إنهاء معاناة مريض من ورم الظهر في مستشفى الملك خالد بنجران

أُدخل غرفة العمليات لإزالة ورم "ساركوما" بحجم "20 × 20 سم"

نجح مستشفى الملك خالد في نجران في إنهاء معاناة مريض من ورم في أسفل الظهر استمرت لأكثر من 15 عامًا.

وقالت "صحة نجران": بعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود ورم "ساركوما" بحجم "20 × 20 سم"، ووُضعت خطة علاجية مشتركة بين قسم جراحة الأورام وقسم جراحة التجميل؛ حيث أُدخل المريض غرفة العمليات وأزيل الورم بالكامل وتعويض فقدان الأنسجة في أسفل الظهر بعد استئصالها بنجاح.

وأضاف: بعد تلقيه الرعاية الصحية اللازمة في قسم التنويم؛ غادر المريض المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة.