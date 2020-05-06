المتحدث الرسمي لـ"الصحة": متفائلون بتسجيل حالات تعافٍ أكثر
عبّر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، اليوم، عن تفاؤله بتسجيل حالات تعافٍ أكثر خلال الأيام القادمة.
وقال عبر حسابه على "تويتر": "الحمد لله، استبشرنا اليوم بحالات تعافٍ بلغت 1352 حالة، وهي أعلى حالات تعافٍ سُجلت في المملكة منذ بداية فيروس كورونا الجديد".
واختتم بقوله: متفائلون بإذن الله بتسجيل حالات تعافٍ أكثر.
فيروس كورونا الجديد
المتحدث الرسمي لـ"الصحة": متفائلون بتسجيل حالات تعافٍ أكثر
عبدالله البرقاوي
سبق
2020-05-06
عبّر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، اليوم، عن تفاؤله بتسجيل حالات تعافٍ أكثر خلال الأيام القادمة.
وقال عبر حسابه على "تويتر": "الحمد لله، استبشرنا اليوم بحالات تعافٍ بلغت 1352 حالة، وهي أعلى حالات تعافٍ سُجلت في المملكة منذ بداية فيروس كورونا الجديد".
واختتم بقوله: متفائلون بإذن الله بتسجيل حالات تعافٍ أكثر.
06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
04:22 PM
اخر تعديل
06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
06:27 PM
المتحدث الرسمي لـ"الصحة": متفائلون بتسجيل حالات تعافٍ أكثر
عبّر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، اليوم، عن تفاؤله بتسجيل حالات تعافٍ أكثر خلال الأيام القادمة.
وقال عبر حسابه على "تويتر": "الحمد لله، استبشرنا اليوم بحالات تعافٍ بلغت 1352 حالة، وهي أعلى حالات تعافٍ سُجلت في المملكة منذ بداية فيروس كورونا الجديد".
واختتم بقوله: متفائلون بإذن الله بتسجيل حالات تعافٍ أكثر.