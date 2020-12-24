إنهاء معاناة مريض من ورم الظهر في مستشفى الملك خالد بنجران
أُدخل غرفة العمليات لإزالة ورم "ساركوما" بحجم "20 × 20 سم"
نجح مستشفى الملك خالد في نجران في إنهاء معاناة مريض من ورم في أسفل الظهر استمرت لأكثر من 15 عامًا.
وقالت "صحة نجران": بعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود ورم "ساركوما" بحجم "20 × 20 سم"، ووُضعت خطة علاجية مشتركة بين قسم جراحة الأورام وقسم جراحة التجميل؛ حيث أُدخل المريض غرفة العمليات وأزيل الورم بالكامل وتعويض فقدان الأنسجة في أسفل الظهر بعد استئصالها بنجاح.
وأضاف: بعد تلقيه الرعاية الصحية اللازمة في قسم التنويم؛ غادر المريض المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة.
إنهاء معاناة مريض من ورم الظهر في مستشفى الملك خالد بنجران
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-12-24
نجح مستشفى الملك خالد في نجران في إنهاء معاناة مريض من ورم في أسفل الظهر استمرت لأكثر من 15 عامًا.
وقالت "صحة نجران": بعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود ورم "ساركوما" بحجم "20 × 20 سم"، ووُضعت خطة علاجية مشتركة بين قسم جراحة الأورام وقسم جراحة التجميل؛ حيث أُدخل المريض غرفة العمليات وأزيل الورم بالكامل وتعويض فقدان الأنسجة في أسفل الظهر بعد استئصالها بنجاح.
وأضاف: بعد تلقيه الرعاية الصحية اللازمة في قسم التنويم؛ غادر المريض المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة.
24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
06:08 PM
إنهاء معاناة مريض من ورم الظهر في مستشفى الملك خالد بنجران
أُدخل غرفة العمليات لإزالة ورم "ساركوما" بحجم "20 × 20 سم"
نجح مستشفى الملك خالد في نجران في إنهاء معاناة مريض من ورم في أسفل الظهر استمرت لأكثر من 15 عامًا.
وقالت "صحة نجران": بعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود ورم "ساركوما" بحجم "20 × 20 سم"، ووُضعت خطة علاجية مشتركة بين قسم جراحة الأورام وقسم جراحة التجميل؛ حيث أُدخل المريض غرفة العمليات وأزيل الورم بالكامل وتعويض فقدان الأنسجة في أسفل الظهر بعد استئصالها بنجاح.
وأضاف: بعد تلقيه الرعاية الصحية اللازمة في قسم التنويم؛ غادر المريض المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة.