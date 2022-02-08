النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المعهد الملكي للفنون التقليدية يوقع مذكرة مع "تراثنا" للمسؤولية الاجتماعية

تهدف إلى تقديم جوانب الدعم الفني والتقني للبرامج بحسب خبرات الشركة

وقّع المعهد الملكي للفنون التقليدية اليوم, مذكرة تفاهم مع شركة تراثنا للمسؤولية الاجتماعية في مقر المعهد، بحضور مدير المعهد المكلف الدكتورة سوزان اليحيى والرئيس التنفيذي لشركة تراثنا المهندس ماجد الحيسوني.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى إثراء وريادة الفنون التقليدية وتمكين القدرات الوطنية، ورعاية المبادرات الخاصة بالتراث الرقمي التي يعمل عليها المعهد، بالإضافة إلى تقديم جوانب الدعم الفني والتقني للبرامج بحسب خبرات الشركة.

وتتضمن هذه الاتفاقية رعاية ودعم وتطوير مشاريع مستفيدي المعهد (الطلاب، الحرفين، الكنوز الوطنية) من مختلف أنحاء المملكة لتمكين القدرات الوطنية للحفاظ على ريادة الفنون التقليدية من خلال تقييم مستوى الحرفين في الحرف التي يغطيها المعهد لتأهيليهم للحصول على تمويل من الشركة، ورعاية المناسبات والفعاليات الترويجية التي من شأنها زيادة الوعي والتقدير للفنون والثقافة المحلية.

واطلع وفد شركة تراثنا للمسؤولية الاجتماعية خلال جولته على دور المعهد في إحياء الفنون التقليدية ورعايتها، والخدمات التعليمية التي يقدمها للمجتمع.

المعهد الملكي للفنون التقليدية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المعهد الملكي للفنون التقليدية يوقع مذكرة مع "تراثنا" للمسؤولية الاجتماعية
سبق

وقّع المعهد الملكي للفنون التقليدية اليوم, مذكرة تفاهم مع شركة تراثنا للمسؤولية الاجتماعية في مقر المعهد، بحضور مدير المعهد المكلف الدكتورة سوزان اليحيى والرئيس التنفيذي لشركة تراثنا المهندس ماجد الحيسوني.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى إثراء وريادة الفنون التقليدية وتمكين القدرات الوطنية، ورعاية المبادرات الخاصة بالتراث الرقمي التي يعمل عليها المعهد، بالإضافة إلى تقديم جوانب الدعم الفني والتقني للبرامج بحسب خبرات الشركة.

وتتضمن هذه الاتفاقية رعاية ودعم وتطوير مشاريع مستفيدي المعهد (الطلاب، الحرفين، الكنوز الوطنية) من مختلف أنحاء المملكة لتمكين القدرات الوطنية للحفاظ على ريادة الفنون التقليدية من خلال تقييم مستوى الحرفين في الحرف التي يغطيها المعهد لتأهيليهم للحصول على تمويل من الشركة، ورعاية المناسبات والفعاليات الترويجية التي من شأنها زيادة الوعي والتقدير للفنون والثقافة المحلية.

واطلع وفد شركة تراثنا للمسؤولية الاجتماعية خلال جولته على دور المعهد في إحياء الفنون التقليدية ورعايتها، والخدمات التعليمية التي يقدمها للمجتمع.

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
03:45 PM

المعهد الملكي للفنون التقليدية يوقع مذكرة مع "تراثنا" للمسؤولية الاجتماعية

تهدف إلى تقديم جوانب الدعم الفني والتقني للبرامج بحسب خبرات الشركة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
185

وقّع المعهد الملكي للفنون التقليدية اليوم, مذكرة تفاهم مع شركة تراثنا للمسؤولية الاجتماعية في مقر المعهد، بحضور مدير المعهد المكلف الدكتورة سوزان اليحيى والرئيس التنفيذي لشركة تراثنا المهندس ماجد الحيسوني.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى إثراء وريادة الفنون التقليدية وتمكين القدرات الوطنية، ورعاية المبادرات الخاصة بالتراث الرقمي التي يعمل عليها المعهد، بالإضافة إلى تقديم جوانب الدعم الفني والتقني للبرامج بحسب خبرات الشركة.

وتتضمن هذه الاتفاقية رعاية ودعم وتطوير مشاريع مستفيدي المعهد (الطلاب، الحرفين، الكنوز الوطنية) من مختلف أنحاء المملكة لتمكين القدرات الوطنية للحفاظ على ريادة الفنون التقليدية من خلال تقييم مستوى الحرفين في الحرف التي يغطيها المعهد لتأهيليهم للحصول على تمويل من الشركة، ورعاية المناسبات والفعاليات الترويجية التي من شأنها زيادة الوعي والتقدير للفنون والثقافة المحلية.

واطلع وفد شركة تراثنا للمسؤولية الاجتماعية خلال جولته على دور المعهد في إحياء الفنون التقليدية ورعايتها، والخدمات التعليمية التي يقدمها للمجتمع.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,541
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,305
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,009
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,048

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة