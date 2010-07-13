الكويت تنشر فيديو الخلية الإخوانية .. ووسم "منو الكفيل" يثير ضجة

"الداخلية": لن نتهاون مع كل مَن يثبت تعاونه معهم .. سنضرب بيد من حديد

نشرت وزارة الداخلية الكويتية مقطع فيديو للمشتبه فيهم في الخلية الإرهابية الإخوانية المرتبطة بمصر، التي أعلنت ضبط 8 أشخاص منها، مساء أمس الجمعة.

وقالت وزارة الداخلية، إن الأجهزة الأمنية المختصة قامت بضبط الخلية الصادر بحقهم أحكام قضائية من قِبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عاماً.

ووفق موقع "سبوتنيك"، أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وسم "منو الكفيل" في أعقاب إعلان وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط الخلية.

وقالت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد؛ في سلسلة من التغريدات على صفحتها بـ "تويتر" تحت هذا الوسم: " السلام عليكم.. الشعب يقولكم منو كفيلهم اللي دخلهم الكويت.. وهل الأحكام صدرت عليهم قبل الدخول الكويت أو بعدها لأن إذا بعد كيف استطاعوا تقديم صحيفتهم الجنائية عند الإقامة".

وتابعت قائلة: "شباب ما عليكم أمر فعّلولنا (هاشتاق) منو الكفيل ما يصير الداخلية تسلم المصريين لمصر وفقاً للاتفاقية الأمنية وإحنا ما عرفنا لي الحين منو الكفيل اللي دخلهم الكويت وشنو مان يخطط معاهم".

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، في بيانها، أمس الجمعة، أنها حدّدت مكان الخلية من خلال التحريات، وباشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في أماكن متفرقة.

وتابعت الوزارة أنه "بعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقرّوا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية".

وأكّدت الوزارة أن "التحقيقات لا تزال جارية للكشف عمّن مكّنهم من التواري وأسهم في التستر عليهم والتوصل لكل مَن تعاون معهم".

وقالت إنها "لن تتهاون مع كل مَن يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية أو مع أي خلايا أو تنظيمات إرهابية تحاول الإخلال بالأمن"، مؤكدة أنهت ستضرب بيد من حديد كل مَن تسوّل له نفسه المساس بأمن الكويت.