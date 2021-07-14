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"حركية" تُطلق مشروع الأضاحي بأكثر من نصف مليون ريال

قيمة الأضحية 1800 ريال "نعيمي بلدي"

أطلقت جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية"، حملة الأضاحي لهذا العام تحت شعار "أضحيتك تبرهم وتغنيهم" حيث تعتزم الجمعية تأمين 280 أضحية، وإيصالها لمنازل المستفيدين بمنطقتي الرياض والقصيم، بمبلغ إجمالي قدره (504.000) بواقع (1800) ريالاً للأضحية من النوع (نعيمي بلدي).

ودعت حركية المجتمع لمن يرغب المشاركة في هذا المشروع توكيل الجمعية بشراء أضحيته، ومشاركة ذوي الإعاقة الحركية فرحة العيد، من خلال زيارة فروع حركية في منطقتي الرياض والقصيم، أو عبر إيداع المبلغ في حسابات الجمعية البنكية، أو المتجر الإلكتروني https://store.harakia.org.sa/p/5845

علماً بأنه سيتم إشعار المتبرعين بعد الذبح مباشرة برسالة تؤكد ذبح الأضحية.

جدير بالذكر أنه تم اختيار إحدى شركة اللحوم الرائدة والمتخصصة وفق معايير عالية الجودة وضعتها الجمعية، لإيصال الأضحية إلى منازل ذوي الإعاقة من خلال سيارات مجهزة شاملة (النقل ـ التبريد ـ التغليف) وبمتابعة مباشرة من الجمعية للإشراف على تنفيذ المشروع، والتحقق من مطابقة الأضاحي للمواصفات الشرعية، والمواصفات التي التزمت بها للموكلين ومعاينة الأضاحي قبل ذبحها، وتوزيع الأضاحي على الأسر المستفيدة .

يشار إلى أن مشروع الأضاحي ضمن المشاريع الموسمية التي تنفذها جمعية "حركية " بهدف مساعدة ذوي الإعاقة وإدخال الفرح والسرور إلى نفوسهم في عيد الأضحى المبارك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حركية" تُطلق مشروع الأضاحي بأكثر من نصف مليون ريال
سبق

أطلقت جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية"، حملة الأضاحي لهذا العام تحت شعار "أضحيتك تبرهم وتغنيهم" حيث تعتزم الجمعية تأمين 280 أضحية، وإيصالها لمنازل المستفيدين بمنطقتي الرياض والقصيم، بمبلغ إجمالي قدره (504.000) بواقع (1800) ريالاً للأضحية من النوع (نعيمي بلدي).

ودعت حركية المجتمع لمن يرغب المشاركة في هذا المشروع توكيل الجمعية بشراء أضحيته، ومشاركة ذوي الإعاقة الحركية فرحة العيد، من خلال زيارة فروع حركية في منطقتي الرياض والقصيم، أو عبر إيداع المبلغ في حسابات الجمعية البنكية، أو المتجر الإلكتروني https://store.harakia.org.sa/p/5845

علماً بأنه سيتم إشعار المتبرعين بعد الذبح مباشرة برسالة تؤكد ذبح الأضحية.

جدير بالذكر أنه تم اختيار إحدى شركة اللحوم الرائدة والمتخصصة وفق معايير عالية الجودة وضعتها الجمعية، لإيصال الأضحية إلى منازل ذوي الإعاقة من خلال سيارات مجهزة شاملة (النقل ـ التبريد ـ التغليف) وبمتابعة مباشرة من الجمعية للإشراف على تنفيذ المشروع، والتحقق من مطابقة الأضاحي للمواصفات الشرعية، والمواصفات التي التزمت بها للموكلين ومعاينة الأضاحي قبل ذبحها، وتوزيع الأضاحي على الأسر المستفيدة .

يشار إلى أن مشروع الأضاحي ضمن المشاريع الموسمية التي تنفذها جمعية "حركية " بهدف مساعدة ذوي الإعاقة وإدخال الفرح والسرور إلى نفوسهم في عيد الأضحى المبارك.

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
06:17 PM

"حركية" تُطلق مشروع الأضاحي بأكثر من نصف مليون ريال

قيمة الأضحية 1800 ريال "نعيمي بلدي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية"، حملة الأضاحي لهذا العام تحت شعار "أضحيتك تبرهم وتغنيهم" حيث تعتزم الجمعية تأمين 280 أضحية، وإيصالها لمنازل المستفيدين بمنطقتي الرياض والقصيم، بمبلغ إجمالي قدره (504.000) بواقع (1800) ريالاً للأضحية من النوع (نعيمي بلدي).

ودعت حركية المجتمع لمن يرغب المشاركة في هذا المشروع توكيل الجمعية بشراء أضحيته، ومشاركة ذوي الإعاقة الحركية فرحة العيد، من خلال زيارة فروع حركية في منطقتي الرياض والقصيم، أو عبر إيداع المبلغ في حسابات الجمعية البنكية، أو المتجر الإلكتروني https://store.harakia.org.sa/p/5845

علماً بأنه سيتم إشعار المتبرعين بعد الذبح مباشرة برسالة تؤكد ذبح الأضحية.

جدير بالذكر أنه تم اختيار إحدى شركة اللحوم الرائدة والمتخصصة وفق معايير عالية الجودة وضعتها الجمعية، لإيصال الأضحية إلى منازل ذوي الإعاقة من خلال سيارات مجهزة شاملة (النقل ـ التبريد ـ التغليف) وبمتابعة مباشرة من الجمعية للإشراف على تنفيذ المشروع، والتحقق من مطابقة الأضاحي للمواصفات الشرعية، والمواصفات التي التزمت بها للموكلين ومعاينة الأضاحي قبل ذبحها، وتوزيع الأضاحي على الأسر المستفيدة .

يشار إلى أن مشروع الأضاحي ضمن المشاريع الموسمية التي تنفذها جمعية "حركية " بهدف مساعدة ذوي الإعاقة وإدخال الفرح والسرور إلى نفوسهم في عيد الأضحى المبارك.

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