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"كاوست".. فريق بحثي يسعى لكشف أسرار "كورونا" من خلال بيانات الهواتف ووسائل التواصل

"النمذجة الحاسوبية" تؤدي دورًا محوريًا في تطوير أنظمة رصد مبكر لتفشي الأمراض المحتملة

تعمل الدكتورة باولا موراغا، ضمن فريق بحثي متعدد التخصصات في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، يعكف على دراسة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) من خلال تطبيق نماذج حاسوبية على الفيروس، حيث سبق لها العمل في مشروعات لفحص الملاريا في إفريقيا وداء البريميات (مرض حيواني المنشأ) في البرازيل، وتعتمد النماذج التي تطورها على معرفة متعمقة ومستفيضة بكل مرض.

وقالت الدكتورة موراغا: "لو أخذنا مرض الملاريا، على سبيل المثال، فإنها تنتقل عن طريق البعوض، الأمر الذي يرفع خطورة انتشار هذا المرض في المناطق القريبة من المسطحات المائية أو ذات الرطوبة العالية التي توفر بيئة خصبة لتكاثر البعوض".

غموض كورونا
وبينما تنتشر الملاريا وداء البريميات في العديد من الأماكن بصورة موسمية حيث تبلغ هذه الأمراض ذروتها بعد موسم الأمطار، وهو أمرٌ مختلف تمامًا في حالة فيروس كورونا المستجد، تقول الدكتورة موراغا: "لا نزال نجهل الكثير عن هذه السلالة الجديدة من فيروس كورونا، ولا نعلم ما إذا كانت تتأثر بالحرارة أو الرطوبة أو إذا كانت تحتوي على أنماط موسمية - لذلك لا يمكننا استخدام هذه المعلومات في عملية النمذجة، لكننا نعرف أن فيروس كورونا المستجد ينتقل عن طريق الاتصال الوثيق مع الأشخاص المصابين أو الأسطح الملوثة".

وأضافت: "نستطيع أيضًا الحصول على معلومات قيمة قد تساعدنا على فهم هذه الجائحة بصورة أوضح من خلال دراسة بيانات وأنماط تنقل الناس".

وتشرح الدكتورة موراغا: "اتصلنا بشركات الهواتف المحمولة التي يمكنها تزويدنا ببيانات حول حركة السكان في المنطقة، بهدف تضمين هذه المعلومات في نماذجنا من أجل التنبؤ بعدد الحالات في الأيام والأسابيع التالية ولتخطيط الموارد التي سنحتاج إليها، بما في ذلك عدد الأسرة، وأجهزة التنفس، والطاقم الطبي اللازم".

وتضيف موراغا: "نحن مدركون بمدى حساسية هذه المعلومات وخصوصيتها لذلك لا يتم الحصول عليها إلا بصورة مجمعة فقط دون إحداثيات".

بصمتنا الرقمية
وتعمل الدكتورة موراغا حاليًا محاضرة في مجال الإحصاء في جامعة باث في المملكة المتحدة، لكنها ستنضم إلى كاوست في سبتمبر المقبل كمحاضرة في إحصاءات الصحة العامة، ويعتمد عملها على فهم الأنماط المكانية والزمانية للمرض باستخدام البيانات الرقمية، وهذا أمر بالغ الأهمية في مكافحة فيروس كورونا.

وعلى الرغم من أهمية أنظمة المراقبة والرصد التقليدية، إلا أن إمكانيتها محدودة، خصوصًا من ناحية الوقت، وهو عامل حاسم في حالات الأوبئة، حيث قد تستغرق عملية إدخال المعلومات في النظام من النقطة التي يُصاب فيها الشخص بالمرض، ثم مراجعة الطبيب وإجراء الفحوص المخبرية المطلوبة عدة أسابيع.

وتقول الدكتورة موراغا: "عندها، تصبح هذه المعلومات غير مفيدة لاتخاذ إجراءات حاسمة في الوقت الحقيقي. ولكن لدينا الآن إمكانية الوصول إلى البيانات الرقمية — على سبيل المثال، باستخدام محرك البحث جوجل (Google) للنظر في عدد الأشخاص الذين يبحثون عن علاج للحالة، أو مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتحدث الناس عن أعراضهم. وفي طبيعة الحال، لن يتم استخدام هذه المعلومات لأغراض البحث الوبائي، ولكن يمكننا الاستفادة منها في فهم مستويات نشاط المرض وانتشاره في الوقت الحقيقي".

