النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بلدية بارق" ترصد 25 مخالفة صحية في جولاتها على المنشآت الغذائية

ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها الوزارة مطلع رمضان الماضي

‫رصدت بلدية محافظة بارق خلال جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والمطاعم والمطابخ 25 مخالفة صحية في بارق ومركز ثلوث المنظر، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مطلع شهر رمضان الماضي.

‫وفي التفاصيل، أوضح رئيس بلدية محافظة بارق أحمد عوض البارقي أنه تم توجيه المراقبين الصحيين بالبلدية في اليومين الماضيين بمواصلة الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية والمطاعم والمطابخ ضمن حملة الرقابة البلدية، حيث إن المراقبين قاموا بجولات صباحية ومسائية على المحال الصحية ببارق وثلوث المنظر وتم رصد 25 مخالفة صحية منها عدم النظافة العامة وسوء الأدوات المستخدمة في الطبخ.

وأشار "البارقي" إلى أنه تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المخالفين، مطالبًا المستهلكين في حال وجود أي مخالفة صحية الإبلاغ عنها عن طريق رقم البلاغات 940 وسيتم الاستجابة بشكل فوري.

ونبه رئيس البلدية ملاك المنشآت الغذائية بضرورة الامتثال للاشتراطات واللوائح البلدية وذلك لحماية المستهلك وحمايتهم.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"بلدية بارق" ترصد 25 مخالفة صحية في جولاتها على المنشآت الغذائية
سبق

‫رصدت بلدية محافظة بارق خلال جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والمطاعم والمطابخ 25 مخالفة صحية في بارق ومركز ثلوث المنظر، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مطلع شهر رمضان الماضي.

‫وفي التفاصيل، أوضح رئيس بلدية محافظة بارق أحمد عوض البارقي أنه تم توجيه المراقبين الصحيين بالبلدية في اليومين الماضيين بمواصلة الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية والمطاعم والمطابخ ضمن حملة الرقابة البلدية، حيث إن المراقبين قاموا بجولات صباحية ومسائية على المحال الصحية ببارق وثلوث المنظر وتم رصد 25 مخالفة صحية منها عدم النظافة العامة وسوء الأدوات المستخدمة في الطبخ.

وأشار "البارقي" إلى أنه تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المخالفين، مطالبًا المستهلكين في حال وجود أي مخالفة صحية الإبلاغ عنها عن طريق رقم البلاغات 940 وسيتم الاستجابة بشكل فوري.

ونبه رئيس البلدية ملاك المنشآت الغذائية بضرورة الامتثال للاشتراطات واللوائح البلدية وذلك لحماية المستهلك وحمايتهم.

24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
10:21 PM

"بلدية بارق" ترصد 25 مخالفة صحية في جولاتها على المنشآت الغذائية

ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها الوزارة مطلع رمضان الماضي

A A A
عبدالعزيز الشهري - الرياض
0
1,387

‫رصدت بلدية محافظة بارق خلال جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والمطاعم والمطابخ 25 مخالفة صحية في بارق ومركز ثلوث المنظر، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مطلع شهر رمضان الماضي.

‫وفي التفاصيل، أوضح رئيس بلدية محافظة بارق أحمد عوض البارقي أنه تم توجيه المراقبين الصحيين بالبلدية في اليومين الماضيين بمواصلة الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية والمطاعم والمطابخ ضمن حملة الرقابة البلدية، حيث إن المراقبين قاموا بجولات صباحية ومسائية على المحال الصحية ببارق وثلوث المنظر وتم رصد 25 مخالفة صحية منها عدم النظافة العامة وسوء الأدوات المستخدمة في الطبخ.

وأشار "البارقي" إلى أنه تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المخالفين، مطالبًا المستهلكين في حال وجود أي مخالفة صحية الإبلاغ عنها عن طريق رقم البلاغات 940 وسيتم الاستجابة بشكل فوري.

ونبه رئيس البلدية ملاك المنشآت الغذائية بضرورة الامتثال للاشتراطات واللوائح البلدية وذلك لحماية المستهلك وحمايتهم.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,177
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,025
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,625
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,932

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري
دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة