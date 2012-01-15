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مخاوف الأسلاك.. شاهد ارتطام معدة يصيب كاميرا رصد آلي بطريق الشرائع

احتمالية سقوطها قائمة مع أجواء العاصمة المقدسة المصحوبة بأمطار ورياح

تضرر أحد أنظمة الرصد الآلي لاستخدام الجوال وحزام الأمان؛ وذلك بعد أن ارتطمت معدة بالعمود الذي يتدلى من لوحة بطريق "عرفات-الشرائع"؛ بحسب ما ذكره أحد الاشخاص؛ ما تسبب في انحرافها عن المسار وتدلت منها أسلاك تلامس سقف المركبات التي تمر من تحتها أحيانًا.

"سبق" وثقت الضرر الذي حدث لكاميرات الرصد الآلي وتخوف بعض مرتادي الطريق من احتمالية سقوطها، لاسيما مع أجواء العاصمة المقدسة هذه الأيام المصحوبة بالأمطار والرياح.

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مخاوف الأسلاك.. شاهد ارتطام معدة يصيب كاميرا رصد آلي بطريق الشرائع
سبق

تضرر أحد أنظمة الرصد الآلي لاستخدام الجوال وحزام الأمان؛ وذلك بعد أن ارتطمت معدة بالعمود الذي يتدلى من لوحة بطريق "عرفات-الشرائع"؛ بحسب ما ذكره أحد الاشخاص؛ ما تسبب في انحرافها عن المسار وتدلت منها أسلاك تلامس سقف المركبات التي تمر من تحتها أحيانًا.

"سبق" وثقت الضرر الذي حدث لكاميرات الرصد الآلي وتخوف بعض مرتادي الطريق من احتمالية سقوطها، لاسيما مع أجواء العاصمة المقدسة هذه الأيام المصحوبة بالأمطار والرياح.

15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443
11:51 AM

مخاوف الأسلاك.. شاهد ارتطام معدة يصيب كاميرا رصد آلي بطريق الشرائع

احتمالية سقوطها قائمة مع أجواء العاصمة المقدسة المصحوبة بأمطار ورياح

A A A
أحمد العبدالله - الرياض
3
5,023

تضرر أحد أنظمة الرصد الآلي لاستخدام الجوال وحزام الأمان؛ وذلك بعد أن ارتطمت معدة بالعمود الذي يتدلى من لوحة بطريق "عرفات-الشرائع"؛ بحسب ما ذكره أحد الاشخاص؛ ما تسبب في انحرافها عن المسار وتدلت منها أسلاك تلامس سقف المركبات التي تمر من تحتها أحيانًا.

"سبق" وثقت الضرر الذي حدث لكاميرات الرصد الآلي وتخوف بعض مرتادي الطريق من احتمالية سقوطها، لاسيما مع أجواء العاصمة المقدسة هذه الأيام المصحوبة بالأمطار والرياح.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,546
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,460
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,788
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,682

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