النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إصابة 17 تونسيًّا جديدًا بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

عدد المرضى بالفيروس بلغ 1.601

سجلت تونس 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ منها إصابتان محليتان، و15 إصابة وافدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.


وذكرت وزارة الصحة التونسية، اليوم (الأربعاء)، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 1.601 حالة، فيما استقرّ إجمالي الوفيات عند 51 حالة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
إصابة 17 تونسيًّا جديدًا بـ"كورونا" خلال 24 ساعة
سبق

سجلت تونس 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ منها إصابتان محليتان، و15 إصابة وافدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.


وذكرت وزارة الصحة التونسية، اليوم (الأربعاء)، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 1.601 حالة، فيما استقرّ إجمالي الوفيات عند 51 حالة.

05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
09:13 PM

إصابة 17 تونسيًّا جديدًا بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

عدد المرضى بالفيروس بلغ 1.601

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
0
91

سجلت تونس 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ منها إصابتان محليتان، و15 إصابة وافدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.


وذكرت وزارة الصحة التونسية، اليوم (الأربعاء)، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 1.601 حالة، فيما استقرّ إجمالي الوفيات عند 51 حالة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,679
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,149
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,903
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,409

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة