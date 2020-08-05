وذكرت وزارة الصحة التونسية، اليوم (الأربعاء)، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 1.601 حالة، فيما استقرّ إجمالي الوفيات عند 51 حالة.

سجلت تونس 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ منها إصابتان محليتان، و15 إصابة وافدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

إصابة 17 تونسيًّا جديدًا بـ"كورونا" خلال 24 ساعة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-08-05 سجلت تونس 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ منها إصابتان محليتان، و15 إصابة وافدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة التونسية، اليوم (الأربعاء)، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 1.601 حالة، فيما استقرّ إجمالي الوفيات عند 51 حالة.

05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441 09:13 PM

إصابة 17 تونسيًّا جديدًا بـ"كورونا" خلال 24 ساعة عدد المرضى بالفيروس بلغ 1.601





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سجلت تونس 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ منها إصابتان محليتان، و15 إصابة وافدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.





وذكرت وزارة الصحة التونسية، اليوم (الأربعاء)، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 1.601 حالة، فيما استقرّ إجمالي الوفيات عند 51 حالة.