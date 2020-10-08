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100 ألف كمامة و2000 عبوة معقم.. رئاسة الحرمين تكثّف جهودها لخدمة المعتمرين

مدخلي: إضافة للهدايا المغلفة التي تحتوي على مناديل معقمة وكمامات وسجادة صلاة

استحدثت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مواقع عدة في المسجد الحرام لتوعية وتقديم الإرشادات والتنبيه على أهمية التباعد الاجتماعي، إضافة إلى توزيع الكمامات والمعقمات والهدايا لزوار بيت الله وفق الإجراءات الاحترازية الوقائية.

وأفاد مدير عام الخدمات الاجتماعية بالرئاسة، جنادي مدخلي، بتأمين 100 ألف كمامة و2000 عبوة معقم للاستخدام اليدوي، إضافة للهدايا المغلفة التي تحتوي على مناديل معقمة، وكمامات وسجادة صلاة.

وأوضح أن ذلك انعكس بالأثر الإيجابي في المعتمرين؛ لتعزيز القيم الدينية والاجتماعية والوقائية.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

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100 ألف كمامة و2000 عبوة معقم.. رئاسة الحرمين تكثّف جهودها لخدمة المعتمرين
سبق

استحدثت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مواقع عدة في المسجد الحرام لتوعية وتقديم الإرشادات والتنبيه على أهمية التباعد الاجتماعي، إضافة إلى توزيع الكمامات والمعقمات والهدايا لزوار بيت الله وفق الإجراءات الاحترازية الوقائية.

وأفاد مدير عام الخدمات الاجتماعية بالرئاسة، جنادي مدخلي، بتأمين 100 ألف كمامة و2000 عبوة معقم للاستخدام اليدوي، إضافة للهدايا المغلفة التي تحتوي على مناديل معقمة، وكمامات وسجادة صلاة.

وأوضح أن ذلك انعكس بالأثر الإيجابي في المعتمرين؛ لتعزيز القيم الدينية والاجتماعية والوقائية.

08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442
01:52 PM

100 ألف كمامة و2000 عبوة معقم.. رئاسة الحرمين تكثّف جهودها لخدمة المعتمرين

مدخلي: إضافة للهدايا المغلفة التي تحتوي على مناديل معقمة وكمامات وسجادة صلاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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استحدثت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مواقع عدة في المسجد الحرام لتوعية وتقديم الإرشادات والتنبيه على أهمية التباعد الاجتماعي، إضافة إلى توزيع الكمامات والمعقمات والهدايا لزوار بيت الله وفق الإجراءات الاحترازية الوقائية.

وأفاد مدير عام الخدمات الاجتماعية بالرئاسة، جنادي مدخلي، بتأمين 100 ألف كمامة و2000 عبوة معقم للاستخدام اليدوي، إضافة للهدايا المغلفة التي تحتوي على مناديل معقمة، وكمامات وسجادة صلاة.

وأوضح أن ذلك انعكس بالأثر الإيجابي في المعتمرين؛ لتعزيز القيم الدينية والاجتماعية والوقائية.

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