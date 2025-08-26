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غموض يلف افتتاح مستشفى الليث الجديد .. و"صحة جدة": ننتظر مقام الوزارة!

نفد صبر الأهالي بعد 4 أعوام في انتظار التشغيل ويناشدون تدخل "الربيعة" والحل

على الرغم من مرور أكثر من أربع سنوات على الانتهاء من مشروع مستشفى الليث الجديد، بسعة 100 سرير، إلا أن افتتاحه كل هذه السنوات يلفه الغموض، إذ لم يرَ النور بعد، وسط تساؤلات الأهالي عن أسباب تأخر تشغيله كل هذه السنوات.

"سبق"، طرحت استفسار وتساؤلات الأهالي على طاولة المتحدث الرسمي باسم "صحة جدة" عبدالرحمن الصحفي؛ الذي قال: "إشارة إلى استفساركم المرسل لنا حول مستشفى الليث واستفسارات عدد من المواطنين حول تأخر افتتاح المستشفى وهل من جديد حوله؟ نود الإيضاح أن مستشفى الليث الجديد هو إحلال لمستشفى الليث الحالي، وتم الانتهاء من بناء المشروع بالكامل وجارٍ إجراءات تجهيز المستشفى من قِبل مقام الوزارة".

وأضاف: "مع العلم أن مستشفى الليث الحالي يقوم بخدمة أهالي الليث وكذلك القرى التابعة له بكامل طاقته إلى حين تجهيز وتشغيل المبنى الجديد".

بدورهم، تساءل أهالي محافظة الليث والقرى التابعة لها، عن الأسباب التي حالت دون تشغيله، رغم الانتهاء منه قبل أكثر من أربع سنوات.

وأشار الأهالي إلى أن مستشفى الليث الجديد الذي أُنشئ قبل 11 عاماً لم يُفتتح بعد، ولا يزال في قائمة المشاريع المنسية، وشاهد على تكاسل وتقاعس المسؤولين في وزارة الصحة، مطالبين أمير منطقة مكة المكرّمة مستشار خادم الحرمين الشريفين، بالتدخل وتوجيه مَن يلزم بافتتاح المستشفى الجديد الذي سيحدّ من مشقة السفر إلى جدة ومكة المكرّمة للبحث عن العلاج.

كما طالب الأهالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ بإيضاح أسباب عدم تشغيله، ومعرفة ما إذا كانت هناك نية في تشغيله قريباً أم لا.

وكانت "صحة جدة" قد اعتمدت العام قبل الماضي 72 مليون ريال لتجهيز وتأثيث مستشفى الليث الجديد التابع لها، الذي تم الانتهاء من إنشائه قبل نحو أكثر من أربع سنوات بسعة 100 سرير، فيما لم يرَ النور بعد، على الرغم من أنه يخدم أكثر من 80 ألف نسمة في المحافظة والمراكز والقرى والهجر التابعة لها، إلى جانب خدمته سالكي الطريق الدولي "جدة - جازان".

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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غموض يلف افتتاح مستشفى الليث الجديد .. و"صحة جدة": ننتظر مقام الوزارة!
سبق

على الرغم من مرور أكثر من أربع سنوات على الانتهاء من مشروع مستشفى الليث الجديد، بسعة 100 سرير، إلا أن افتتاحه كل هذه السنوات يلفه الغموض، إذ لم يرَ النور بعد، وسط تساؤلات الأهالي عن أسباب تأخر تشغيله كل هذه السنوات.

"سبق"، طرحت استفسار وتساؤلات الأهالي على طاولة المتحدث الرسمي باسم "صحة جدة" عبدالرحمن الصحفي؛ الذي قال: "إشارة إلى استفساركم المرسل لنا حول مستشفى الليث واستفسارات عدد من المواطنين حول تأخر افتتاح المستشفى وهل من جديد حوله؟ نود الإيضاح أن مستشفى الليث الجديد هو إحلال لمستشفى الليث الحالي، وتم الانتهاء من بناء المشروع بالكامل وجارٍ إجراءات تجهيز المستشفى من قِبل مقام الوزارة".

وأضاف: "مع العلم أن مستشفى الليث الحالي يقوم بخدمة أهالي الليث وكذلك القرى التابعة له بكامل طاقته إلى حين تجهيز وتشغيل المبنى الجديد".

