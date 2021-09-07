النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

أمر ملكي: إنهاء خدمة الفريق الأول خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق

"التقنية"  تنقذ طفلاً بـ"العيدابي".. وأطباء في "بن ناصر" يضعون حدًا لورم بالخصية

قالت "الصحة" في جازان إن فريق الطب الاتصالي بالمركز الإقليمي الصحي بجازان نجح – بفضل الله- في إنهاء معاناة طفل من آلام أعلى البطن وإعياء تام مع ارتفاع في نسبة سكر الدم، في مستشفى العيدابي العام، دون الحاجة إلى نقل أو تحويل الطفل إلى مستشفى متقدم ولله الحمد.

وأوضحت أن قسم الطوارئ بمستشفى العيدابي العام استقبل طفلاً يبلغ من العمر تسع سنوات كان يعاني من آلام أعلى البطن، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبين أنه يعاني من إعياء تام مع ارتفاع في نسبة سكر الدم، مما استدعى من الطبيب المعالج التواصل مع الطبيب المتخصص في طب أطفال الطوارئ عبر تقنية الطب الاتصالي، والذي بدوره اطلع على العلامات الحيوية والفحوصات الإشعاعية والمحاليل المخبرية، واستطاع من خلال هذه التقنية تشخيص الطفل وتقديم الخطة العلاجية المناسبة لحالته الصحية، وتمثلت في إدخال المريض إلى قسم التنويم بنفس المستشفى، مع تحديد الجرعات الدوائية وموعد إعطائها وتقديم المشورة الطبية لذويه مع الخطة الغذائية المتناسبة معه.

وأضافت أنه بعد المتابعة اليومية من قبل الفريق الطبي بالمستشفى وكذلك الطبيب المعالج عبر خدمة الطب الاتصالي، تحسنت حالة الطفل صحياً وغادر المستشفى بعد تماثله للشفاء ولله الحمد.

وبينت أن حالة الطفل الصحية تستدعي علاجه في المستشفيات المرجعية، إلا أن الطبيب المختص استطاع أن يقدم الرعاية الصحية العاجلة له بجودة عالية وبنفس المستشفى ودون الحاجة لنقله إلى مستشفى آخر ولله الحمد، وذلك من خلال تقنية الطب الاتصالي بصحة جازان.

من جهة اخرى، تمكن أطباء المسالك البولية بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان من إنهاء معاناة مريض عشريني من ورم في الخصية، وذلك بإجراء عملية استئصال جذري للخصية وتكللت بالنجاح ولله الحمد .

وفي التفاصيل ذكرت أن المريض حضر لقسم الطوارئ وكان يعاني من ألم وانتفاخ في الخصية، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبين وجود ورم في الخصية.

وأضافت أن أطباء فريق المسالك البولية قرروا إجراء عملية جراحية للمريض تم فيها استئصال جذري للخصية، وتكللت بالنجاح من دون حدوث اي مضاعفات، وبعد خضوعه للمتابعة بقسم التنويم وتحسن حالته الصحية غادر المريض المستشفى باليوم الثاني، وهو بصحة جيدة، على أن يتم متابعة حالة المريض عن طريق العيادات الخارجية لاستكمال الخطة العلاجية الخاصة به.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التقنية"  تنقذ طفلاً بـ"العيدابي".. وأطباء في "بن ناصر" يضعون حدًا لورم بالخصية
سبق

قالت "الصحة" في جازان إن فريق الطب الاتصالي بالمركز الإقليمي الصحي بجازان نجح – بفضل الله- في إنهاء معاناة طفل من آلام أعلى البطن وإعياء تام مع ارتفاع في نسبة سكر الدم، في مستشفى العيدابي العام، دون الحاجة إلى نقل أو تحويل الطفل إلى مستشفى متقدم ولله الحمد.

وأوضحت أن قسم الطوارئ بمستشفى العيدابي العام استقبل طفلاً يبلغ من العمر تسع سنوات كان يعاني من آلام أعلى البطن، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبين أنه يعاني من إعياء تام مع ارتفاع في نسبة سكر الدم، مما استدعى من الطبيب المعالج التواصل مع الطبيب المتخصص في طب أطفال الطوارئ عبر تقنية الطب الاتصالي، والذي بدوره اطلع على العلامات الحيوية والفحوصات الإشعاعية والمحاليل المخبرية، واستطاع من خلال هذه التقنية تشخيص الطفل وتقديم الخطة العلاجية المناسبة لحالته الصحية، وتمثلت في إدخال المريض إلى قسم التنويم بنفس المستشفى، مع تحديد الجرعات الدوائية وموعد إعطائها وتقديم المشورة الطبية لذويه مع الخطة الغذائية المتناسبة معه.

وأضافت أنه بعد المتابعة اليومية من قبل الفريق الطبي بالمستشفى وكذلك الطبيب المعالج عبر خدمة الطب الاتصالي، تحسنت حالة الطفل صحياً وغادر المستشفى بعد تماثله للشفاء ولله الحمد.

