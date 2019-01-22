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هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تعلن إقامة بطولة "اتبا للبلوت"

ضمن فعاليات مهرجان شتاء "درب زبيدة" في الحدود الشمالية

أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، عن إقامة بطولة اتبا للبلوت على هامش فعاليات مهرجان شتاء درب زبيدة في قرية لينة التابعة لمنطقة الحدود الشمالية.

وأوضحت الهيئة أن من أبرز شروط التسجيل في البطولة أن تكون أعمار المشاركين 20 عاماً فما فوق، والإلمام بقوانين اللعبة وطريقتها، والتواجد قبل بداية الوقت المحدد للعب الفريق بنصف ساعة على الأقل، والتزام المشارك بالاحترام وروح المنافسة.

وتنطلق منافسات بطولة اتبا للبلوت في شهر فبراير المقبل في صالة الألعاب في السوق الأثري بقرية لينة، وتم رصد جوائز للفائزين.

ودعت هيئة تطوير محمية الإمام تركي، الفرق الراغبة بالمشاركة والمنافسة التسجيل في الاستبيان عبر الرابط التالي: https://2u.pw/C85FR

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هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تعلن إقامة بطولة "اتبا للبلوت"
سبق

أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، عن إقامة بطولة اتبا للبلوت على هامش فعاليات مهرجان شتاء درب زبيدة في قرية لينة التابعة لمنطقة الحدود الشمالية.

وأوضحت الهيئة أن من أبرز شروط التسجيل في البطولة أن تكون أعمار المشاركين 20 عاماً فما فوق، والإلمام بقوانين اللعبة وطريقتها، والتواجد قبل بداية الوقت المحدد للعب الفريق بنصف ساعة على الأقل، والتزام المشارك بالاحترام وروح المنافسة.

وتنطلق منافسات بطولة اتبا للبلوت في شهر فبراير المقبل في صالة الألعاب في السوق الأثري بقرية لينة، وتم رصد جوائز للفائزين.

ودعت هيئة تطوير محمية الإمام تركي، الفرق الراغبة بالمشاركة والمنافسة التسجيل في الاستبيان عبر الرابط التالي: https://2u.pw/C85FR

21 يناير 2022 - 18 جمادى الآخر 1443
10:17 PM

هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تعلن إقامة بطولة "اتبا للبلوت"

ضمن فعاليات مهرجان شتاء "درب زبيدة" في الحدود الشمالية

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منصور الشلاقي - الرياض
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أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، عن إقامة بطولة اتبا للبلوت على هامش فعاليات مهرجان شتاء درب زبيدة في قرية لينة التابعة لمنطقة الحدود الشمالية.

وأوضحت الهيئة أن من أبرز شروط التسجيل في البطولة أن تكون أعمار المشاركين 20 عاماً فما فوق، والإلمام بقوانين اللعبة وطريقتها، والتواجد قبل بداية الوقت المحدد للعب الفريق بنصف ساعة على الأقل، والتزام المشارك بالاحترام وروح المنافسة.

وتنطلق منافسات بطولة اتبا للبلوت في شهر فبراير المقبل في صالة الألعاب في السوق الأثري بقرية لينة، وتم رصد جوائز للفائزين.

ودعت هيئة تطوير محمية الإمام تركي، الفرق الراغبة بالمشاركة والمنافسة التسجيل في الاستبيان عبر الرابط التالي: https://2u.pw/C85FR

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,783
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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13,616
38 مليار ..

38 مليار ..

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