بدورهم، تساءل أهالي محافظة الليث والقرى التابعة لها، عن الأسباب التي حالت دون تشغيله، رغم الانتهاء منه قبل أكثر من أربع سنوات.

وأشار الأهالي إلى أن مستشفى الليث الجديد الذي أُنشئ قبل 11 عاماً لم يُفتتح بعد، ولا يزال في قائمة المشاريع المنسية، وشاهد على تكاسل وتقاعس المسؤولين في وزارة الصحة، مطالبين أمير منطقة مكة المكرّمة مستشار خادم الحرمين الشريفين، بالتدخل وتوجيه مَن يلزم بافتتاح المستشفى الجديد الذي سيحدّ من مشقة السفر إلى جدة ومكة المكرّمة للبحث عن العلاج.

كما طالب الأهالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ بإيضاح أسباب عدم تشغيله، ومعرفة ما إذا كانت هناك نية في تشغيله قريباً أم لا.

وكانت "صحة جدة" قد اعتمدت العام قبل الماضي 72 مليون ريال لتجهيز وتأثيث مستشفى الليث الجديد التابع لها، الذي تم الانتهاء من إنشائه قبل نحو أكثر من أربع سنوات بسعة 100 سرير، فيما لم يرَ النور بعد، على الرغم من أنه يخدم أكثر من 80 ألف نسمة في المحافظة والمراكز والقرى والهجر التابعة لها، إلى جانب خدمته سالكي الطريق الدولي "جدة - جازان".

26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440
01:52 PM

غموض يلف افتتاح مستشفى الليث الجديد .. و"صحة جدة": ننتظر مقام الوزارة!

نفد صبر الأهالي بعد 4 أعوام في انتظار التشغيل ويناشدون تدخل "الربيعة" والحل

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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على الرغم من مرور أكثر من أربع سنوات على الانتهاء من مشروع مستشفى الليث الجديد، بسعة 100 سرير، إلا أن افتتاحه كل هذه السنوات يلفه الغموض، إذ لم يرَ النور بعد، وسط تساؤلات الأهالي عن أسباب تأخر تشغيله كل هذه السنوات.

"سبق"، طرحت استفسار وتساؤلات الأهالي على طاولة المتحدث الرسمي باسم "صحة جدة" عبدالرحمن الصحفي؛ الذي قال: "إشارة إلى استفساركم المرسل لنا حول مستشفى الليث واستفسارات عدد من المواطنين حول تأخر افتتاح المستشفى وهل من جديد حوله؟ نود الإيضاح أن مستشفى الليث الجديد هو إحلال لمستشفى الليث الحالي، وتم الانتهاء من بناء المشروع بالكامل وجارٍ إجراءات تجهيز المستشفى من قِبل مقام الوزارة".

وأضاف: "مع العلم أن مستشفى الليث الحالي يقوم بخدمة أهالي الليث وكذلك القرى التابعة له بكامل طاقته إلى حين تجهيز وتشغيل المبنى الجديد".

بدورهم، تساءل أهالي محافظة الليث والقرى التابعة لها، عن الأسباب التي حالت دون تشغيله، رغم الانتهاء منه قبل أكثر من أربع سنوات.

وأشار الأهالي إلى أن مستشفى الليث الجديد الذي أُنشئ قبل 11 عاماً لم يُفتتح بعد، ولا يزال في قائمة المشاريع المنسية، وشاهد على تكاسل وتقاعس المسؤولين في وزارة الصحة، مطالبين أمير منطقة مكة المكرّمة مستشار خادم الحرمين الشريفين، بالتدخل وتوجيه مَن يلزم بافتتاح المستشفى الجديد الذي سيحدّ من مشقة السفر إلى جدة ومكة المكرّمة للبحث عن العلاج.

كما طالب الأهالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ بإيضاح أسباب عدم تشغيله، ومعرفة ما إذا كانت هناك نية في تشغيله قريباً أم لا.

وكانت "صحة جدة" قد اعتمدت العام قبل الماضي 72 مليون ريال لتجهيز وتأثيث مستشفى الليث الجديد التابع لها، الذي تم الانتهاء من إنشائه قبل نحو أكثر من أربع سنوات بسعة 100 سرير، فيما لم يرَ النور بعد، على الرغم من أنه يخدم أكثر من 80 ألف نسمة في المحافظة والمراكز والقرى والهجر التابعة لها، إلى جانب خدمته سالكي الطريق الدولي "جدة - جازان".

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