قوة المعرفة
وتمتلك "كاوست" فريقًا بحثيًا متعدد التخصصات يضم نخبة من الأساتذة المتميزين مثل: كارلوس دوارتي وأرناب باين وهرناندو أومباو وشين جاو وديفيد كيتشسون وزينغليانغ زانغ، ويهدف لإنشاء منصة معلوماتية تعرض العديد من المؤشرات المرتبطة بفيروس كورونا المتجدد على المستوى العالمي، بما في ذلك عدد الحالات المؤكدة والوفيات وحالات الشفاء، وكذلك معلومات حول الرعاية الصحية (عدد المرافق الصحية وعدد الأسرة وأجهزة التنفس)، بهدف تخصيص الموارد بأفضل طريقة ممكنة.

وتقول الدكتورة موراغا: "ستكون هذه المنصة المعلوماتية متاحة لهيئات الصحة العامة وأيضًا لعامة الناس، وستتمكن السلطات الصحية من الاطلاع على أحوال مناطقها ومعدل انتشار الوباء والتخطيط للاستجابة، في حين أنها ستقدم للناس بيانات عامة عن الوضع الحقيقي للجائحة، مما يمكنهم من التكيف معها بتعديل نمط حياتهم واتخاذ تدابير أفضل لحماية أنفسهم".

كاوست فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كاوست".. فريق بحثي يسعى لكشف أسرار "كورونا" من خلال بيانات الهواتف ووسائل التواصل
سبق

تعمل الدكتورة باولا موراغا، ضمن فريق بحثي متعدد التخصصات في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، يعكف على دراسة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) من خلال تطبيق نماذج حاسوبية على الفيروس، حيث سبق لها العمل في مشروعات لفحص الملاريا في إفريقيا وداء البريميات (مرض حيواني المنشأ) في البرازيل، وتعتمد النماذج التي تطورها على معرفة متعمقة ومستفيضة بكل مرض.

وقالت الدكتورة موراغا: "لو أخذنا مرض الملاريا، على سبيل المثال، فإنها تنتقل عن طريق البعوض، الأمر الذي يرفع خطورة انتشار هذا المرض في المناطق القريبة من المسطحات المائية أو ذات الرطوبة العالية التي توفر بيئة خصبة لتكاثر البعوض".

غموض كورونا
وبينما تنتشر الملاريا وداء البريميات في العديد من الأماكن بصورة موسمية حيث تبلغ هذه الأمراض ذروتها بعد موسم الأمطار، وهو أمرٌ مختلف تمامًا في حالة فيروس كورونا المستجد، تقول الدكتورة موراغا: "لا نزال نجهل الكثير عن هذه السلالة الجديدة من فيروس كورونا، ولا نعلم ما إذا كانت تتأثر بالحرارة أو الرطوبة أو إذا كانت تحتوي على أنماط موسمية - لذلك لا يمكننا استخدام هذه المعلومات في عملية النمذجة، لكننا نعرف أن فيروس كورونا المستجد ينتقل عن طريق الاتصال الوثيق مع الأشخاص المصابين أو الأسطح الملوثة".

وأضافت: "نستطيع أيضًا الحصول على معلومات قيمة قد تساعدنا على فهم هذه الجائحة بصورة أوضح من خلال دراسة بيانات وأنماط تنقل الناس".

وتشرح الدكتورة موراغا: "اتصلنا بشركات الهواتف المحمولة التي يمكنها تزويدنا ببيانات حول حركة السكان في المنطقة، بهدف تضمين هذه المعلومات في نماذجنا من أجل التنبؤ بعدد الحالات في الأيام والأسابيع التالية ولتخطيط الموارد التي سنحتاج إليها، بما في ذلك عدد الأسرة، وأجهزة التنفس، والطاقم الطبي اللازم".

وتضيف موراغا: "نحن مدركون بمدى حساسية هذه المعلومات وخصوصيتها لذلك لا يتم الحصول عليها إلا بصورة مجمعة فقط دون إحداثيات".

