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بعد الحصن وقلعة "تاكيشي".. جدة على موعد مع الترفيه بلعبة "الكرستال" الشهيرة

رئيس هيئة الترفيه دعا الراغبين في المشاركة للتسجيل من خلال الموقع

من المنتظر أن تشهد مدينة جدة انطلاق برنامج الكرستال الشهير الذي أُنتج لأول مرة قبل 29 عامًا، وأعلن ذلك رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ موضحًا أن السعودية ستشهد لأول مرة مهرجان المغامرة العالمي بفعالياته، التي منها لعبة مغامرة الكرستالة، ولعبة سعودي مونوبلي، وعروض موسيقية، ابتداءً من 9 فبراير حتى 8 مارس بجدة. ودعا الراغبين في المشاركة إلى التسجيل من خلال الموقع.

وبرنامج الكرستال لعبة مسابقات بريطاني، عُرض لأول مرة على القناة الرابعة البريطانية في الفترة بين 15 فبراير 1990 و10 أغسطس 1995، ويضم في كل حلقة عددًا من المشتركين، يقومون بالدخول إلى غرف منوعة بهدف الحصول على الجوهرة في دقيقتين، أو الخروج بسرعة إن لم يستطع اللاعب الحصول عليها، وفي حال تأخر اللاعب في الحصول على الجوهرة في الوقت المسموح يتم حبسه داخل الغرفة، ولا يخرج إلا نهاية البرنامج، أو يتم دفع جوهرة من المكتسبة سابقًا لإخراجه.

وفي آخر اللعبة يتم جمع الجواهر، وإعطاء وقت للمتسابقين بجمع النقود داخل الجوهرة الكبيرة؛ إذ يتم احتساب خمس ثوان لكل جوهرة مكتسبة، فإن كسبوا مثلاً خمس جواهر يتم إعطاؤهم 25 ثانية لجمع النقود.

وكانت الهيئة العامة للترفيه قد أعلنت أيضًا في وقت سابق أنه سينطلق قريبًا في العاصمة الرياض برنامج الحصن وقلعة تاكيشي الشهيرة ضمن باكورة برامجها التي تطلقها في جميع مدن السعودية.

"آل الشيخ": "الحصن" وقلعة "تاكيشي" الشهيرة قريبًا في الرياض قريبًا ولأول مرة في المنطقة العربية.. "الرياض" جبهة الدفاع عن "الحصن".. تعرَّف على بدايات البرنامج المثير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد الحصن وقلعة "تاكيشي".. جدة على موعد مع الترفيه بلعبة "الكرستال" الشهيرة
سبق

من المنتظر أن تشهد مدينة جدة انطلاق برنامج الكرستال الشهير الذي أُنتج لأول مرة قبل 29 عامًا، وأعلن ذلك رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ موضحًا أن السعودية ستشهد لأول مرة مهرجان المغامرة العالمي بفعالياته، التي منها لعبة مغامرة الكرستالة، ولعبة سعودي مونوبلي، وعروض موسيقية، ابتداءً من 9 فبراير حتى 8 مارس بجدة. ودعا الراغبين في المشاركة إلى التسجيل من خلال الموقع.

وبرنامج الكرستال لعبة مسابقات بريطاني، عُرض لأول مرة على القناة الرابعة البريطانية في الفترة بين 15 فبراير 1990 و10 أغسطس 1995، ويضم في كل حلقة عددًا من المشتركين، يقومون بالدخول إلى غرف منوعة بهدف الحصول على الجوهرة في دقيقتين، أو الخروج بسرعة إن لم يستطع اللاعب الحصول عليها، وفي حال تأخر اللاعب في الحصول على الجوهرة في الوقت المسموح يتم حبسه داخل الغرفة، ولا يخرج إلا نهاية البرنامج، أو يتم دفع جوهرة من المكتسبة سابقًا لإخراجه.

وفي آخر اللعبة يتم جمع الجواهر، وإعطاء وقت للمتسابقين بجمع النقود داخل الجوهرة الكبيرة؛ إذ يتم احتساب خمس ثوان لكل جوهرة مكتسبة، فإن كسبوا مثلاً خمس جواهر يتم إعطاؤهم 25 ثانية لجمع النقود.

وكانت الهيئة العامة للترفيه قد أعلنت أيضًا في وقت سابق أنه سينطلق قريبًا في العاصمة الرياض برنامج الحصن وقلعة تاكيشي الشهيرة ضمن باكورة برامجها التي تطلقها في جميع مدن السعودية.

19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440
10:50 PM
اخر تعديل
20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
12:02 AM

بعد الحصن وقلعة "تاكيشي".. جدة على موعد مع الترفيه بلعبة "الكرستال" الشهيرة

رئيس هيئة الترفيه دعا الراغبين في المشاركة للتسجيل من خلال الموقع

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
12
8,822

من المنتظر أن تشهد مدينة جدة انطلاق برنامج الكرستال الشهير الذي أُنتج لأول مرة قبل 29 عامًا، وأعلن ذلك رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ موضحًا أن السعودية ستشهد لأول مرة مهرجان المغامرة العالمي بفعالياته، التي منها لعبة مغامرة الكرستالة، ولعبة سعودي مونوبلي، وعروض موسيقية، ابتداءً من 9 فبراير حتى 8 مارس بجدة. ودعا الراغبين في المشاركة إلى التسجيل من خلال الموقع.

وبرنامج الكرستال لعبة مسابقات بريطاني، عُرض لأول مرة على القناة الرابعة البريطانية في الفترة بين 15 فبراير 1990 و10 أغسطس 1995، ويضم في كل حلقة عددًا من المشتركين، يقومون بالدخول إلى غرف منوعة بهدف الحصول على الجوهرة في دقيقتين، أو الخروج بسرعة إن لم يستطع اللاعب الحصول عليها، وفي حال تأخر اللاعب في الحصول على الجوهرة في الوقت المسموح يتم حبسه داخل الغرفة، ولا يخرج إلا نهاية البرنامج، أو يتم دفع جوهرة من المكتسبة سابقًا لإخراجه.

وفي آخر اللعبة يتم جمع الجواهر، وإعطاء وقت للمتسابقين بجمع النقود داخل الجوهرة الكبيرة؛ إذ يتم احتساب خمس ثوان لكل جوهرة مكتسبة، فإن كسبوا مثلاً خمس جواهر يتم إعطاؤهم 25 ثانية لجمع النقود.

وكانت الهيئة العامة للترفيه قد أعلنت أيضًا في وقت سابق أنه سينطلق قريبًا في العاصمة الرياض برنامج الحصن وقلعة تاكيشي الشهيرة ضمن باكورة برامجها التي تطلقها في جميع مدن السعودية.

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