أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، عن إقامة بطولة اتبا للبلوت على هامش فعاليات مهرجان شتاء درب زبيدة في قرية لينة التابعة لمنطقة الحدود الشمالية. وأوضحت الهيئة أن من أبرز شروط التسجيل في البطولة أن تكون أعمار المشاركين 20 عاماً فما فوق، والإلمام بقوانين اللعبة وطريقتها، والتواجد قبل بداية الوقت المحدد للعب الفريق بنصف ساعة على الأقل، والتزام المشارك بالاحترام وروح المنافسة. وتنطلق منافسات بطولة اتبا للبلوت في شهر فبراير المقبل في صالة الألعاب في السوق الأثري بقرية لينة، وتم رصد جوائز للفائزين. ودعت هيئة تطوير محمية الإمام تركي، الفرق الراغبة بالمشاركة والمنافسة التسجيل في الاستبيان عبر الرابط التالي: https://2u.pw/C85FR

هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تعلن إقامة بطولة "اتبا للبلوت" منصور الشلاقي سبق 2022-01-21 أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، عن إقامة بطولة اتبا للبلوت على هامش فعاليات مهرجان شتاء درب زبيدة في قرية لينة التابعة لمنطقة الحدود الشمالية.



وأوضحت الهيئة أن من أبرز شروط التسجيل في البطولة أن تكون أعمار المشاركين 20 عاماً فما فوق، والإلمام بقوانين اللعبة وطريقتها، والتواجد قبل بداية الوقت المحدد للعب الفريق بنصف ساعة على الأقل، والتزام المشارك بالاحترام وروح المنافسة.



وتنطلق منافسات بطولة اتبا للبلوت في شهر فبراير المقبل في صالة الألعاب في السوق الأثري بقرية لينة، وتم رصد جوائز للفائزين.



ودعت هيئة تطوير محمية الإمام تركي، الفرق الراغبة بالمشاركة والمنافسة التسجيل في الاستبيان عبر الرابط التالي: https://2u.pw/C85FR

21 يناير 2022 - 18 جمادى الآخر 1443 10:17 PM

هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تعلن إقامة بطولة "اتبا للبلوت" ضمن فعاليات مهرجان شتاء "درب زبيدة" في الحدود الشمالية





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أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، عن إقامة بطولة اتبا للبلوت على هامش فعاليات مهرجان شتاء درب زبيدة في قرية لينة التابعة لمنطقة الحدود الشمالية.



وأوضحت الهيئة أن من أبرز شروط التسجيل في البطولة أن تكون أعمار المشاركين 20 عاماً فما فوق، والإلمام بقوانين اللعبة وطريقتها، والتواجد قبل بداية الوقت المحدد للعب الفريق بنصف ساعة على الأقل، والتزام المشارك بالاحترام وروح المنافسة.



وتنطلق منافسات بطولة اتبا للبلوت في شهر فبراير المقبل في صالة الألعاب في السوق الأثري بقرية لينة، وتم رصد جوائز للفائزين.



ودعت هيئة تطوير محمية الإمام تركي، الفرق الراغبة بالمشاركة والمنافسة التسجيل في الاستبيان عبر الرابط التالي: https://2u.pw/C85FR