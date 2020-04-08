بطريقة مبتكرة.. شركة تأمين سيارات بأمريكا تدعم عملاءها في مواجهة "كورونا"

لم تستسلم لكونها أحد القطاعات الرئيسية التي تضررت بشكل كبير اقتصاديًّا

لم تستسلم شركات تأمين السيارات لكونها أحد القطاعات الرئيسية بعالم السيارات التي تضررت بشكل كبير بسبب تفشي فيروس كورونا بالولايات المتحدة، وكان لها دور في دعم عملائها في ظل هذه الأزمة، وفي مقدمتها شركة Allstate الأمريكية.

وحسب ما ذكره موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات؛ فإن شركة التأمين الأمريكية Allstate تدرك ما أجبر عليه ملاك السيارات من عملائها على البقاء بالمنزل خلال الأسابيع الماضية لمنع انتشار وباء كورونا؛ ولذلك رأى المسؤولون عن الشركة أن من الضروري رد أقساط التأمين على السيارات لعملائها؛ كونهم لم يستفيدوا من سياراتهم في الأسابيع التي شهدت تفشيًا واسع النطاق للفيروس بجميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الموقع الأمريكي: إن شركة Allstate أعادت لعملائها 600 مليون دولار، تُقَدر كقيمة أقساط تأمين على سيارات قام عملاء الشركة بسدادها في فترة حظر التجوال بأمريكا.

وأفاد بأن هذه المبادرة أطلقت عليها شركة التأمين على السيارات Allstate اسم مبادرة Shelter-in-Place Paybac، وشملت الأقساط التي ردت أقساط كل من شهر أبريل المنقضي والأقساط المدفوعة مقدمًا لشهر مايو المقبل.