مخاوف الأسلاك.. شاهد ارتطام معدة يصيب كاميرا رصد آلي بطريق الشرائع

احتمالية سقوطها قائمة مع أجواء العاصمة المقدسة المصحوبة بأمطار ورياح

تضرر أحد أنظمة الرصد الآلي لاستخدام الجوال وحزام الأمان؛ وذلك بعد أن ارتطمت معدة بالعمود الذي يتدلى من لوحة بطريق "عرفات-الشرائع"؛ بحسب ما ذكره أحد الاشخاص؛ ما تسبب في انحرافها عن المسار وتدلت منها أسلاك تلامس سقف المركبات التي تمر من تحتها أحيانًا.



"سبق" وثقت الضرر الذي حدث لكاميرات الرصد الآلي وتخوف بعض مرتادي الطريق من احتمالية سقوطها، لاسيما مع أجواء العاصمة المقدسة هذه الأيام المصحوبة بالأمطار والرياح.