بصمتنا الرقمية
وتعمل الدكتورة موراغا حاليًا محاضرة في مجال الإحصاء في جامعة باث في المملكة المتحدة، لكنها ستنضم إلى كاوست في سبتمبر المقبل كمحاضرة في إحصاءات الصحة العامة، ويعتمد عملها على فهم الأنماط المكانية والزمانية للمرض باستخدام البيانات الرقمية، وهذا أمر بالغ الأهمية في مكافحة فيروس كورونا.

وعلى الرغم من أهمية أنظمة المراقبة والرصد التقليدية، إلا أن إمكانيتها محدودة، خصوصًا من ناحية الوقت، وهو عامل حاسم في حالات الأوبئة، حيث قد تستغرق عملية إدخال المعلومات في النظام من النقطة التي يُصاب فيها الشخص بالمرض، ثم مراجعة الطبيب وإجراء الفحوص المخبرية المطلوبة عدة أسابيع.

وتقول الدكتورة موراغا: "عندها، تصبح هذه المعلومات غير مفيدة لاتخاذ إجراءات حاسمة في الوقت الحقيقي. ولكن لدينا الآن إمكانية الوصول إلى البيانات الرقمية — على سبيل المثال، باستخدام محرك البحث جوجل (Google) للنظر في عدد الأشخاص الذين يبحثون عن علاج للحالة، أو مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتحدث الناس عن أعراضهم. وفي طبيعة الحال، لن يتم استخدام هذه المعلومات لأغراض البحث الوبائي، ولكن يمكننا الاستفادة منها في فهم مستويات نشاط المرض وانتشاره في الوقت الحقيقي".

قوة المعرفة
وتمتلك "كاوست" فريقًا بحثيًا متعدد التخصصات يضم نخبة من الأساتذة المتميزين مثل: كارلوس دوارتي وأرناب باين وهرناندو أومباو وشين جاو وديفيد كيتشسون وزينغليانغ زانغ، ويهدف لإنشاء منصة معلوماتية تعرض العديد من المؤشرات المرتبطة بفيروس كورونا المتجدد على المستوى العالمي، بما في ذلك عدد الحالات المؤكدة والوفيات وحالات الشفاء، وكذلك معلومات حول الرعاية الصحية (عدد المرافق الصحية وعدد الأسرة وأجهزة التنفس)، بهدف تخصيص الموارد بأفضل طريقة ممكنة.

وتقول الدكتورة موراغا: "ستكون هذه المنصة المعلوماتية متاحة لهيئات الصحة العامة وأيضًا لعامة الناس، وستتمكن السلطات الصحية من الاطلاع على أحوال مناطقها ومعدل انتشار الوباء والتخطيط للاستجابة، في حين أنها ستقدم للناس بيانات عامة عن الوضع الحقيقي للجائحة، مما يمكنهم من التكيف معها بتعديل نمط حياتهم واتخاذ تدابير أفضل لحماية أنفسهم".

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
11:33 PM

"كاوست".. فريق بحثي يسعى لكشف أسرار "كورونا" من خلال بيانات الهواتف ووسائل التواصل

"النمذجة الحاسوبية" تؤدي دورًا محوريًا في تطوير أنظمة رصد مبكر لتفشي الأمراض المحتملة

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عبدالله الراجحي - جدة
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تعمل الدكتورة باولا موراغا، ضمن فريق بحثي متعدد التخصصات في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، يعكف على دراسة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) من خلال تطبيق نماذج حاسوبية على الفيروس، حيث سبق لها العمل في مشروعات لفحص الملاريا في إفريقيا وداء البريميات (مرض حيواني المنشأ) في البرازيل، وتعتمد النماذج التي تطورها على معرفة متعمقة ومستفيضة بكل مرض.

وقالت الدكتورة موراغا: "لو أخذنا مرض الملاريا، على سبيل المثال، فإنها تنتقل عن طريق البعوض، الأمر الذي يرفع خطورة انتشار هذا المرض في المناطق القريبة من المسطحات المائية أو ذات الرطوبة العالية التي توفر بيئة خصبة لتكاثر البعوض".

