تزامنًا مع زيارة ولي العهد.. "سابك" توقع مذكرة مشروع جديد للبتروكيماويات في عُمان

لإنشاء وحدة تكسير بخاري على مستوى عالمي.. ووحدات إنتاج مشتقات الأوليفينات

وقّعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أمس، مذكرة تفاهم مع شركة "أوكيو"، لدراسة تطوير مشروع جديد للبتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وذلك بالتزامن مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى سلطنة عمان.

ووقّع الاتفاقية نيابة عن "سابك" نائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات المهندس عبدالرحمن الفقيه.

وقال "الفقيه": نحن فخورون بتوقيع مذكرة التفاهم مع "أوكيو"، فتركيزنا دائمًا منصب على تطوير مبادرات التعاون وبناء العلاقات المثمرة من أجل تحقيق النمو المستدام على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ومن خلال باقة منتجاتنا العالمية المتنوعة، وكفاءاتنا التصنيعية المتميزة، ونحن واثقون من قدرتنا على المساعدة في دفع عجلة تطوير الصناعات التحويلية في عمان، على غرار الدور الذي نضطلع به لتمكين أهداف رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن المشروع المقترح يتضمن إنشاء وحدة تكسير بخاري على مستوى عالمي ووحدات إنتاج مشتقات الأوليفينات "الإيثيلين والبروبيلين"، كما تضع المذكرة غير الملزمة الشروط الأولية والإرشادية لدراسة التعاون المحتمل، وتعبّر عن نوايا الجانبين لمناقشة وتقييم جدوى المشروع.