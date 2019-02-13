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سلسلة الرسائل المفخخة.. الشرطة الهولندية تبطل مفعول رسالة ملغومة

لم تؤدِ إلى حدوث إصابات.. والمرسل يطلب فدية

عثرت الشرطة الهولندية اليوم (الخميس)، على رسالة ملغومة في مكتب تابع لشركة يونيسيس لتكنولوجيا المعلومات، وأبطلت مفعولها.

وأوضحت الشرطة أن الرسالة الملغومة لم تؤد إلى إصابات، وفقاً لـ"رويترز".

ووجدت الرسالة في لوسدن القريبة من أوترخت وهي الأحدث ضمن سلسلة رسائل ملغومة أرسلت لشركات في أنحاء هولندا.

وتعتقد الشرطة أنها مرتبطة ببعضها، مشيرة إلى أن المرسل يطلب فدية.

الشرطة الهولندية رسالة ملغومة شركة يونيسيس لتكنولوجيا المعلومات

الرئيسية/ أخبار العالم

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سلسلة الرسائل المفخخة.. الشرطة الهولندية تبطل مفعول رسالة ملغومة
سبق

عثرت الشرطة الهولندية اليوم (الخميس)، على رسالة ملغومة في مكتب تابع لشركة يونيسيس لتكنولوجيا المعلومات، وأبطلت مفعولها.

وأوضحت الشرطة أن الرسالة الملغومة لم تؤد إلى إصابات، وفقاً لـ"رويترز".

ووجدت الرسالة في لوسدن القريبة من أوترخت وهي الأحدث ضمن سلسلة رسائل ملغومة أرسلت لشركات في أنحاء هولندا.

وتعتقد الشرطة أنها مرتبطة ببعضها، مشيرة إلى أن المرسل يطلب فدية.

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
03:56 PM

سلسلة الرسائل المفخخة.. الشرطة الهولندية تبطل مفعول رسالة ملغومة

لم تؤدِ إلى حدوث إصابات.. والمرسل يطلب فدية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عثرت الشرطة الهولندية اليوم (الخميس)، على رسالة ملغومة في مكتب تابع لشركة يونيسيس لتكنولوجيا المعلومات، وأبطلت مفعولها.

وأوضحت الشرطة أن الرسالة الملغومة لم تؤد إلى إصابات، وفقاً لـ"رويترز".

ووجدت الرسالة في لوسدن القريبة من أوترخت وهي الأحدث ضمن سلسلة رسائل ملغومة أرسلت لشركات في أنحاء هولندا.

وتعتقد الشرطة أنها مرتبطة ببعضها، مشيرة إلى أن المرسل يطلب فدية.

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