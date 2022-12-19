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بنك "الرياض" يمنح عملاءه فرصة ربح 1.000.000 ميل من مكافآت الفرسان

أطلق بنك الرياض حملته الجديدة بالشراكة مع الخطوط الجوية العربية السعودية، والتي تتيح لعملائه المحولة رواتبهم خلال فترة الحملة فرصة التأهل لدخول السحب على ربح 1,000,000 ميل من مكافآت الفرسان والمقدمة من الخطوط الجوية العربية السعودية، بالإضافة إلى فرصة الاستفادة من مكافآت متنوعة من نقاط حصاد، وتستمر الحملة حتى 31/01/2020.

يأتي ذلك تأكيداً على حرص بنك الرياض على ابتكار المزايا المصرفية التي صممت بعناية فائقة لتقديم تجربة مميزة لعملائه من خلال توفيره لمكافآت تتناسب مع احتياجات عملائه الحاليين والجدد وتمنحهم شعوراً بالتميز والرفاهية.

بنك الرياض الخطوط الجوية العربية السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بنك "الرياض" يمنح عملاءه فرصة ربح 1.000.000 ميل من مكافآت الفرسان
سبق

أطلق بنك الرياض حملته الجديدة بالشراكة مع الخطوط الجوية العربية السعودية، والتي تتيح لعملائه المحولة رواتبهم خلال فترة الحملة فرصة التأهل لدخول السحب على ربح 1,000,000 ميل من مكافآت الفرسان والمقدمة من الخطوط الجوية العربية السعودية، بالإضافة إلى فرصة الاستفادة من مكافآت متنوعة من نقاط حصاد، وتستمر الحملة حتى 31/01/2020.

يأتي ذلك تأكيداً على حرص بنك الرياض على ابتكار المزايا المصرفية التي صممت بعناية فائقة لتقديم تجربة مميزة لعملائه من خلال توفيره لمكافآت تتناسب مع احتياجات عملائه الحاليين والجدد وتمنحهم شعوراً بالتميز والرفاهية.

18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
06:23 PM
اخر تعديل
19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
03:29 AM

بنك "الرياض" يمنح عملاءه فرصة ربح 1.000.000 ميل من مكافآت الفرسان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلق بنك الرياض حملته الجديدة بالشراكة مع الخطوط الجوية العربية السعودية، والتي تتيح لعملائه المحولة رواتبهم خلال فترة الحملة فرصة التأهل لدخول السحب على ربح 1,000,000 ميل من مكافآت الفرسان والمقدمة من الخطوط الجوية العربية السعودية، بالإضافة إلى فرصة الاستفادة من مكافآت متنوعة من نقاط حصاد، وتستمر الحملة حتى 31/01/2020.

يأتي ذلك تأكيداً على حرص بنك الرياض على ابتكار المزايا المصرفية التي صممت بعناية فائقة لتقديم تجربة مميزة لعملائه من خلال توفيره لمكافآت تتناسب مع احتياجات عملائه الحاليين والجدد وتمنحهم شعوراً بالتميز والرفاهية.

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