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اختصاصي عقاقير يحذِّر: تناول "الحلتيت" مُضرٌّ.. ويجب معاقبة من يروِّج له

قال إنه يصيب الجهاز الهضمي بأضرار خطيرة.. ولا صحة للفوائد المذكورة عنه

حذَّر أستاذ علم العقاقير الطبية، الدكتور جابر القحطاني، من تناول الحلتيت داخليًّا بأي شكل من الأشكال؛ لما له من أضرار خطيرة، يلحقها بالجهاز الهضمي.

وفي التفاصيل، نفى "القحطاني" ما يروَّج في وسائل التواصل عن فوائد الحلتيت، وذِكْر قصص دوائية له لا تمت للواقع بأي صلة، وغير صحيحة نهائيًّا.. ومناديًا بعدم استخدامه داخليًّا بأي شكل من الأشكال؛ لما له من أضرار خطيرة على الجهاز الهضمي.

وطالب الجهات المعنية باتخاذ موقف من الذين يروِّجون لمنتجات لها أضرار خطيرة.

يُذكر أن الحلتيت منتشر استخدامه محليًّا لدواعٍ دوائية من بعض الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي، مثل القولون والانتفاخات وطرد الديدان والتسمسم الغذائي، وغيرها من الأمراض، وهو الأمر الذي حذَّر منه اختصاصي علم العقاقير، ونفى صحة ادعاءاته العلاجية.

أستاذ علم العقاقير الطبية جابر القحطاني الحلتيت الجهاز الهضمي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اختصاصي عقاقير يحذِّر: تناول "الحلتيت" مُضرٌّ.. ويجب معاقبة من يروِّج له
سبق

حذَّر أستاذ علم العقاقير الطبية، الدكتور جابر القحطاني، من تناول الحلتيت داخليًّا بأي شكل من الأشكال؛ لما له من أضرار خطيرة، يلحقها بالجهاز الهضمي.

وفي التفاصيل، نفى "القحطاني" ما يروَّج في وسائل التواصل عن فوائد الحلتيت، وذِكْر قصص دوائية له لا تمت للواقع بأي صلة، وغير صحيحة نهائيًّا.. ومناديًا بعدم استخدامه داخليًّا بأي شكل من الأشكال؛ لما له من أضرار خطيرة على الجهاز الهضمي.

وطالب الجهات المعنية باتخاذ موقف من الذين يروِّجون لمنتجات لها أضرار خطيرة.

يُذكر أن الحلتيت منتشر استخدامه محليًّا لدواعٍ دوائية من بعض الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي، مثل القولون والانتفاخات وطرد الديدان والتسمسم الغذائي، وغيرها من الأمراض، وهو الأمر الذي حذَّر منه اختصاصي علم العقاقير، ونفى صحة ادعاءاته العلاجية.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
09:12 PM

اختصاصي عقاقير يحذِّر: تناول "الحلتيت" مُضرٌّ.. ويجب معاقبة من يروِّج له

قال إنه يصيب الجهاز الهضمي بأضرار خطيرة.. ولا صحة للفوائد المذكورة عنه

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
6
11,979

حذَّر أستاذ علم العقاقير الطبية، الدكتور جابر القحطاني، من تناول الحلتيت داخليًّا بأي شكل من الأشكال؛ لما له من أضرار خطيرة، يلحقها بالجهاز الهضمي.

وفي التفاصيل، نفى "القحطاني" ما يروَّج في وسائل التواصل عن فوائد الحلتيت، وذِكْر قصص دوائية له لا تمت للواقع بأي صلة، وغير صحيحة نهائيًّا.. ومناديًا بعدم استخدامه داخليًّا بأي شكل من الأشكال؛ لما له من أضرار خطيرة على الجهاز الهضمي.

وطالب الجهات المعنية باتخاذ موقف من الذين يروِّجون لمنتجات لها أضرار خطيرة.

يُذكر أن الحلتيت منتشر استخدامه محليًّا لدواعٍ دوائية من بعض الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي، مثل القولون والانتفاخات وطرد الديدان والتسمسم الغذائي، وغيرها من الأمراض، وهو الأمر الذي حذَّر منه اختصاصي علم العقاقير، ونفى صحة ادعاءاته العلاجية.

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