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سوق الأسهم يغلق منخفضاً 63.04 نقطة

وسط تداولات بلغت قيمتها ملياري ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، منخفضاً 63.04 نقطة ليقفل عند مستوى 7999.57 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها ملياري ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 80 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 90 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 34 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 152 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الخزف السعودي، والتأمين العربية، وجبسكو، والبحري، والمراكز الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الكثيري، وأبومعطي، وثوب الأصيل، وأسمنت السعودية، وأسمنت تبوك فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.76% و9.44%.

فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، والتصنيع، والراجحي، وريدان، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والإنماء، وريدان، وسابك، والكثيري هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 137.99 نقطة ليقفل عند مستوى 5431.54 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 42 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 800 ألف سهم تقاسمتها 2692 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سوق الأسهم يغلق منخفضاً 63.04 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، منخفضاً 63.04 نقطة ليقفل عند مستوى 7999.57 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها ملياري ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 80 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 90 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 34 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 152 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الخزف السعودي، والتأمين العربية، وجبسكو، والبحري، والمراكز الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الكثيري، وأبومعطي، وثوب الأصيل، وأسمنت السعودية، وأسمنت تبوك فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.76% و9.44%.

فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، والتصنيع، والراجحي، وريدان، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والإنماء، وريدان، وسابك، والكثيري هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 137.99 نقطة ليقفل عند مستوى 5431.54 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 42 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 800 ألف سهم تقاسمتها 2692 صفقة.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
04:23 PM

سوق الأسهم يغلق منخفضاً 63.04 نقطة

وسط تداولات بلغت قيمتها ملياري ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، منخفضاً 63.04 نقطة ليقفل عند مستوى 7999.57 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها ملياري ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 80 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 90 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 34 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 152 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الخزف السعودي، والتأمين العربية، وجبسكو، والبحري، والمراكز الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الكثيري، وأبومعطي، وثوب الأصيل، وأسمنت السعودية، وأسمنت تبوك فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.76% و9.44%.

فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، والتصنيع، والراجحي، وريدان، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والإنماء، وريدان، وسابك، والكثيري هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 137.99 نقطة ليقفل عند مستوى 5431.54 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 42 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 800 ألف سهم تقاسمتها 2692 صفقة.

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