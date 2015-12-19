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بالصور.. الملحقية الثقافية السعودية في النمسا تحتفي باليوم العالمي للغة العربية

بحضور جمع من الأساتذة والطلبة المختصين والمهتمين من جامعتي فيينا وغراتس

أقامت الملحقية الثقافية السعودية بمقرها في فيينا، احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، بحضور نائب رئيس بعثة سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا، عبدالرزاق السعدون، وبحضور جمع من الأساتذة والطلبة المختصين والمهتمين باللغة العربية من جامعتي فيينا و غراتس.

بدأ الحفل بكلمة ترحيبية للملحق الثقافي د. محمد باعشن، تحدث فيها عن مكانة اللغة العربية وأهميتها لدى قيادات المملكة في الماضي والحاضر، والجهود العظيمة التي تُبذل في سبيل خدمتها ونشرها عبر المؤسسات الحكومية والخاصة بالمملكة.

وأشار في كلمته إلى دور الجامعات والمؤسسات التعليمية الكبير في تعليم ونشر اللغة العربية بكلياتها ومعاهدها داخل وخارج المملكة للناطقين وغير الناطقين بها بإشراف ودعم وزارة التعليم، بالإضافة إلى الدور البارز في خدمة اللغة العربية من قبل مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، ومؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية.

وتخلل الاحتفال ندوة غنية بالمعلومات والتجارب بعنوان اللغة العربية والتواصل الحضاري، قدمتها كل الدكتورة ألكسندرا مارتش، من جامعة فيينا، ‏والدكتورة جزيلا كيتسلر من جامعة غراتس، أعقبها بعض المشاركات والمداخلات الثرية من قبل الضيوف، ودارت بعض النقاشات الغنية المتعلقة باللغة العربية وتعليمها وتعلّمها، والتحديات التي تواجه غير الناطقين بها.

وشارك مجموعة من طلبة اللغة العربية الناطقين بغيرها مسبقاً حضورياً وعبر الفيديو بتجاربهم في تعلمها والتحديات التي واجهتهم والمكتسبات الكبيرة التي استفادوها.
وقد شارك سعادة الأمين العام لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية الأستاذ الدكتور عبدالله الوشمي بكلمة خاصة بمناسبة احتفالية الملحقية باليوم العالمي للغة العربية..
وفي ختام الاحتفال تم استضافة أساتذة وطلبة اللغة العربية والحضور في الخيمة العربية حيث تناولوا التمور والقهوة السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. الملحقية الثقافية السعودية في النمسا تحتفي باليوم العالمي للغة العربية
سبق

أقامت الملحقية الثقافية السعودية بمقرها في فيينا، احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، بحضور نائب رئيس بعثة سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا، عبدالرزاق السعدون، وبحضور جمع من الأساتذة والطلبة المختصين والمهتمين باللغة العربية من جامعتي فيينا و غراتس.

بدأ الحفل بكلمة ترحيبية للملحق الثقافي د. محمد باعشن، تحدث فيها عن مكانة اللغة العربية وأهميتها لدى قيادات المملكة في الماضي والحاضر، والجهود العظيمة التي تُبذل في سبيل خدمتها ونشرها عبر المؤسسات الحكومية والخاصة بالمملكة.

وأشار في كلمته إلى دور الجامعات والمؤسسات التعليمية الكبير في تعليم ونشر اللغة العربية بكلياتها ومعاهدها داخل وخارج المملكة للناطقين وغير الناطقين بها بإشراف ودعم وزارة التعليم، بالإضافة إلى الدور البارز في خدمة اللغة العربية من قبل مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، ومؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية.

وتخلل الاحتفال ندوة غنية بالمعلومات والتجارب بعنوان اللغة العربية والتواصل الحضاري، قدمتها كل الدكتورة ألكسندرا مارتش، من جامعة فيينا، ‏والدكتورة جزيلا كيتسلر من جامعة غراتس، أعقبها بعض المشاركات والمداخلات الثرية من قبل الضيوف، ودارت بعض النقاشات الغنية المتعلقة باللغة العربية وتعليمها وتعلّمها، والتحديات التي تواجه غير الناطقين بها.

وشارك مجموعة من طلبة اللغة العربية الناطقين بغيرها مسبقاً حضورياً وعبر الفيديو بتجاربهم في تعلمها والتحديات التي واجهتهم والمكتسبات الكبيرة التي استفادوها.
وقد شارك سعادة الأمين العام لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية الأستاذ الدكتور عبدالله الوشمي بكلمة خاصة بمناسبة احتفالية الملحقية باليوم العالمي للغة العربية..
وفي ختام الاحتفال تم استضافة أساتذة وطلبة اللغة العربية والحضور في الخيمة العربية حيث تناولوا التمور والقهوة السعودية.

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
02:47 PM
اخر تعديل
19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
10:20 PM

بالصور.. الملحقية الثقافية السعودية في النمسا تحتفي باليوم العالمي للغة العربية

بحضور جمع من الأساتذة والطلبة المختصين والمهتمين من جامعتي فيينا وغراتس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقامت الملحقية الثقافية السعودية بمقرها في فيينا، احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، بحضور نائب رئيس بعثة سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا، عبدالرزاق السعدون، وبحضور جمع من الأساتذة والطلبة المختصين والمهتمين باللغة العربية من جامعتي فيينا و غراتس.

بدأ الحفل بكلمة ترحيبية للملحق الثقافي د. محمد باعشن، تحدث فيها عن مكانة اللغة العربية وأهميتها لدى قيادات المملكة في الماضي والحاضر، والجهود العظيمة التي تُبذل في سبيل خدمتها ونشرها عبر المؤسسات الحكومية والخاصة بالمملكة.

وأشار في كلمته إلى دور الجامعات والمؤسسات التعليمية الكبير في تعليم ونشر اللغة العربية بكلياتها ومعاهدها داخل وخارج المملكة للناطقين وغير الناطقين بها بإشراف ودعم وزارة التعليم، بالإضافة إلى الدور البارز في خدمة اللغة العربية من قبل مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، ومؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية.

وتخلل الاحتفال ندوة غنية بالمعلومات والتجارب بعنوان اللغة العربية والتواصل الحضاري، قدمتها كل الدكتورة ألكسندرا مارتش، من جامعة فيينا، ‏والدكتورة جزيلا كيتسلر من جامعة غراتس، أعقبها بعض المشاركات والمداخلات الثرية من قبل الضيوف، ودارت بعض النقاشات الغنية المتعلقة باللغة العربية وتعليمها وتعلّمها، والتحديات التي تواجه غير الناطقين بها.

وشارك مجموعة من طلبة اللغة العربية الناطقين بغيرها مسبقاً حضورياً وعبر الفيديو بتجاربهم في تعلمها والتحديات التي واجهتهم والمكتسبات الكبيرة التي استفادوها.
وقد شارك سعادة الأمين العام لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية الأستاذ الدكتور عبدالله الوشمي بكلمة خاصة بمناسبة احتفالية الملحقية باليوم العالمي للغة العربية..
وفي ختام الاحتفال تم استضافة أساتذة وطلبة اللغة العربية والحضور في الخيمة العربية حيث تناولوا التمور والقهوة السعودية.

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