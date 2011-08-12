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صور.. لماذا توشح الحرم باللون الأسود في يوم عرفات؟ ظاهرة مكية رصدتها الكاميرا

يترقبه أهل أم القرى سنويًّا

بينما كان يتجه الحجيج في يوم عرفة نحو مشعر عرفات لتأدية الركن الأعظم في الحج، ليكتسي المشعر وجبل الرحمة باللون الأبيض، لون ملابس الإحرام؛ كان الحرم المكي يتشح باللون الأسود المميز لعباءات النساء.

"يوم الخليف" كما يطلق عليه أهل مكة، ذلك اليوم الذي يوافق يوم وقفة عرفة، وفيه تتجه نساء مكة بأعداد كبيرة للمسجد الحرام؛ للصلاة والدعاء، في فرصة نادرة لخلوّ الحرم من زحام الحجاج والمعتمرين، فهي فرصة لا تتكرر كثيرًا في بقية العام للنساء؛ لتقبيل الحجر الأسود والمسح عليه، والدعاء عند الملتزم بحرية أكبر، والبقاء جوار الكعبة المشرفة لفترات طويلة من اليوم.

عدسة المصور عمار الأمير، التقطت مجموعة صور رائعة رصدت تلك الظاهرة المكية السنوية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صور.. لماذا توشح الحرم باللون الأسود في يوم عرفات؟ ظاهرة مكية رصدتها الكاميرا
سبق

بينما كان يتجه الحجيج في يوم عرفة نحو مشعر عرفات لتأدية الركن الأعظم في الحج، ليكتسي المشعر وجبل الرحمة باللون الأبيض، لون ملابس الإحرام؛ كان الحرم المكي يتشح باللون الأسود المميز لعباءات النساء.

"يوم الخليف" كما يطلق عليه أهل مكة، ذلك اليوم الذي يوافق يوم وقفة عرفة، وفيه تتجه نساء مكة بأعداد كبيرة للمسجد الحرام؛ للصلاة والدعاء، في فرصة نادرة لخلوّ الحرم من زحام الحجاج والمعتمرين، فهي فرصة لا تتكرر كثيرًا في بقية العام للنساء؛ لتقبيل الحجر الأسود والمسح عليه، والدعاء عند الملتزم بحرية أكبر، والبقاء جوار الكعبة المشرفة لفترات طويلة من اليوم.

عدسة المصور عمار الأمير، التقطت مجموعة صور رائعة رصدت تلك الظاهرة المكية السنوية.

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
12:28 PM

صور.. لماذا توشح الحرم باللون الأسود في يوم عرفات؟ ظاهرة مكية رصدتها الكاميرا

يترقبه أهل أم القرى سنويًّا

A A A
ياسر نجدي - الرياض
1
8,496

بينما كان يتجه الحجيج في يوم عرفة نحو مشعر عرفات لتأدية الركن الأعظم في الحج، ليكتسي المشعر وجبل الرحمة باللون الأبيض، لون ملابس الإحرام؛ كان الحرم المكي يتشح باللون الأسود المميز لعباءات النساء.

"يوم الخليف" كما يطلق عليه أهل مكة، ذلك اليوم الذي يوافق يوم وقفة عرفة، وفيه تتجه نساء مكة بأعداد كبيرة للمسجد الحرام؛ للصلاة والدعاء، في فرصة نادرة لخلوّ الحرم من زحام الحجاج والمعتمرين، فهي فرصة لا تتكرر كثيرًا في بقية العام للنساء؛ لتقبيل الحجر الأسود والمسح عليه، والدعاء عند الملتزم بحرية أكبر، والبقاء جوار الكعبة المشرفة لفترات طويلة من اليوم.

عدسة المصور عمار الأمير، التقطت مجموعة صور رائعة رصدت تلك الظاهرة المكية السنوية.

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