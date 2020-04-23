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إصابات كورونا الجديدة في ليبيا وتونس.. الأولى 1 والثانية 8

طرابلس أعلنت أن الحصيلة ارتفعت إلى 60 حالةً مع وفاة واحدة

سجل المركز الوطني الليبي للأمراض اليوم، إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ليبيا.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في ليبيا إلى 60 حالةً، كما لم تسجل سوى حالة وفاة وحيدة جراء الإصابة بالفيروس.

وفي تونس أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 909 حالات.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته جريدة "الشروق" التونسية، أن عدد الحالات المتماثلة للشفاء وصل إلى 190 حالة؛ في حين بلغ عدد المصابين المقيمين حاليًا في وحدات الإنعاش 32 مصابًا؛ فيما بلغ عدد الوفيات 38 حالة.

ليبيا فيروس كورونا الجديد

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إصابات كورونا الجديدة في ليبيا وتونس.. الأولى 1 والثانية 8
سبق

سجل المركز الوطني الليبي للأمراض اليوم، إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ليبيا.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في ليبيا إلى 60 حالةً، كما لم تسجل سوى حالة وفاة وحيدة جراء الإصابة بالفيروس.

وفي تونس أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 909 حالات.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته جريدة "الشروق" التونسية، أن عدد الحالات المتماثلة للشفاء وصل إلى 190 حالة؛ في حين بلغ عدد المصابين المقيمين حاليًا في وحدات الإنعاش 32 مصابًا؛ فيما بلغ عدد الوفيات 38 حالة.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
09:14 AM

إصابات كورونا الجديدة في ليبيا وتونس.. الأولى 1 والثانية 8

طرابلس أعلنت أن الحصيلة ارتفعت إلى 60 حالةً مع وفاة واحدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - طرابلس
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سجل المركز الوطني الليبي للأمراض اليوم، إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ليبيا.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في ليبيا إلى 60 حالةً، كما لم تسجل سوى حالة وفاة وحيدة جراء الإصابة بالفيروس.

وفي تونس أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 909 حالات.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته جريدة "الشروق" التونسية، أن عدد الحالات المتماثلة للشفاء وصل إلى 190 حالة؛ في حين بلغ عدد المصابين المقيمين حاليًا في وحدات الإنعاش 32 مصابًا؛ فيما بلغ عدد الوفيات 38 حالة.

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