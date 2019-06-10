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"القحطاني" إلى رتبة لواء بجوازات تبوك

صدر الأمر السامي بترقية مدير جوازات منطقة تبوك، العميد سعيد محمد القحطاني، إلى رتبة لواء.

وأعرب "القحطاني" عن شكره وامتنانه للثقة الملكية الغالية، واعدًا ببذل مزيد من الجهد والعطاء، لخدمة الدين، ثم الملك والوطن.

"سبق" تهنئ "القحطاني"، وتتمنى له المزيد من النجاح والتوفيق

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"القحطاني" إلى رتبة لواء بجوازات تبوك
سبق

صدر الأمر السامي بترقية مدير جوازات منطقة تبوك، العميد سعيد محمد القحطاني، إلى رتبة لواء.

وأعرب "القحطاني" عن شكره وامتنانه للثقة الملكية الغالية، واعدًا ببذل مزيد من الجهد والعطاء، لخدمة الدين، ثم الملك والوطن.

"سبق" تهنئ "القحطاني"، وتتمنى له المزيد من النجاح والتوفيق

10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
02:42 PM

"القحطاني" إلى رتبة لواء بجوازات تبوك

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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صدر الأمر السامي بترقية مدير جوازات منطقة تبوك، العميد سعيد محمد القحطاني، إلى رتبة لواء.

وأعرب "القحطاني" عن شكره وامتنانه للثقة الملكية الغالية، واعدًا ببذل مزيد من الجهد والعطاء، لخدمة الدين، ثم الملك والوطن.

"سبق" تهنئ "القحطاني"، وتتمنى له المزيد من النجاح والتوفيق

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