلمية للإجابة عن السائل سلمان بن جابر المالكي أن غرف الإفتاء يجتمع فيها عدد من كبار العلماء والمختصين في الإفتاء والدعاة وأعضاء الجامعات لإجابة السائل عن أحكام الحج والعمرة وغيرها من الأحكام الشرعية.

وأفاد المالكي بأن الهاتف المجاني يستقبل المكالمات على مدار الساعة إضافة إلى 10 مترجمين بجميع اللغات.

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
08:49 AM

"الهاتف المجاني" للحجاج.. مئات الآلاف من الاستفسارات والرد بـ 10 لغات

تابع للشؤون الإسلامية ويعمل على مدار الساعة من خلال كبار العلماء والمختصين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
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1,538

استقبلت غرف الإفتاء العلمية لإجابة السائل عبر الهاتف المجاني التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مئات الآلاف من اتصالات الحجاج.

وأوضح أمين عام اللجنة العلمية للإجابة عن السائل سلمان بن جابر المالكي أن غرف الإفتاء يجتمع فيها عدد من كبار العلماء والمختصين في الإفتاء والدعاة وأعضاء الجامعات لإجابة السائل عن أحكام الحج والعمرة وغيرها من الأحكام الشرعية.

وأفاد المالكي بأن الهاتف المجاني يستقبل المكالمات على مدار الساعة إضافة إلى 10 مترجمين بجميع اللغات.

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