غموض كورونا
وبينما تنتشر الملاريا وداء البريميات في العديد من الأماكن بصورة موسمية حيث تبلغ هذه الأمراض ذروتها بعد موسم الأمطار، وهو أمرٌ مختلف تمامًا في حالة فيروس كورونا المستجد، تقول الدكتورة موراغا: "لا نزال نجهل الكثير عن هذه السلالة الجديدة من فيروس كورونا، ولا نعلم ما إذا كانت تتأثر بالحرارة أو الرطوبة أو إذا كانت تحتوي على أنماط موسمية - لذلك لا يمكننا استخدام هذه المعلومات في عملية النمذجة، لكننا نعرف أن فيروس كورونا المستجد ينتقل عن طريق الاتصال الوثيق مع الأشخاص المصابين أو الأسطح الملوثة".

وأضافت: "نستطيع أيضًا الحصول على معلومات قيمة قد تساعدنا على فهم هذه الجائحة بصورة أوضح من خلال دراسة بيانات وأنماط تنقل الناس".

وتشرح الدكتورة موراغا: "اتصلنا بشركات الهواتف المحمولة التي يمكنها تزويدنا ببيانات حول حركة السكان في المنطقة، بهدف تضمين هذه المعلومات في نماذجنا من أجل التنبؤ بعدد الحالات في الأيام والأسابيع التالية ولتخطيط الموارد التي سنحتاج إليها، بما في ذلك عدد الأسرة، وأجهزة التنفس، والطاقم الطبي اللازم".

وتضيف موراغا: "نحن مدركون بمدى حساسية هذه المعلومات وخصوصيتها لذلك لا يتم الحصول عليها إلا بصورة مجمعة فقط دون إحداثيات".

بصمتنا الرقمية
وتعمل الدكتورة موراغا حاليًا محاضرة في مجال الإحصاء في جامعة باث في المملكة المتحدة، لكنها ستنضم إلى كاوست في سبتمبر المقبل كمحاضرة في إحصاءات الصحة العامة، ويعتمد عملها على فهم الأنماط المكانية والزمانية للمرض باستخدام البيانات الرقمية، وهذا أمر بالغ الأهمية في مكافحة فيروس كورونا.

وعلى الرغم من أهمية أنظمة المراقبة والرصد التقليدية، إلا أن إمكانيتها محدودة، خصوصًا من ناحية الوقت، وهو عامل حاسم في حالات الأوبئة، حيث قد تستغرق عملية إدخال المعلومات في النظام من النقطة التي يُصاب فيها الشخص بالمرض، ثم مراجعة الطبيب وإجراء الفحوص المخبرية المطلوبة عدة أسابيع.

وتقول الدكتورة موراغا: "عندها، تصبح هذه المعلومات غير مفيدة لاتخاذ إجراءات حاسمة في الوقت الحقيقي. ولكن لدينا الآن إمكانية الوصول إلى البيانات الرقمية — على سبيل المثال، باستخدام محرك البحث جوجل (Google) للنظر في عدد الأشخاص الذين يبحثون عن علاج للحالة، أو مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتحدث الناس عن أعراضهم. وفي طبيعة الحال، لن يتم استخدام هذه المعلومات لأغراض البحث الوبائي، ولكن يمكننا الاستفادة منها في فهم مستويات نشاط المرض وانتشاره في الوقت الحقيقي".

قوة المعرفة
وتمتلك "كاوست" فريقًا بحثيًا متعدد التخصصات يضم نخبة من الأساتذة المتميزين مثل: كارلوس دوارتي وأرناب باين وهرناندو أومباو وشين جاو وديفيد كيتشسون وزينغليانغ زانغ، ويهدف لإنشاء منصة معلوماتية تعرض العديد من المؤشرات المرتبطة بفيروس كورونا المتجدد على المستوى العالمي، بما في ذلك عدد الحالات المؤكدة والوفيات وحالات الشفاء، وكذلك معلومات حول الرعاية الصحية (عدد المرافق الصحية وعدد الأسرة وأجهزة التنفس)، بهدف تخصيص الموارد بأفضل طريقة ممكنة.

وتقول الدكتورة موراغا: "ستكون هذه المنصة المعلوماتية متاحة لهيئات الصحة العامة وأيضًا لعامة الناس، وستتمكن السلطات الصحية من الاطلاع على أحوال مناطقها ومعدل انتشار الوباء والتخطيط للاستجابة، في حين أنها ستقدم للناس بيانات عامة عن الوضع الحقيقي للجائحة، مما يمكنهم من التكيف معها بتعديل نمط حياتهم واتخاذ تدابير أفضل لحماية أنفسهم".

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