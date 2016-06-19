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"المالك" ينفي نيته الترشح لخلافة السويلم في قيادة نادي النصر

نفى سلمان بن فهد المالك رئيس نادي النصر الأسبق، نيته الترشح لرئاسة نادي النصر خلفًا لسعود آل سويلم الذي أعلن تنحّيه عن رئاسة نادي النصر.

وقال المالك من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "‏لكل جماهير ‎النصر الغالية، وصلتني اتصالات ورسائل كثيرة هذا الأسبوع تستفسر عن عودتي لرئاسة النادي؛ لذا أود التوضيح أنني حالياً خارج المملكة في رحلة عمل وليس لدي أي علم بما يجري بخصوص إدارة النادي، وأضاف: "‏خدمة ‎العالمي شرف، ولكنني حالياً لا أملك الوقت ولا ظروفي تسمح لأداء هذه المسؤولية، ولو كانت الرغبة موجودة لدي لأعلنتها بكل فخر، ولست بحاجة إعلان أي تلميحات من أي أطراف أخرى".

تجدر الإشارة إلى أن المالك سبق وتولى رئاسة النادي بعد حل مجلس إدارة النادي التي كانت تحت قيادة الأمير فيصل بن تركي "آنذاك".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"المالك" ينفي نيته الترشح لخلافة السويلم في قيادة نادي النصر
سبق

نفى سلمان بن فهد المالك رئيس نادي النصر الأسبق، نيته الترشح لرئاسة نادي النصر خلفًا لسعود آل سويلم الذي أعلن تنحّيه عن رئاسة نادي النصر.

وقال المالك من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "‏لكل جماهير ‎النصر الغالية، وصلتني اتصالات ورسائل كثيرة هذا الأسبوع تستفسر عن عودتي لرئاسة النادي؛ لذا أود التوضيح أنني حالياً خارج المملكة في رحلة عمل وليس لدي أي علم بما يجري بخصوص إدارة النادي، وأضاف: "‏خدمة ‎العالمي شرف، ولكنني حالياً لا أملك الوقت ولا ظروفي تسمح لأداء هذه المسؤولية، ولو كانت الرغبة موجودة لدي لأعلنتها بكل فخر، ولست بحاجة إعلان أي تلميحات من أي أطراف أخرى".

تجدر الإشارة إلى أن المالك سبق وتولى رئاسة النادي بعد حل مجلس إدارة النادي التي كانت تحت قيادة الأمير فيصل بن تركي "آنذاك".

19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
08:10 PM

"المالك" ينفي نيته الترشح لخلافة السويلم في قيادة نادي النصر

A A A
عبدالله الشهري - الرياض
0
205

نفى سلمان بن فهد المالك رئيس نادي النصر الأسبق، نيته الترشح لرئاسة نادي النصر خلفًا لسعود آل سويلم الذي أعلن تنحّيه عن رئاسة نادي النصر.

وقال المالك من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "‏لكل جماهير ‎النصر الغالية، وصلتني اتصالات ورسائل كثيرة هذا الأسبوع تستفسر عن عودتي لرئاسة النادي؛ لذا أود التوضيح أنني حالياً خارج المملكة في رحلة عمل وليس لدي أي علم بما يجري بخصوص إدارة النادي، وأضاف: "‏خدمة ‎العالمي شرف، ولكنني حالياً لا أملك الوقت ولا ظروفي تسمح لأداء هذه المسؤولية، ولو كانت الرغبة موجودة لدي لأعلنتها بكل فخر، ولست بحاجة إعلان أي تلميحات من أي أطراف أخرى".

تجدر الإشارة إلى أن المالك سبق وتولى رئاسة النادي بعد حل مجلس إدارة النادي التي كانت تحت قيادة الأمير فيصل بن تركي "آنذاك".

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