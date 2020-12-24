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إنهاء معاناة مريض من ورم الظهر في مستشفى الملك خالد بنجران

أُدخل غرفة العمليات لإزالة ورم "ساركوما" بحجم "20 × 20 سم"

نجح مستشفى الملك خالد في نجران في إنهاء معاناة مريض من ورم في أسفل الظهر استمرت لأكثر من 15 عامًا.

وقالت "صحة نجران": بعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود ورم "ساركوما" بحجم "20 × 20 سم"، ووُضعت خطة علاجية مشتركة بين قسم جراحة الأورام وقسم جراحة التجميل؛ حيث أُدخل المريض غرفة العمليات وأزيل الورم بالكامل وتعويض فقدان الأنسجة في أسفل الظهر بعد استئصالها بنجاح.

وأضاف: بعد تلقيه الرعاية الصحية اللازمة في قسم التنويم؛ غادر المريض المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة.

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إنهاء معاناة مريض من ورم الظهر في مستشفى الملك خالد بنجران
سبق

نجح مستشفى الملك خالد في نجران في إنهاء معاناة مريض من ورم في أسفل الظهر استمرت لأكثر من 15 عامًا.

وقالت "صحة نجران": بعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود ورم "ساركوما" بحجم "20 × 20 سم"، ووُضعت خطة علاجية مشتركة بين قسم جراحة الأورام وقسم جراحة التجميل؛ حيث أُدخل المريض غرفة العمليات وأزيل الورم بالكامل وتعويض فقدان الأنسجة في أسفل الظهر بعد استئصالها بنجاح.

وأضاف: بعد تلقيه الرعاية الصحية اللازمة في قسم التنويم؛ غادر المريض المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة.

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
06:08 PM

إنهاء معاناة مريض من ورم الظهر في مستشفى الملك خالد بنجران

أُدخل غرفة العمليات لإزالة ورم "ساركوما" بحجم "20 × 20 سم"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نجح مستشفى الملك خالد في نجران في إنهاء معاناة مريض من ورم في أسفل الظهر استمرت لأكثر من 15 عامًا.

وقالت "صحة نجران": بعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود ورم "ساركوما" بحجم "20 × 20 سم"، ووُضعت خطة علاجية مشتركة بين قسم جراحة الأورام وقسم جراحة التجميل؛ حيث أُدخل المريض غرفة العمليات وأزيل الورم بالكامل وتعويض فقدان الأنسجة في أسفل الظهر بعد استئصالها بنجاح.

وأضاف: بعد تلقيه الرعاية الصحية اللازمة في قسم التنويم؛ غادر المريض المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة.

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