وبينت أن حالة الطفل الصحية تستدعي علاجه في المستشفيات المرجعية، إلا أن الطبيب المختص استطاع أن يقدم الرعاية الصحية العاجلة له بجودة عالية وبنفس المستشفى ودون الحاجة لنقله إلى مستشفى آخر ولله الحمد، وذلك من خلال تقنية الطب الاتصالي بصحة جازان.

من جهة اخرى، تمكن أطباء المسالك البولية بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان من إنهاء معاناة مريض عشريني من ورم في الخصية، وذلك بإجراء عملية استئصال جذري للخصية وتكللت بالنجاح ولله الحمد .

وفي التفاصيل ذكرت أن المريض حضر لقسم الطوارئ وكان يعاني من ألم وانتفاخ في الخصية، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبين وجود ورم في الخصية.

وأضافت أن أطباء فريق المسالك البولية قرروا إجراء عملية جراحية للمريض تم فيها استئصال جذري للخصية، وتكللت بالنجاح من دون حدوث اي مضاعفات، وبعد خضوعه للمتابعة بقسم التنويم وتحسن حالته الصحية غادر المريض المستشفى باليوم الثاني، وهو بصحة جيدة، على أن يتم متابعة حالة المريض عن طريق العيادات الخارجية لاستكمال الخطة العلاجية الخاصة به.

07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
07:12 PM

"التقنية"  تنقذ طفلاً بـ"العيدابي".. وأطباء في "بن ناصر" يضعون حدًا لورم بالخصية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - العيدابي
3
1,095

قالت "الصحة" في جازان إن فريق الطب الاتصالي بالمركز الإقليمي الصحي بجازان نجح – بفضل الله- في إنهاء معاناة طفل من آلام أعلى البطن وإعياء تام مع ارتفاع في نسبة سكر الدم، في مستشفى العيدابي العام، دون الحاجة إلى نقل أو تحويل الطفل إلى مستشفى متقدم ولله الحمد.

وأوضحت أن قسم الطوارئ بمستشفى العيدابي العام استقبل طفلاً يبلغ من العمر تسع سنوات كان يعاني من آلام أعلى البطن، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبين أنه يعاني من إعياء تام مع ارتفاع في نسبة سكر الدم، مما استدعى من الطبيب المعالج التواصل مع الطبيب المتخصص في طب أطفال الطوارئ عبر تقنية الطب الاتصالي، والذي بدوره اطلع على العلامات الحيوية والفحوصات الإشعاعية والمحاليل المخبرية، واستطاع من خلال هذه التقنية تشخيص الطفل وتقديم الخطة العلاجية المناسبة لحالته الصحية، وتمثلت في إدخال المريض إلى قسم التنويم بنفس المستشفى، مع تحديد الجرعات الدوائية وموعد إعطائها وتقديم المشورة الطبية لذويه مع الخطة الغذائية المتناسبة معه.

وأضافت أنه بعد المتابعة اليومية من قبل الفريق الطبي بالمستشفى وكذلك الطبيب المعالج عبر خدمة الطب الاتصالي، تحسنت حالة الطفل صحياً وغادر المستشفى بعد تماثله للشفاء ولله الحمد.

وبينت أن حالة الطفل الصحية تستدعي علاجه في المستشفيات المرجعية، إلا أن الطبيب المختص استطاع أن يقدم الرعاية الصحية العاجلة له بجودة عالية وبنفس المستشفى ودون الحاجة لنقله إلى مستشفى آخر ولله الحمد، وذلك من خلال تقنية الطب الاتصالي بصحة جازان.

من جهة اخرى، تمكن أطباء المسالك البولية بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان من إنهاء معاناة مريض عشريني من ورم في الخصية، وذلك بإجراء عملية استئصال جذري للخصية وتكللت بالنجاح ولله الحمد .

وفي التفاصيل ذكرت أن المريض حضر لقسم الطوارئ وكان يعاني من ألم وانتفاخ في الخصية، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبين وجود ورم في الخصية.

وأضافت أن أطباء فريق المسالك البولية قرروا إجراء عملية جراحية للمريض تم فيها استئصال جذري للخصية، وتكللت بالنجاح من دون حدوث اي مضاعفات، وبعد خضوعه للمتابعة بقسم التنويم وتحسن حالته الصحية غادر المريض المستشفى باليوم الثاني، وهو بصحة جيدة، على أن يتم متابعة حالة المريض عن طريق العيادات الخارجية لاستكمال الخطة العلاجية الخاصة به.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,457
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,572
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,799
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,851

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي
منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

علي آل شرمة
بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

حسن آل عمير
صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

جمعان الكرت
نقل المعلمات.. القضية السنوية!

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

مها الجبر
الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

ماجد الحربي
فرحة العودة

فرحة العودة

صالح مطر الغامدي
"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة