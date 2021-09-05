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واقعة غريبة: توقُّف مباراة البرازيل والأرجنتين بعد خمس دقائق على انطلاقتها

توقفت مباراة المنتخب البرازيلي وضيفه الأرجنتيني اليوم الأحد ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، وذلك بعد مرور خمس دقائق على انطلاقتها.

ويأتي ذلك بعد اقتحام بعض أفراد "أنفيسا"، الجهة المنظمة لقطاع الصحة بالبرازيل، أرضية الملعب، ومطالبتهم بإيقاف المباراة بسبب مشاركة أربعة من لاعبي منتخب الأرجنتين مع مخالفتهم لقواعد الحجر الصحي.

وجاء 4 لاعبين أرجنتينيين إلى البرازيل من إنجلترا، وهم كريستيان روميرو وجيوفاني لو سيلسو وإيميليانو مارتينيز وبونديا، بينما تفرض البرازيل حجرًا صحيًّا على القادمين من بريطانيا.

وغادر لاعبو المنتخب الأرجنتيني أرضية ملعب "أرينا كورينثيانز" في مدينة ساوباولو البرازيلية.

ولم يُتخذ أي قرار رسمي بشأن استكمال المباراة من عدمها حتى لحظة كتابة هذه الأسطر.

ويتصدر منتخب البرازيل ترتيب مجموعة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال "قطر 2022" بالعلامة الكاملة برصيد 21 نقطة، متقدمًا بفارق 6 نقاط عن وصيفه الأرجنتيني، ويليهما منتخبا الإكوادور والأوروغواي في المركزَين الثالث والرابع على الترتيب، برصيد 9 نقاط لكل منهما.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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واقعة غريبة: توقُّف مباراة البرازيل والأرجنتين بعد خمس دقائق على انطلاقتها
سبق

توقفت مباراة المنتخب البرازيلي وضيفه الأرجنتيني اليوم الأحد ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، وذلك بعد مرور خمس دقائق على انطلاقتها.

ويأتي ذلك بعد اقتحام بعض أفراد "أنفيسا"، الجهة المنظمة لقطاع الصحة بالبرازيل، أرضية الملعب، ومطالبتهم بإيقاف المباراة بسبب مشاركة أربعة من لاعبي منتخب الأرجنتين مع مخالفتهم لقواعد الحجر الصحي.

وجاء 4 لاعبين أرجنتينيين إلى البرازيل من إنجلترا، وهم كريستيان روميرو وجيوفاني لو سيلسو وإيميليانو مارتينيز وبونديا، بينما تفرض البرازيل حجرًا صحيًّا على القادمين من بريطانيا.

وغادر لاعبو المنتخب الأرجنتيني أرضية ملعب "أرينا كورينثيانز" في مدينة ساوباولو البرازيلية.

ولم يُتخذ أي قرار رسمي بشأن استكمال المباراة من عدمها حتى لحظة كتابة هذه الأسطر.

ويتصدر منتخب البرازيل ترتيب مجموعة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال "قطر 2022" بالعلامة الكاملة برصيد 21 نقطة، متقدمًا بفارق 6 نقاط عن وصيفه الأرجنتيني، ويليهما منتخبا الإكوادور والأوروغواي في المركزَين الثالث والرابع على الترتيب، برصيد 9 نقاط لكل منهما.

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
11:01 PM

واقعة غريبة: توقُّف مباراة البرازيل والأرجنتين بعد خمس دقائق على انطلاقتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقفت مباراة المنتخب البرازيلي وضيفه الأرجنتيني اليوم الأحد ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، وذلك بعد مرور خمس دقائق على انطلاقتها.

ويأتي ذلك بعد اقتحام بعض أفراد "أنفيسا"، الجهة المنظمة لقطاع الصحة بالبرازيل، أرضية الملعب، ومطالبتهم بإيقاف المباراة بسبب مشاركة أربعة من لاعبي منتخب الأرجنتين مع مخالفتهم لقواعد الحجر الصحي.

وجاء 4 لاعبين أرجنتينيين إلى البرازيل من إنجلترا، وهم كريستيان روميرو وجيوفاني لو سيلسو وإيميليانو مارتينيز وبونديا، بينما تفرض البرازيل حجرًا صحيًّا على القادمين من بريطانيا.

وغادر لاعبو المنتخب الأرجنتيني أرضية ملعب "أرينا كورينثيانز" في مدينة ساوباولو البرازيلية.

ولم يُتخذ أي قرار رسمي بشأن استكمال المباراة من عدمها حتى لحظة كتابة هذه الأسطر.

ويتصدر منتخب البرازيل ترتيب مجموعة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال "قطر 2022" بالعلامة الكاملة برصيد 21 نقطة، متقدمًا بفارق 6 نقاط عن وصيفه الأرجنتيني، ويليهما منتخبا الإكوادور والأوروغواي في المركزَين الثالث والرابع على الترتيب، برصيد 9 نقاط لكل منهما.

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